 Стали известны имена участников и подробности перестрелки в Днепре

Эту информацию Цензор.НЕТ сообщили источники в полиции.
Среди участников конфликта были:
1. Пабилер Давид Валерьевич, 1976 г.р., диагноз: огнестрельное слепое ранение левого бедра;
2. Калашников Давид Леонидович, 1981 г.р., диагноз: проникающее ранение брюшной полости, огнестрельное слепое ранение правой ягодицы, сквозное ранение правого коленного сустава;
3. Лакиза Александр Константинович, 1982 г.р., диагноз: слепое ранение левого бедра и левой голени;
4. Ельчищев Станислав Дмитриевич, 1992 г.р., диагноз: огнестрельный перелом левой малоберцовой кости, огнестрельное ранение левого бедра;
5. Саакян Эдмонд Вячеславович, 1966 г.р., диагноз: огнестрельное ранение передней брюшной стенки, сквозное ранение правой стопы, сквозное ранение правого коленного сустава;
6. Иващук Максим Владимирович, 1981 г.р., диагноз: проникающее огнестрельное ранение брюшной полости. От полученных телесных повреждений Иващук М.В. умер в больнице во время оказания медицинской помощи.
В полиции сообщили, что объявленный после инцидента оперативный план "Сирена" в 23:10 был отменен в связи с установлением местонахождения автомобиля нападавших и лиц, которые на нем передвигались.
Предварительно правоохранители установили, что вчера в 19.00 в ресторане "Д.О.М.", по пр. Гагарина, 92 состоялась встреча между двумя сторонами.
"После того, как Саакян Э.В. заявил Нохшону Ш.Д. о том, что он не согласен с тем, что должен ему 119 тыс. долларов США, присутствовавший на встрече Лакиза А.К. поднялся, отошел в сторону и сделал телефонный звонок", - отметил источник.
Примерно через 5 минут на летнюю площадку ресторана подбежали около 8 мужчин, которые начали избивать братьев Саакянов, при этом в руке одного из нападавших был револьвер.
В то время, как Эдмонд Саакян пытался достать принадлежавший ему травматический пистолет ПСМР, прозвучала очередь из автомата. После этого братья Саакяны выбежали с летней площадки ресторана и спрятались за своим автомобилем "Тойота Камри", на котором они прибыли на встречу.
Им удалось достать из него карабин "Вулкан", зарегистрированный на Эдуарда Саакяна. По нападавшим был открыт огонь, после чего они разбежались.
В ходе перестрелки Эдмонд Саакян был ранен в живот. Брат его доставил в больницу.
В полиции сообщили, что зарегистрировано дело по ст. 115 ч. 2 п. 1 УК (умышленное убийство).
Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.
В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот.
Более подробно об этом трагическом событии читайте в статье Юрия Бутусова на Цензор.НЕТ
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Решали на стрелке кто кому должен. Адвокат - мутній бизнесмен. Садист к тому же. Поищи ео видео с человеческой рукой, привязанной к машине
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И напоследок- чтоб больно не разочаровываться, уже давно пытаюсь не очаровываться..
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Колесо генотьбы крокрутилось в 1918-й.
То ли еще будет...
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Ты из дурдома строчишь?
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Два Додика - с ними все ясно.
А где Украина, ...ля???
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