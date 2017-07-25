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 Политика Украины, Происшествия
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 В крымском суде допрашивают Чийгоза, – адвокат Полозов

чийгоз

Одного из лидеров крымскотатарского национального движения вызвали на допрос.

Как передает Цензор.НЕТ, в Верховном суде Крыма 25 июля проходит допрос Ахтема Чийгоза, которого обвиняют в участии и организации митинга в поддержку территориальной целостности Украины возле Верховной Рады АР Крым 26 февраля 2014 года, сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

В рамках судебного заседания в данном процессе - это первый допрос Ахтема Чийгоза.

Активист крымскотатарского национального движения Заир Смедляев сообщает, что допрос проходит в режиме видеоконференции.

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Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.
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Суд ? Почему в статье верховный суд Крыма не в кавычках ?
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И немного про это...Спецпредставитель США: Украине нужно дать оборонительное оружие...Помню читал, что в годы Второй Мировой войны представитель Кремля ездил к Рузвельту в Белый дом а потом выступал перед общественность Америки,чтобы Америка помогла СССР с оружием и всё таки с большим натягом помощь была оказана коммунистам,но мы же не коммунисты,почему американцы медлят с помощью,может из за того что думают что в Украине есть большие деньги у коррупционеров и Украина сама может спокойно купить оружие в американском военторге.Плохо что наших всех коррупционеров контролирует Кремль,потому нужно только ждать когда терпение народа лопнет.
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Какое право имеет прокуратура РФ возбуждать дело по событиям в Крыму 26 февраля 2014 года?
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Война . Где поддержка патриота ? Три отзыва . Стыдно .
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Кто еще, кроме крымских татар тогда поддержал Украину?
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Аброськин...он поддержал..так поддержал..что Крым до сих пор держится
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ крымском суде допрашивают Чийгоза, – адвокат Полозов
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