 В аэропорту "Борисполь" задержан наемник, прилетевший из Баку, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает во вторник отдел по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.
"Мужчину выявили во время обхода режимной зоны аэропорта "Борисполь". Как было установлено, гражданин Украины прилетел рейсом из Баку. При себе мужчина имел внутренний и заграничный паспорта гражданина Украины, свидетельство о рождении и военный билет так называемой "ДНР", - сказано в сообщении.
В Госпогранслужбе также сообщили, что за прошлые сутки пограничники Отдельного контрольный пропускного пункта "Киев" в двух столичных аэропортах задержали гражданина Германии и гражданина Турции, которых разыскивали за терроризм и убийство.
3152 17
Российские кураторы потребовали от террористов "ДНР" прекратить сообщать по мобилке свое местоположение из-за "американской прослушки" ВСУ, - ИС(22)
Поименный список уничтоженных 149 наемников из состава "9-го полка 1-го корпуса ДНР" в боях 2015-2017 годов(68)
Террорист "ДНР" задержан в зоне АТО, - СБУ. ВИДЕО(20)
Террористы продолжают усиливаться и оборудовать новые позиции на Луганщине, - ИС(22)
Игра в "Ryanair": кого хотели "кинуть"?(1)
В штабе АТО рассказали детали массированной атаки террористов под Красногоровкой: 3 украинских воинов погибли, 7 ранены, 1 попал в плен. ФОТОрепортаж(0)
Из-за самоотвода судей не состоялось судебное заседание по обвинению Плотницкого в гибели Ил-76 в аэропорту Луганска(30)
иначе будет как "агеев" хихикать в камеры...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В сумку не мог заховать???
Ответить
Ответить
Ответить