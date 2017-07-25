 Преодолеть коррупцию в Украине полностью невозможно. Ее можно только загнать "под плинтус", - Холодницкий

"В Украине, как и во всем мире, преодолеть коррупцию полностью невозможно. Ее можно только загнать "под плинтус". Настолько минимизировать, чтобы не влиять на государственные процессы. И я верю в то, что нам это удастся", - отметил Холодницкий.