 ДФС после полудня возобновит подачу воды, - СЦКК

Украинская сторона Совместного центра координации и контроля (СЦКК) сообщает, что 25 июля после восстановления электроснабжения была опять запущена работа Донецкой фильтровальной станции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"Около 12.00, после настройки всех агрегатов, станция выйдет на штатный режим работы и питьевая вода пойдет к потребителям по обе стороны от линии разграничения сторон", - сказано в сообщении.
ДФС является одним из наиболее уязвимых критических объектов гражданской инфраструктуры региона, а каждая ее остановка на срок больше 4 суток оставляет без воды, по меньшей мере, 400 тыс. людей по обе стороны линии разграничения.
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