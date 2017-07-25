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Все про:Польша (3965) протест (5476) подписание (58) Дуда (167)

 Дуда подписал закон о судопроизводстве, из-за которого ЕС пригрозил Польше санкциями

польша президент анджей дуда

Президент Польши Анджей Дуда подписал один из трех законов о реформе судопроизводства, который вызвал протесты у части польского общества, а также у Европейской комиссии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во вторник заявил заместитель главы президентской канцелярии Павел Муха.

"Этот закон, который является базовым, основным и важнейшим для проведения реформ и с точки зрения интересов граждан, подписан, и он вступит в силу", - заявил Муха.

Накануне председатель Верховного суда Малгожата Герсдорф сообщила, что протестующие и судейский корпус ожидали трех вето президента относительно законов, которые должны изменить судебную систему Польши. Она подчеркнула, что нужно быть внимальными и наблюдать, как исполнительная власть будет реализовывать закон о судах общей юрисдикции. Этот закон регламентирует процедуру назначения и отзыва глав судов и их заместителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не хочу Майдана в Польше, но Качиньский делает все для того, чтобы привести к такой ситуации, - глава оппозиции Схетына

В понедельник Дуда объявил о том, что наложит вето на два закона - о Верховном суде и Национальном совете судопроизводства, поскольку они создают прецедент чрезмерной власти генпрокурора (одновременно министра юстиции Польши) над судами и вызывают значительные эмоции в обществе.

Это решение вызвало энтузиазм в оппозиции. Зато много политиков правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) не скрывали своего разочарования решением президента, подчеркивая, что тем самым от оттягивает реформу судопроизводства, запланированную властями.

Отметим, в Польше уже вторую неделю продолжаются массовые протесты в городах против планов властей изменить судебную систему страны. PiS убеждает, что изменения направлены на излечение судебной системы от патологий. Оппозиция же считает, что власть пытается подчинить себе судебную систему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей Польше прошли многотысячные демонстрации против судебной реформы. ФОТОрепортаж

Еврокомиссия пригрозила Польше серьезными последствиями в случае вступления в силу законов о судебной реформе в их нынешнем виде. Брюссель, подчеркнул вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, может начать процедуру по 7 статье договора ЕС, предусматривающей санкции вплоть до лишения страны-нарушительницы права голоса. Совещание о возможности применения этой процедуры пройдет в Еврокомиссии уже в конце июля.

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Президент Польши Анджей Дуда подписал один из трех законов о реформе судопроизводства, который вызвал протесты у части польского общества, а также у Европейской комиссии.
"Этот закон, который является базовым, основным и важнейшим для проведения реформ и с точки зрения интересов граждан, подписан, и он вступит в силу", - заявил заместитель главы президентской канцелярии Польши Павел Муха. Посмотрел на фото Дуды. В глазах написано:"Дорогие граждане Польши! Вертел я Вас и Ваши интересы на ... И вертеть буду!
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А чого це так всі лізуть..і вказують що Польща має робити..? поляки на чесних виборах вибрали (нормального президента...а не п...са Туска)...потім на таких же виборах парламент...кого має колихата їх реформи...якщо буде щось не так...на наступних виборах виграє опозиція і все виправить...!!
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Предатель и вор Янык тоже говорил:" Меня избрал народ. Дождитесь 2015г. и переизберите!" Ясно, что Янык проиграл бы. И возможно, был бы новый Майдан. А теперь представим, насколько лучше хуйло подготовил бы роССийскую весну, если бы у него были ПОЛТОРА года! И не было никаких санкций!
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не півняй х .... з пальцем !!! в Польщі є вибори..у нас їх небуло...поки що..!!! В Польщі..- адекватний..національний президент..- якого хочуть усунути всякі мудаки із євросоюзу...на чолі із вбивцею Туском
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і повір...після реформи...у суд піде справа вбивства Качинського..і іншої еліти польської нації..!!! і там буде дуже цікаво..от дуже дуже
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Почему новость(последнюю) про перестрелку в Днепре удалили ???
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Да здравствует Виктор Федорыч Дудукович, в польском варианте... Ну терь ждите..майдан..ато..и безвиз😀
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Пуйлу нужна в Польше гражданская , перевороты , что бы правительство попросило помощи у него . Так в сетях поляки пишут .
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Американский фольклор:

- Ты слышал про поляка, который упал с дерева и сломал обе руки?
- Да, и что?
- Он подметал листья.
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из-за которого ЕС пригрозил Польше санкциями...
Хорошо, что Украина не в ЕС, Украине нужно учиться у Польши, как вести независимую политику, отстаивать интересы государства, а не плясать под диктат разных венецианских европидарасов.
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В Польше , что оппозиция , что правительство --ватные Оппозиция , что сейчас протестует ,требует вывести НАТО войска с территории Польши , называя их --оккупантами. А правительство действует точно по методичке из кремля. А что будет--посмотрим. По ссылке сайт оппозиции - в помощь гугл

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/01/06/pis-zaprasza-us-army-do-okupacji-polski/
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А еще можно сказать так , что развели кацапы поляков , как дурней ...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДуда подписал закон о судопроизводстве, из-за которого ЕС пригрозил Польше санкциями
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