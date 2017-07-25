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 ДФС после полудня возобновит подачу воды, - СЦКК

дфс

ДФС является одним из наиболее уязвимых критических объектов.

Украинская сторона Совместного центра координации и контроля (СЦКК) сообщает, что 25 июля после восстановления электроснабжения была опять запущена работа Донецкой фильтровальной станции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Около 12.00, после настройки всех агрегатов, станция выйдет на штатный режим работы и питьевая вода пойдет к потребителям по обе стороны от линии разграничения сторон", - сказано в сообщении.

ДФС является одним из наиболее уязвимых критических объектов гражданской инфраструктуры региона, а каждая ее остановка на срок больше 4 суток оставляет без воды, по меньшей мере, 400 тыс. людей по обе стороны линии разграничения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донецкая фильтровальная станция остается обесточенной, - ГосЧС
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Воды в Украине много . Можно решить проблему , а обезьяны пусть засохнут .
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Так Насиров - начальник донецкой фильтровальной станции?)
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заработает - хорошо. по обе стороны - плохо.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДФС после полудня возобновит подачу воды, - СЦКК
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