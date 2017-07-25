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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7364) Холодницкий (353) САП (564)

 Преодолеть коррупцию в Украине полностью невозможно. Ее можно только загнать "под плинтус", - Холодницкий

холодницкий

Глава САП Назар Холодницкий считает, что в Украине полностью побороть коррупцию невозможно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию "Голос Украины".

"В Украине, как и во всем мире, преодолеть коррупцию полностью невозможно. Ее можно только загнать "под плинтус". Настолько минимизировать, чтобы не влиять на государственные процессы. И я верю в то, что нам это удастся", - отметил Холодницкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Новые представления, возможно, и будут", - Холодницкий о Лозовом и Дейдее

Справка: по данным НАБУ, по состоянию на 30 июня в работе находится 381 уголовное производство. 221 лицу объявлено о подозрении. Обвинительные акты вынесены в отношении 121 лица. Убытки от расследуемых преступлений оцениваются в 84 млрд. грн.
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Я не поняла, Холодницкий хочет загнать гидранта под плинтус? так тот туда не влезет...
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Есть за нами (населением) такой грех : если есть деньги , то всё можно быстро решить за деньги .
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Преодолеть коррупцию можно но только с активным участием населения. Для этого нужно создать доску позора с теми кто дает взятки.
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каштаны на Крещатике ещё слабенькие, толстых не выдержат.
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??? Взятки это взятки. Хочешь даёшь, не хочешь не даёшь... А коррупция это схемы, воровство бюджетных денег....И от людей реально тут мало чего зависит. Напроизводили укже кучу специализированных органов для борьбы с этим явлением.
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Ну сказанул! Умище! Разберём на цитаты для потомков! Во всём мире есть коррупция, вопрос в каких масштабах и с каким цинизмом и наглостью, кто ей руководит-возглавляет. А у нас ещё и война. Больше действи, реальных результатов, конфискации. посадок. Хватит слов и пиарных пресс конференций. Пора уже и результат давать.
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ормально и правдиво сказал..А то что ты дебил-то это вопросы к родителям...
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Да вы батенька видать сбежали от санитаров, уколы не пропускайте. Эка вас колбасит.....Передавайте привет своему соседу по палате Шарикову.
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А как же они из-под плинтуса страной руководить будут, а? Об этом ты подумал?
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Можно запросто - перевешать тысяч десять ворья одномоментно и забудут,что такое воровать ...
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UA Денис Федотов 57fd6e49
Преодолеть коррупцию можно но только с активным участием населения. Для этого нужно создать доску позора с теми кто дает взятки
========
Опа,эта доска до Луну дотянет....вы не давали никогда гаишникам,бюрократам разных мастей,в медицине или образовании?
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Та очень просто все, надо как в Китае, брать и расстреливать проворовавшихся коррупционеров !! Стрелять пачками и конфисковывать все имущество !
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И них.ра в Китае это не помогло. Кстати, в странах которые занимают первое место по уничтожению этого явления, никого не стреляют.
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Его задача бороться, но загнать ее под плинтус, может только устранение ее причин, а не только эффективность борьбы сама по себе. Пока видим только методы борьбы. е-декларации, создание новых органов, антикор.суды с той же линейки и ни одного реального действия направленного на устранение причин возникновения коррупции.
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Анти Президент

Кто солит давно пересоленый суп,
Навряд ли дождется почета.
С коррупцией бой был брутален и груб,
Да только напрасна работа.

И кто бы сказал беззаветным борцам -
Достаточно, не хулиганьте!
Не зная начала, не лезьте к концам.
С приставкой глупейшею «АНТИ»

Вот анти коррупции анти бюро.
Вот анти, блин, прокуратура.
Разлили по чашкам помоев ведро.
Такая вот анти микстура.

Застряла борьба, не туды, не сюды.
Борцы в положении сложном.
Вот нам, говорят, еще анти Суды
И анти, конечно, таможню.

Пусть там, на посту анти взятки берет
У старой таможни - так надо.
Додавит коррупцию анти народ
И анти Верховная Рада.

Картина рисуется, очень проста.
До самого пика момента.
Но тут к голове подошли от хвоста -
Где анти нам взять Президента?
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100%. Основная разница между Швейцарией и Украиной в том, что там живут "швейцарцы", а у нас "украинцы".
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Я бы сказал не ,,украинцы,, а хрен знает кто.Украинцы такого бы бардака и сплошного воровства и унижения в своем доме украинцы бы никогда не допустили.
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Антикоррупционеры

Есть предостаточно в мире примеров,
Где супостаты друг дружку едят.
Для украинских коррупционеров
Создан, к примеру, был анти-отряд.
Танки и пушки, и бронежилеты,
И Президента напутственный слог.
Ну-ка коррупция, выгляни, где ты!?
Преподадим тебе жесткий урок!

Словно в Союзе былом пионеров
Порасплодилось отрядов святых.
Анти, простите, коррупционеров.
Мочат коррупцию прямо под дых.

Сыпятся градом лихие удары,
Но, с удивлением видит народ,
Месяц за месяцем голые нары.
Ну, а борьба все идет и идет…

Грустно на сердце ура-патриота.
Только «нэ вмэрла», народ свой любя.
Сила украинской мысли полета.
И подсказала - сажайте СЕБЯ!

