 Преодолеть коррупцию в Украине полностью невозможно. Ее можно только загнать "под плинтус", - Холодницкий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию "Голос Украины".
"В Украине, как и во всем мире, преодолеть коррупцию полностью невозможно. Ее можно только загнать "под плинтус". Настолько минимизировать, чтобы не влиять на государственные процессы. И я верю в то, что нам это удастся", - отметил Холодницкий.
Справка: по данным НАБУ, по состоянию на 30 июня в работе находится 381 уголовное производство. 221 лицу объявлено о подозрении. Обвинительные акты вынесены в отношении 121 лица. Убытки от расследуемых преступлений оцениваются в 84 млрд. грн.
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Преодолеть коррупцию можно но только с активным участием населения. Для этого нужно создать доску позора с теми кто дает взятки
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Опа,эта доска до Луну дотянет....вы не давали никогда гаишникам,бюрократам разных мастей,в медицине или образовании?
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Кто солит давно пересоленый суп,
Навряд ли дождется почета.
С коррупцией бой был брутален и груб,
Да только напрасна работа.
И кто бы сказал беззаветным борцам -
Достаточно, не хулиганьте!
Не зная начала, не лезьте к концам.
С приставкой глупейшею «АНТИ»
Вот анти коррупции анти бюро.
Вот анти, блин, прокуратура.
Разлили по чашкам помоев ведро.
Такая вот анти микстура.
Застряла борьба, не туды, не сюды.
Борцы в положении сложном.
Вот нам, говорят, еще анти Суды
И анти, конечно, таможню.
Пусть там, на посту анти взятки берет
У старой таможни - так надо.
Додавит коррупцию анти народ
И анти Верховная Рада.
Картина рисуется, очень проста.
До самого пика момента.
Но тут к голове подошли от хвоста -
Где анти нам взять Президента?
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Есть предостаточно в мире примеров,
Где супостаты друг дружку едят.
Для украинских коррупционеров
Создан, к примеру, был анти-отряд.
Танки и пушки, и бронежилеты,
И Президента напутственный слог.
Ну-ка коррупция, выгляни, где ты!?
Преподадим тебе жесткий урок!
Словно в Союзе былом пионеров
Порасплодилось отрядов святых.
Анти, простите, коррупционеров.
Мочат коррупцию прямо под дых.
Сыпятся градом лихие удары,
Но, с удивлением видит народ,
Месяц за месяцем голые нары.
Ну, а борьба все идет и идет…
Грустно на сердце ура-патриота.
Только «нэ вмэрла», народ свой любя.
Сила украинской мысли полета.
И подсказала - сажайте СЕБЯ!
Ярых борцов тут теперь легионы.
Всяких полиций, НАБУ, ГПУ…
Даром ли писаны наши законы?
Пусть посажают друг друга в тюрьму.
Ну, а потом, позабыв про усталость,
То, что осталось, мы будем судить.
Глядь! Да вообще ничего не осталось!
Можно теперь без коррупции жить.
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эпически.
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Там где есть политика есть и коррупция и начинать надо с друзей политиков , они то знают, за что пострадают и политик знает.
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Это не только в верхах власти, но и в самом низу.
Кумовство это тоже коррупция.
Попробуйте в Сингапуре дать взятку полицейскому, чтобы у вас задница целая осталась после езды в пьяном виде.
Сразу тюремный срок схлопочете.
А у нас за 25 лет привыкли все решать за деньги.
Бросать надо вредные привычки
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деятельность одной небольшой правоохранительной структуры или даже нескольких структур совместно,пусть и с большими зарплатами --- это что в океане рыбу всю выловить ---действительно невозможно.
Вот например, почему не слышно, чтоб служба внутренней безопасности какого-то министерства подготовила ну скажем десяток материалов по взяткам своих сотрудников для передачи в полицию?? ха-ха-ха ---- абсурд) да, в Уркаине - абсурд! ведь эти сотрудники там самые уважаемые люди!
Помнится, сразу после майдана 2004 года пару недель государственные хабарники действительно как-то побаивались брать...но это был миг.....
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1. пожизненное за 1 гривну взятки
2. Полная конфискация у коррупционера и его ближайших родственников. Оставить только труселя.
3. Пожизненное лишение всех социальных прав в Украине. Сидишь в тюрьме - заработай на хлеб, электричество, тепло. Не заработал - ночуй во дворе тюрьмы.. В тюрьме только работа на улице с табличкой "коррупционер", что бы народ видел.
4. Изъять из оборота гривны номиналом от 100 и выше.
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типа гройсмана и розенблата?
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Давайте следующего....
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