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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:взятка (4296) коррупция (7365) Поляков (124) Холодницкий (354) САП (565) Розенблат (86)

 Холодницкий о коррупции во власти: Начали ловить - говорят, а где большие "рыбы". Поймали - требуют "акул", их словим - скажут "китов" нет

холодницкий

Глава САП Назар Холодницкий заявил, что процесс поимки коррупционеров может продолжаться бесконечно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию " Голос Украины ".

"Когда никого еще не поймали - говорили, что все плохо. Начали ловить - стали говорить, а где большие "рыбы". Поймали больших - теперь требуют "акул". Поймаем "акул" - скажут: "китов" нет. И этот процесс может продолжаться бесконечно. Конечно, Розенблат и Поляков - это лишь часть схемы вокруг добычи янтаря в Украине, но для того, чтобы ее побороть как явление - это вопрос явно не к НАБУ, и не к САП. Надо наконец перестать говорить, а, возможно, и вывести этот бизнес в правовую плоскость, создать предприятия, где люди будут работать легально и платить налоги, и тогда исчезнет почва для преступлений и коррупции", - сказал Холодницкий

Также он отметил, что в настоящее время не владеет информацией уменьшились ли сейчас в Раде "политические" взятки: "Не знаю, мы же не можем следить за депутатами, у них иммунитет. Могу говорить только о тех производствах, которые у нас есть. Но во временной ретроспективе мы потом когда-нибудь сравним, как оно было и как изменилось".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Розенблата-Полякова: прокуратуре остается верить на слово, что депутаты не сбегут

"Страна на самом деле меняется. Раньше взятки не боялись брать и откровенно всем говорили. Сейчас уже боятся. Следовательно, меньше начинают брать. И люди изменились. Потому что раньше знали, что без взятки никуда не пойдешь, а теперь уже говорят, что не будут платить за те услуги, на которые они имеют право", - отметил глава САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Преодолеть коррупцию в Украине полностью невозможно. Ее можно только загнать "под плинтус", - Холодницкий

