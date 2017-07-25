 Холодницкий о коррупции во власти: Начали ловить - говорят, а где большие "рыбы". Поймали - требуют "акул", их словим - скажут "китов" нет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию " Голос Украины ".
"Когда никого еще не поймали - говорили, что все плохо. Начали ловить - стали говорить, а где большие "рыбы". Поймали больших - теперь требуют "акул". Поймаем "акул" - скажут: "китов" нет. И этот процесс может продолжаться бесконечно. Конечно, Розенблат и Поляков - это лишь часть схемы вокруг добычи янтаря в Украине, но для того, чтобы ее побороть как явление - это вопрос явно не к НАБУ, и не к САП. Надо наконец перестать говорить, а, возможно, и вывести этот бизнес в правовую плоскость, создать предприятия, где люди будут работать легально и платить налоги, и тогда исчезнет почва для преступлений и коррупции", - сказал Холодницкий
Также он отметил, что в настоящее время не владеет информацией уменьшились ли сейчас в Раде "политические" взятки: "Не знаю, мы же не можем следить за депутатами, у них иммунитет. Могу говорить только о тех производствах, которые у нас есть. Но во временной ретроспективе мы потом когда-нибудь сравним, как оно было и как изменилось".
"Страна на самом деле меняется. Раньше взятки не боялись брать и откровенно всем говорили. Сейчас уже боятся. Следовательно, меньше начинают брать. И люди изменились. Потому что раньше знали, что без взятки никуда не пойдешь, а теперь уже говорят, что не будут платить за те услуги, на которые они имеют право", - отметил глава САП.
Напомним, 19 июня в ресторане "Три вилки" НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тыс. По версии детективов, за эти деньги нардеп обещал повлиять на получение лицензий на добычу янтаря. Позже выяснилось, что от имени частной компании действовала агент НАБУ.
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Только и умеют что пиарится и качать бюджет. А Холодницкий еще и приемию себе рисовать по 800 тыщ.
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в некоторых судах уже судей не осталось, одни на больничном, другие в отпусках, третьи на самоотводах, как будто это новость!!
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так что это не ответ
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и это касается не только НАБУ или САП, а так же и МВД и СБУ, ловить это их работа, а сажает уже суд и к сожалению здесь самое ожесточенное сопротивление системы, потому что те же уволенные судьи подают в суд и восстанавливаются, круговая порука
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и подает как 3 отдельные новости.
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..."создать предприятия, где люди будут работать легально и платить налоги, и тогда исчезнет почва для преступлений и коррупции", - сказал ХолодницкийИсточник: https://censor.net.ua/n449081
Корупція - це лише судді, тільки судді і нічого окрім суддів.
У розумній Європі здирали шкіру живцем не з нелегальних підприємців, ректорів, докторів, поліцаїв і пр., а саме з суддів. Бо злочинні судді роблять безкарними усіх злочинців.
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