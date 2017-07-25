 "По Охендовскому следствие остановлено. Я опровергаю информацию, что все доказательства собраны", - Холодницкий

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью "Голосу Украины " глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий опроверг информацию о том, что собраны все доказательства в отношении председателя Центризбиркома Михаила Охендовского
В ответ на вопрос, как продвигается рассмотрение в суде дела председателя ЦИК Охендовского, Холодницкий сказал:
"По Охендовскому следствие остановлено; детективы инициировали международное поручение, потому что еще не все доказательства собраны, чтобы направлять в суд. Хотя опять-таки была озвучена мысль, что все собраны. Тогда зачем давать международное поручение, если это так? Поэтому я опровергаю эту информацию, что все доказательства собраны. Как только будет все собрано - дело будет направлено в суд".
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а ОХРЕНЕВШИЙ нужен Пете аки воздух благодатный))))
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