Напомним, 19 июня в ресторане "Три вилки" НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тыс. По версии детективов, за эти деньги нардеп обещал повлиять на получение лицензий на добычу янтаря. Позже выяснилось, что от имени частной компании действовала агент НАБУ.
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Пиздабол! Еще никто не сидит а он уже себе медали вешает!!
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пусть покажет хоть одного высокостоящего регионала которому уже вынесли приговор и который сидит
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и у которого конфисковали имущество!! что тоже не маловажно а то он может сидеть а рдственички по заграницам кататься.
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Холодницкий паясничает. Выше президента ,премьера и головы Рады никого нет,поэтому народ далее не будет ничего требовать.
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Новинский год без неприкосновенности ходит и его никто не трогает, ходит себе на заседания и в ус не дует.
Только и умеют что пиарится и качать бюджет. А Холодницкий еще и приемию себе рисовать по 800 тыщ.
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да просто все эти антикоррупционные органы начинают кричать, что с депутатов нужно снимать не прикосновенность, а потом как только получают это, то не знают как с депутатом себя вести, потому что доказательств вины нету, вот они и начинают придумывать
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фельдмаршальские погоны холодильников жаждет , , хотелка его , типа ,,,
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Разговоры ни о чем. Лучше пусть озвучит цифирь вынесенных приговоров коррупционерам.
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И подсумирует количество конфискованного в бюджет .
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По НАБУ цифры известы. За два года они вернули в бюджет 100 млн. грн. А ежегодное финансирование этой конторы из того же бюджета 700 млн.
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если ваши цифры точны , , то , 100 лимонов грн , такая фигня , шо и казать нечего , , лярд зелени холодницкий наколядует у олигархо-коррупционеров , тогда пусть хвастается / понты колотит ,,,
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Тех РЫБ не ловить а ГЛУШИТЬ надо !!!! ВСТАВАЙ УКРАИНА или просрём страну !!!!!
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??? Ловить? Кого поймали? Фантазии...Реализма давай. Дело правильное, нужное.Успехов в работе.
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да да дело нужно но уже больше года прошло а результата НОЛЬ т.е. вообще полный НОЛЬ!! так что что то я сомневаюсь насчет этого работничка!!
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Может таких саботажников, вялых, бесхребетных специально поставили?! Корчак, Сытник......
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Скорее всего да! Запад поставил условие сделать органы антикорупционные ... ответ власти - вот вам органы, но главное то не органы а главное реальные посадки!!
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ну и что с того?.... ЗП получает НАеБУ а за что? за написание бумажек!! если у них дела корявые то ясень пень что суд никого не посадит а если есть 100% доказательная база то судья лучше возмет самоотвод чем творить беспредел!! за беспредел и судью могут посадить!!
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Старые суды это удобная отмазка. В своё время Луцык будучи министром ментом так всегда отмазывался...что он то хорошийи всё сделал, а вот судьи сцуки не садят.
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так они и берут повально самоотводы!! а ты не знал???
в некоторых судах уже судей не осталось, одни на больничном, другие в отпусках, третьи на самоотводах, как будто это новость!!
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для меня новость, потому что, что то я не вижу на улицах толпы судей ищущих работу!!
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С таких зарплат , а потом и пенсий...они долго будут по отпускам, больничным, курсам повышения квалиыикации прятаться.
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я даже на улице толпы токарей или каменьщиков ищущих работу не вижу )))))
так что это не ответ
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Но, когда Сытнику и Углаве нужно подписать нужное для них решение в суде, такие судьи, как Бобровник, бросает все и приезжает и из больницы, и из отпуска и подписывает все что нужно. При чем на этого судью Бобровника заведены дела за взятки тем же Бюро.
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так еще у этих антикоррупицонеров хватает наглости требовать создать антикоррупционный суд, как будто бы Соломенский суд не стал для них карманным органом
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потому что Бюро ловит, расследует и передает в суд, далее уже не их компетенция
и это касается не только НАБУ или САП, а так же и МВД и СБУ, ловить это их работа, а сажает уже суд и к сожалению здесь самое ожесточенное сопротивление системы, потому что те же уволенные судьи подают в суд и восстанавливаются, круговая порука
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я даже промолчал, что бы судья осудил судью!!
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будет результат ,потом можно будет пофилосовствовать,а сейчас это и даром ни кому не интересно!
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блин, бесит, когда цензор каждое вью делит на 3 части.
и подает как 3 отдельные новости.
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А почему затерли последнюю новость о перестрелке в Днепре?
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ПАРАШАнко слови... в Панаме... на крайняк в Испании.... ломик там у него "потерялся"...
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Что-то сегодня "борьба с коррупцией" сильно активизировалась, Маккейн что ли приезжает?
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Какие интересные и черезвычайно увлекательные истории.....
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Мое мнение такое, вот лично мое. Лучше ни чего не делать и быть счастливым, чем делать то, что тебе не нравится. Не можешь, не хочешь, надоело вали нахер с должности. Возьмите нормально мужика с яйцами на эту должность, а назарика шлите нафуй он полностью бесполезен
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Пока не будет реформирована судебная система, пока не будет создан антикоррупционный суд, все эти разговоры - простое сотрясение воздуха. А ведь Запад основным условием помощи Украине ставил и ставит создание независимого антикоррупционного суда!
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ответь на один вопрос очень даже простой!! почему меня должен судить один суд а бояр (они же чинуши ) другой?!! почему неззя сделать один суд но с одним подходом для всех!! ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСЕХ! нафига делать разные суды для разных кланов?!!
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какой суд, для этой власти, неважно, главное, "А судьи кто?"
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очень даже важно. Они хотят сделать отдельный суд для дел только определенной юрисдикции. Т.е. ты в тот якобы справедливый суд не сможешь пойти и пожаловаться например на завышенную платежку от ЖЕКА или на то что тебе 3 месяца не платят ЗП! Поэтому я и говорю если делать справедливые суда то для всех а не для избранных!!
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я тоже увлекаюся спортивною рыбалкой, ловлю я рыбу даже в дождь, жару и снег...
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а зачем ему работать? его ЗП не зависит от количества посаженых она у него стабильная в не зависимости от результата работы!!
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так наши антикоррупционные органы только и делают - они просто создают картину и главное - хорошие цифры и чтоб они были ярче и красивее! Вот в чем их суть - вот их главная задача, красивая картинка для международных СМИ! Чтоб те были уверены в реальность борьбы с коррупцией в Украине, а наши дальше игрались в пиар!
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Надо так:не сядут ОНИ,сядете ВЫ (Бесконечные антикоррупционеры)
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Ловит, ловит, и днём и ночью, лица не нём уже нет, только щёки.
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Поросенко посмотри им в глаза,падло не насытное
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вот интересно, ну кого хоть одного конкретно может господин Холодницкий назвать, кого они словили и посадили за коррупцию? кто эти люди, почему кроме как пиара от НАБУ, САП мы больше ничего не видим
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"Ловить" они начали! Ловить и отпускать, как рыбу на спортивной рыбалке! ГДЕ ПОСАДКИ, ДЯДЯ???
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Я думаю, что зарплату все эти новосозданные органы должны получать в зависимости от количества закрытых дел и коррупционеров за решеткой
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когда токо создавали эту структуру такое предлагали но власть не захотела да и сам Холодницкий был против! интересно почему?!!
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да все кто причастен к борьбе с коррупцией уже давно на этом сделали хороший бизнес! Одни квартиры и машины покупают, другие в отпуск в ОАЭ ездят
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Назар, ты просто, хреновый рыбак. Свадебный хенерал. Создайте еще ГлавНАеБу, которое будет контролировать младшое НАеБУ.
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а прогрессивная общественность будет требовать финансирования и грантовых программ на помощь в контроле ГлавНАеБУ над младшенькими))) крутая схема)))
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абсолютно верно) они так сейчас и работают - создают проблему - чтоб классно на это деньги требовать, вот и вся работа, а людям рассказывают красивые искренние истории! Вы же заметили как наши борцы с коррупцией за 2 года разбогатели? квартиры, машины, отдых на люксовых курортах! Вот это лучший ответ на то, как они борятся с коррупцией - просто пиар и шум для показухи
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А НАБУ и САП хлебом не корми дай только пропиарится лишний раз, они такую возможность точно не упустят! Вот интервью раздают на все стороны, вместо того что бы работать
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Ну да..взятки...раньше , меньше и чаще, а щас реже и больше
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Холодницький - ідіот:
..."создать предприятия, где люди будут работать легально и платить налоги, и тогда исчезнет почва для преступлений и коррупции", - сказал ХолодницкийИсточник: https://censor.net.ua/n449081

Корупція - це лише судді, тільки судді і нічого окрім суддів.
У розумній Європі здирали шкіру живцем не з нелегальних підприємців, ректорів, докторів, поліцаїв і пр., а саме з суддів. Бо злочинні судді роблять безкарними усіх злочинців.
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Амнистию Гражданам потерпевшим от чиновников и Вам работы меньше будет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХолодницкий о коррупции во власти: Начали ловить - говорят, а где большие "рыбы". Поймали - требуют "акул", их словим - скажут "китов" нет
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