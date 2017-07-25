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 Политика Украины
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Все про:аэропорт (1262) Борисполь (501) Госпогранслужба (2911) наемник (257)

 В аэропорту "Борисполь" задержан наемник, прилетевший из Баку, - Госпогранслужба

наручники

В аэропорту "Борисполь" украинские пограничники задержали гражданина Украины, который является членом незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает во вторник отдел по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

"Мужчину выявили во время обхода режимной зоны аэропорта "Борисполь". Как было установлено, гражданин Украины прилетел рейсом из Баку. При себе мужчина имел внутренний и заграничный паспорта гражданина Украины, свидетельство о рождении и военный билет так называемой "ДНР", - сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе также сообщили, что за прошлые сутки пограничники Отдельного контрольный пропускного пункта "Киев" в двух столичных аэропортах задержали гражданина Германии и гражданина Турции, которых разыскивали за терроризм и убийство.

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сначала сделать физзамечание - всенепременнейше!
иначе будет как "агеев" хихикать в камеры...
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Лупити покидька щоб драня сипалось з тваруки
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Еще один идиот из Дыры, который решил, что в Украине можно безнаказанно рассекать с военником Дыры.
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А чего он летел через Украину, а не россию?
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Какой-то долбойоб!!! Носить в кармане докУменты ДыНыРы!!!
В сумку не мог заховать???
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А свидетельство о рождении зачем? Ему 15 лет?
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А это все документы что у него есть....аттестата нет...диплома нет...а все остальное носит с собой....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ аэропорту "Борисполь" задержан наемник, прилетевший из Баку, - Госпогранслужба
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