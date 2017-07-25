 Массовое отравление на Прикарпатье: госпитализированы 13 человек. Среди них немцы, поляки и украинцы, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Ивано-Франковской ОГА.
"25.07.2017 г. по информации Ивано-Франковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф около 04 утра в Верховинскую ЦРБ с признаками пищевого отравления поступило 13 человек, из них 5 человек (1993, 1993, 1999, 2000, 2004 г.р.) жители республики Германия, 6 человек (2003, 1994, 1989, 2005, 1999, 2005 г. р.) жители республики Польша и 2 украинцев (2004 - Донецкая обл. и 1993 г.р. Харьковская обл.), которые отдыхали в оздоровительном заведении "Сяйво Карпат", находящегося в с. Красноилье Верховинского района", - сказано в сообщении.
Отмечается, что состояние пострадавших средней тяжести. Всего в развлекательном заведении находилось около 80 человек. Причина отравления людей устанавливается.
Как сообщалось, ранее в связи с массовым отравлением в детском лагере "Лазурный" от обязанностей отстранили ряд чиновников.
3094 6
По факту отравления детей в санатории в Бердянске начато еще два уголовных производства, - Нацполиция(3)
В оккупированном Донецке десятки малышей от шести месяцев до 1,5 лет отравились "гуманитаркой" из РФ, - ИС(36)
Массовое отравление суши в столице: у повара ресторана обнаружена сальмонелла(58)
Госпродпотребслужба о массовом отравлении суши в столице: Вина полностью возлагается на субъект хозяйствования(62)
Число отравившихся суши в заведениях Киева возросло до 38 человек, - Госпродпотребслужба(18)
Массовое отравление в Киеве: только в 4 заведениях из 103 проверенных не было выявлено никаких нарушений(56)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить