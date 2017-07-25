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 Политика Украины
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Все про:Охендовский (289) ЦИК (2791)

 "По Охендовскому следствие остановлено. Я опровергаю информацию, что все доказательства собраны", - Холодницкий

холодницкий

Глава САП сообщил о ходе дела председателя ЦИК.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью "Голосу Украины " глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий опроверг информацию о том, что собраны все доказательства в отношении председателя Центризбиркома Михаила Охендовского

В ответ на вопрос, как продвигается рассмотрение в суде дела председателя ЦИК Охендовского, Холодницкий сказал:

"По Охендовскому следствие остановлено; детективы инициировали международное поручение, потому что еще не все доказательства собраны, чтобы направлять в суд. Хотя опять-таки была озвучена мысль, что все собраны. Тогда зачем давать международное поручение, если это так? Поэтому я опровергаю эту информацию, что все доказательства собраны. Как только будет все собрано - дело будет направлено в суд".

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скоро выборы))))
а ОХРЕНЕВШИЙ нужен Пете аки воздух благодатный))))
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Та шо там расследовать - Охендовский МОЛОДЕЦ !!!! ХВАТИТ быть ЛОХАМИ !!!!! ВСТАВАЙ УКРАИНА !!!!
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Герой Украины Пидрахуй Второй Охендовский очень нужен на кукане....
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ну не зря же он кавалер ордена князя Ярослава Мудрого
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Парашанко недаром орден "Богдана Хмельницкого" за управление государством этому опездалу януковичевскому дал - ИНДУЛЬГЕНЦИЯ ... ворон ворону глаз не выклюет...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"По Охендовскому следствие остановлено. Я опровергаю информацию, что все доказательства собраны", - Холодницкий
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