Ярых борцов тут теперь легионы.
Всяких полиций, НАБУ, ГПУ…
Даром ли писаны наши законы?
Пусть посажают друг друга в тюрьму.

Ну, а потом, позабыв про усталость,
То, что осталось, мы будем судить.
Глядь! Да вообще ничего не осталось!
Можно теперь без коррупции жить.


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Загнать под плинтус? Это значит они ночью вылазить кормится будут!
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давай Назар, попробуй туда пенкой строительной.
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Наиболее радикально с взяточниками борются в Китае - тут чиновник платит своей жизнью. Руководство страны не просто расстреливает за проступок - это "действо" транслируют на всю страну. За последние несколько лет жизни лишились около десятка тысяч чиновников. Дают за преступление и пожизненный срок
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Необходимо внешнее управление - изнутри коррупцию не победить, победить себя невозможно.
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еще не одного посаженного ,но уже говорят что побороть не возможно!
эпически.
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Арсений Яценюк: Это очень важный вопрос, что останется от нашего политического класса, в том случае, если полностью уничтожить коррупцию. Я вам скажу, что тот политический класс, который сегодня существует, должен быть уничтожен.

Там где есть политика есть и коррупция и начинать надо с друзей политиков , они то знают, за что пострадают и политик знает.
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Поднять на всех уровнях зарплату,минимизировать количество довидок,обмежень,погоджень,дозволив, а после этого загнать под плинтус или еще куда.
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Ну да! якщо відпускати під копійочну заставу,треба садити на великі сроки з конфіскацією,і якщо вернули: срок зрізати а як ні добавляти ще більше.
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тогда надо закрыть контору холодницкого и выдать все работникам волчьие билеты.
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Ф.Дзержинский говорил про горячее сердце и ЧИСТЫЕ руки.У нас ни того ни другого.Пока с Венецианской Комиссией будем согласовывать,толку не будет.
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Блин, да коррупция начинается с того, что вы даете полицейскому взятку, чтобы он не оформлял протокол.
Это не только в верхах власти, но и в самом низу.
Кумовство это тоже коррупция.
Попробуйте в Сингапуре дать взятку полицейскому, чтобы у вас задница целая осталась после езды в пьяном виде.
Сразу тюремный срок схлопочете.
А у нас за 25 лет привыкли все решать за деньги.
Бросать надо вредные привычки
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Преодолеть коррупцию в Украине полностью невозможно. ------ а кто-то пробовал ПРЕОДОЛЕТЬ??
деятельность одной небольшой правоохранительной структуры или даже нескольких структур совместно,пусть и с большими зарплатами --- это что в океане рыбу всю выловить ---действительно невозможно.
Вот например, почему не слышно, чтоб служба внутренней безопасности какого-то министерства подготовила ну скажем десяток материалов по взяткам своих сотрудников для передачи в полицию?? ха-ха-ха ---- абсурд) да, в Уркаине - абсурд! ведь эти сотрудники там самые уважаемые люди!
Помнится, сразу после майдана 2004 года пару недель государственные хабарники действительно как-то побаивались брать...но это был миг.....
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Холодницкий, ну как вы себе представляете под плинтус заносить?
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Найдутся спецы и под плинтус заносить, но это будет дороже
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Преодолеть коррупцию можно за день. Максимум три.
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Самый простой пример:
1. пожизненное за 1 гривну взятки
2. Полная конфискация у коррупционера и его ближайших родственников. Оставить только труселя.
3. Пожизненное лишение всех социальных прав в Украине. Сидишь в тюрьме - заработай на хлеб, электричество, тепло. Не заработал - ночуй во дворе тюрьмы.. В тюрьме только работа на улице с табличкой "коррупционер", что бы народ видел.
4. Изъять из оборота гривны номиналом от 100 и выше.
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Спрашивается зачем нам нужен такой глава САП?
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Если изменить статью в УК за коррупцию в любых масштабах-15 лет с конфискацией,тогда со временем,может что-то и получилосьбы.При таком раскладе Украина останется без правительства.ХМ!?
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Плинтус это фамилия такая?))
типа гройсмана и розенблата?
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типа мы быдло и слово "минимизировать" не поймем, типа "под плинтус" нам понятней, и спасибо за разъяснение?, это креативчик такой или оговорочка по фрейду что ты нас быдлом считаешь? эх назар, назар неуважаешь ты Украинский народ, а в первую очередь себя как высокого чиновника, раз такие обороты употребляешь при общении с прессой, хотя скажу тебе честно, без обид, не твоя вина, ни фига ты не сделаешь ни "под плинтус" не загонишь ни минимизируешь пока власть в стране такая, вот именно эти антикоррупционные органы надо передавать под контроль и руководство иностранной спец. службе, а то пока "братва рулит" минимизация может отменится
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Можно, причем сделать это можно за неделю - было бы желание.
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Ну так загоните эту коррупцию хотя бы под плинтус! А то она сейчас не только все стены покрывает, но и с потолка свисает!
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Зачем коррупцию куда-то загонять, если её можно возглавить?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПреодолеть коррупцию в Украине полностью невозможно. Ее можно только загнать "под плинтус", - Холодницкий
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