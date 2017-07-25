 В крымском суде допрашивают Чийгоза, – адвокат Полозов

Как передает Цензор.НЕТ, в Верховном суде Крыма 25 июля проходит допрос Ахтема Чийгоза, которого обвиняют в участии и организации митинга в поддержку территориальной целостности Украины возле Верховной Рады АР Крым 26 февраля 2014 года, сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.
В рамках судебного заседания в данном процессе - это первый допрос Ахтема Чийгоза.
Активист крымскотатарского национального движения Заир Смедляев сообщает, что допрос проходит в режиме видеоконференции.
Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.
"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.
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