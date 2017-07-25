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 Политика Украины, Происшествия
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 Стали известны имена участников и подробности перестрелки в Днепре

убийство стрельба днепр

Стали известны имена участников и подробности вчерашнего вооруженного конфликта в Днепре, в результате которого погибли два участника АТО Алексей Вагнер и Максим Иващук.

Эту информацию Цензор.НЕТ сообщили источники в полиции.

Среди участников конфликта были:

1. Пабилер Давид Валерьевич, 1976 г.р., диагноз: огнестрельное слепое ранение левого бедра;

2. Калашников Давид Леонидович, 1981 г.р., диагноз: проникающее ранение брюшной полости, огнестрельное слепое ранение правой ягодицы, сквозное ранение правого коленного сустава;

3. Лакиза Александр Константинович, 1982 г.р., диагноз: слепое ранение левого бедра и левой голени;

4. Ельчищев Станислав Дмитриевич, 1992 г.р., диагноз: огнестрельный перелом левой малоберцовой кости, огнестрельное ранение левого бедра;

5. Саакян Эдмонд Вячеславович, 1966 г.р., диагноз: огнестрельное ранение передней брюшной стенки, сквозное ранение правой стопы, сквозное ранение правого коленного сустава;

6. Иващук Максим Владимирович, 1981 г.р., диагноз: проникающее огнестрельное ранение брюшной полости. От полученных телесных повреждений Иващук М.В. умер в больнице во время оказания медицинской помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Перестрелка не связана с 9 мая или землей", - раненый в Днепре ветеран АТО Саакян

В полиции сообщили, что объявленный после инцидента оперативный план "Сирена" в 23:10 был отменен в связи с установлением местонахождения автомобиля нападавших и лиц, которые на нем передвигались.

Предварительно правоохранители установили, что вчера в 19.00 в ресторане "Д.О.М.", по пр. Гагарина, 92 состоялась встреча между двумя сторонами.

"После того, как Саакян Э.В. заявил Нохшону Ш.Д. о том, что он не согласен с тем, что должен ему 119 тыс. долларов США, присутствовавший на встрече Лакиза А.К. поднялся, отошел в сторону и сделал телефонный звонок", - отметил источник.

Примерно через 5 минут на летнюю площадку ресторана подбежали около 8 мужчин, которые начали избивать братьев Саакянов, при этом в руке одного из нападавших был револьвер.

В то время, как Эдмонд Саакян пытался достать принадлежавший ему травматический пистолет ПСМР, прозвучала очередь из автомата. После этого братья Саакяны выбежали с летней площадки ресторана и спрятались за своим автомобилем "Тойота Камри", на котором они прибыли на встречу.

Им удалось достать из него карабин "Вулкан", зарегистрированный на Эдуарда Саакяна. По нападавшим был открыт огонь, после чего они разбежались.

В ходе перестрелки Эдмонд Саакян был ранен в живот. Брат его доставил в больницу.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Перестрелка в Днепре: в сети появилось видео момента стрельбы. ВИДЕО

В полиции сообщили, что зарегистрировано дело по ст. 115 ч. 2 п. 1 УК (умышленное убийство).

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция о причинах стрельбы в Днепре: "Исключительно экономические интересы двух сторон". ВИДЕО

Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.

В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот.

Более подробно об этом трагическом событии читайте в статье Юрия Бутусова на Цензор.НЕТ

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Что делал на месте конфликта адвокат ведущий дело по избиению атошников 9 мая?
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Ті действительно такой тупой?
Решали на стрелке кто кому должен. Адвокат - мутній бизнесмен. Садист к тому же. Поищи ео видео с человеческой рукой, привязанной к машине
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Давай судить объективно - почему в Днепре безнаказанно разгуливает ОПГ устраивая разборки среди бела дня стреляя по людях из автоматов? Все очень просто - менты крышуют эту ОПГ уже десятки лет и те полностью уверенны в своей безнаказанности. Даже сейчас, в переписке с тобой, заметно как отмазывают преступников пытаясь вину переложить на атошников.
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Собрались на стрелку две ОПГ. Што не ясно. Слово за слово кто-то не выдержал и началось.
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Українці були беззбройні. Тож це була не їхня "стрілка"
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Кажи це слідчому, який робив перші протоколи допиту і криміналістам-експертам, що робили висновок дослідження місця злочину.
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А на каком основании ты называешь жертв вооруженного нападения ОПГ?
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На стрелки не ходят законопослушніе граждане. И не возят левіе карабині в багажнике - без чехла и заряженніе
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У законопослушных бизнесменов не бывает встреч? Откуда данные что карабин левый?
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Неудивительно когда Филатов с Аваковым откровенных бандитов назначают в Днепр

