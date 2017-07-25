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Все про:ОГА (1397) отравление (850) Ивано-Франковская область (295)

 Массовое отравление на Прикарпатье: госпитализированы 13 человек. Среди них немцы, поляки и украинцы, - ОГА

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Утром 25 июля в Верховинскую центральную районную больницу с признаками пищевого отравления поступило 13 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Ивано-Франковской ОГА.

"25.07.2017 г. по информации Ивано-Франковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф около 04 утра в Верховинскую ЦРБ с признаками пищевого отравления поступило 13 человек, из них 5 человек (1993, 1993, 1999, 2000, 2004 г.р.) жители республики Германия, 6 человек (2003, 1994, 1989, 2005, 1999, 2005 г. р.) жители республики Польша и 2 украинцев (2004 - Донецкая обл. и 1993 г.р. Харьковская обл.), которые отдыхали в оздоровительном заведении "Сяйво Карпат", находящегося в с. Красноилье Верховинского района", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что состояние пострадавших средней тяжести. Всего в развлекательном заведении находилось около 80 человек. Причина отравления людей устанавливается.

Как сообщалось, ранее в связи с массовым отравлением в детском лагере "Лазурный" от обязанностей отстранили ряд чиновников.

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Качественные и дешевые украинские продукты
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Твари из власти Украины,когда обеспечите народу безопасное питание? Кто проверяет продукты и готовую пищу,кто проверяет пищеблоки,оборудование,водоснабжение,дезинфекцию в пунктах питания и магазинах??? Санстанции закрыли,порядка нигде нет, дали право бизнесменам, олигархам травить народ и при этом наказания мизерные за массовые отравления и за говнопродукты .В магазинах продают херню из химикатов,в ресторанах ,школах, дет.садах постоянные отравления.Валите суки из власти пока вас народ не выгнал на мусорку.Убийцы народа.Уже не только украинцев,уже и европейцев травят.НЕЛЮДИ.
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да, питаться в У-РК-аине в столовых пансионатов, детсадов, баз отдыха, ресторанах стало опасноКак и покупать продукты в магазинах и на базарах. Санстанции нужно было очистить от коррупции. Государство проводит удивительные реформы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМассовое отравление на Прикарпатье: госпитализированы 13 человек. Среди них немцы, поляки и украинцы, - ОГА
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