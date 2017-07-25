 Дуда подписал закон о судопроизводстве, из-за которого ЕС пригрозил Польше санкциями

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во вторник заявил заместитель главы президентской канцелярии Павел Муха.
"Этот закон, который является базовым, основным и важнейшим для проведения реформ и с точки зрения интересов граждан, подписан, и он вступит в силу", - заявил Муха.
Накануне председатель Верховного суда Малгожата Герсдорф сообщила, что протестующие и судейский корпус ожидали трех вето президента относительно законов, которые должны изменить судебную систему Польши. Она подчеркнула, что нужно быть внимальными и наблюдать, как исполнительная власть будет реализовывать закон о судах общей юрисдикции. Этот закон регламентирует процедуру назначения и отзыва глав судов и их заместителей.
В понедельник Дуда объявил о том, что наложит вето на два закона - о Верховном суде и Национальном совете судопроизводства, поскольку они создают прецедент чрезмерной власти генпрокурора (одновременно министра юстиции Польши) над судами и вызывают значительные эмоции в обществе.
Это решение вызвало энтузиазм в оппозиции. Зато много политиков правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) не скрывали своего разочарования решением президента, подчеркивая, что тем самым от оттягивает реформу судопроизводства, запланированную властями.
Отметим, в Польше уже вторую неделю продолжаются массовые протесты в городах против планов властей изменить судебную систему страны. PiS убеждает, что изменения направлены на излечение судебной системы от патологий. Оппозиция же считает, что власть пытается подчинить себе судебную систему.
Еврокомиссия пригрозила Польше серьезными последствиями в случае вступления в силу законов о судебной реформе в их нынешнем виде. Брюссель, подчеркнул вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, может начать процедуру по 7 статье договора ЕС, предусматривающей санкции вплоть до лишения страны-нарушительницы права голоса. Совещание о возможности применения этой процедуры пройдет в Еврокомиссии уже в конце июля.
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"Этот закон, который является базовым, основным и важнейшим для проведения реформ и с точки зрения интересов граждан, подписан, и он вступит в силу", - заявил заместитель главы президентской канцелярии Польши Павел Муха. Посмотрел на фото Дуды. В глазах написано:"Дорогие граждане Польши! Вертел я Вас и Ваши интересы на ... И вертеть буду!
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- Ты слышал про поляка, который упал с дерева и сломал обе руки?
- Да, и что?
- Он подметал листья.
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Хорошо, что Украина не в ЕС, Украине нужно учиться у Польши, как вести независимую политику, отстаивать интересы государства, а не плясать под диктат разных венецианских европидарасов.
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https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/01/06/pis-zaprasza-us-army-do-okupacji-polski/
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