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Так я не поняла, чего Саакян не захотел отдавать Нохшону 119 тысяч доляров? Пабилер и Лакиза- это с какого боку? Почему предъява Саскяну,а мертвый Вагнер и Иващук? Ребята, мы точно- точно в Украине? Лично у меня впечатление, что я тут уже лишняя..
И напоследок- чтоб больно не разочаровываться, уже давно пытаюсь не очаровываться..
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Обычная стрелка. Саакяну немного повезло, а Вагнеру нет.
Колесо генотьбы крокрутилось в 1918-й.
То ли еще будет...
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Короче - Добрые ОПГ мирно ходили с автоматом по Днепру раздавая людям цветочки и вдруг на них напали злобные атошники с травматом и начали требовать бабки. Кто то реально пытается сделать из украинцев идиотов?
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Нефиговые травматы от которых четверо с огнестрелами в больничке
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вполне объяснимо при стрельбе с короткого растояния
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Не дурей уже совсем. Врач сразу отличит резину от металла
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а что с Нохшону Ш.Д произошло? почему его нет в списке?
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"Саакян заявил Нохшону".... "присутствовавший на встрече Лакиза".... "Среди участников конфликта Пабилер Давид, Калашников Давид, ... Ельчищев..." - это точно в Украине произошло?! Фамилия Иващук в этой истории как-то "случано" выглядит, и по какому-то стечению это один из двух заплативших за что-то жизнью!
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Українці не займаються брудними грошами. Скоріше їх попросив адвокат Саакян побути свідками. Тому вони були і без зброї. Вони не змогли відмовити другу і військовому товаришу. Сумно.
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Та да. Украинцы святые. Белые и пушистые
Ты из дурдома строчишь?
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Принаймні ті, що пішли добровільно боронити країну від Росії. Коли ще й оплати ніякої не було за це
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Синдром афганістану. Більшість рекетирів були афганцями. Тепер повторюється в фазі атовців - людей, котрі вже не мають страху, стріляючи в інших людей. У них вже повернута психіка
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Вбиті зброї не мали. Ти не віриш висновку криміналістів? Вони могли взагалі туди прийшли кохфе попити, бо їх адвокат запросив.
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Стали известны имена участников и подробности перестрелки в Днепре - Цензор.НЕТ 7990 kosmoaelita 2 кацап, разве кто ещё не понял? Его не интересует, что там в Украине, если это отличается от Секелёва
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Любая непроверенная, недостоверная, неполная и противоречивая информация приводит к эффекту "испорченного" телефона. Те кто по-умнее, подождите с выводами, дождитесь твердой аргументации для своих оценок. И не уподобляйтесь, той части форума, которая любую непроверенную информацию попытается исказить в полном соответствии с поставленными целями. И хватит манипулировать понятием "быший участник АТО". Никому ведь не приходит в голову говорить о бывших пионерах, комсомольцах... Мы живем в настоящем времени и у каждого из нас в нем есть свое прошлое. Но это не означает, что свое прошлое следует употреблять куда непопадя. Найдите доказательства того, что нападение было совершено именно за бывшее участие в АТО, тогда дело примет совсем иной оборот. А пока в этом деле вопросов больше, чем уверенных ответов на них.
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Вы все толково написали. Но добавлю, что люди (комментаторы) просто попадают в те ловушки, которые для них создают СМИ (в данном случае Цензор). Не знаю какую задачу ставят перед модераторами новостей на Цензоре, но именно они виновны в том сраче, который тут обычно устраивается. Новости подаются всегда однобоко - участники АТО всегда правы, те кто против участников АТО - всегда вата.
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Скажу почти словами "Шерлока Холмса". Умному человеку голова дана не для того, чтобы туда заваливать все,что кому-то угодно, а для того, чтобы думать, сортировать и оставлять только то, что может пригодиться ее владельцу. Здесь точно та же ситуация.
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Громадянське суспільство мусить тримати на контролі усі процеси, що відбуваються в країні. Тому, шановний "адепт справедливості", всі версії будуть обговорені. Включно з найбільш конспірологічними
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Тобто добровольців було лише двоє? З Саакянами - четверо? Навіщо було вбивати тих, у кого зброї не було? Якась фігня.
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А така фігня шо Саакян пішов до машини і вернувся звідти з карабіном. Тобто із за нього і почалася стрілянина. Ше не дійшло? На тебе на стрілці йде боров з карабіном. Тут прав буде той (залишиться живим) хто швидше вистрілить.
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Тому і є 4 поранених з іншої сторони. Якби першими почали пуляти з АК Саакян не зміг би догігти до машини і відкрити замкнений багажник
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Я кажу про українців, що зброї не мали. Можливо навіть не зрозуміли, що відбувається
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оставь кацапа в покое, ему нужно доказать элемент гражданской войны в Украине
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В украинских спецслужбах знают бандитов убивших добровольцев и если это настоящие спецслужбы, то жить эти бандиты не должны.
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Лакиза Александр Константинович, 1982 г.р., диагноз: слепое ранение левого бедра и левой голени;Источник: https://censor.net.ua/n449079- учавствовал в налетах возле обменников.Угрозыск приня всю банду с год назад.Суд отпустил всех под залог.Блатной мир рулит и ложит на государство.Суки судейские вопрос к вам-людям самим их отстреливать????
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Нохшон - судя по всему - чечен.
Два Додика - с ними все ясно.
А где Украина, ...ля???
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на чём основывается твоё утверждение? Наезд бандюков на бизнесменов ты не расматриваешь?
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НЕ. Даже Саакян дал уже интервью что біли разборки из-за строительства дома. Компаньоні что-то не поделили и взяли с собой на стрелку братков,часть из которіх атовці
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атовці герої, а "браток" - твій батько, якщо він в тебе є.
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Є герої, а є кримінальна наволоч по типу Торнадо
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ага, пришли к брату, облили кровью забор и поставили похоронный венок к дверям, какие тут тебе наезды или запугивание.
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