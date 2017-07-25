 Россиянина, запустившего беспилотник возле Минобороны Латвии, задержали в Риге

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом сообщает пресс-служба Национальных вооруженных сил Латвии.
"Военная полиция 19 июля этого года после 22:00 задержала гражданина России за запуск беспилотного летательного аппарата над Министерством обороны. Оператор беспилотного летательного аппарата передан государственной полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 4 июля правительство Латвии одобрило поправки к правилам, которые запрещают неизвестным беспилотникам летать возле здания Минобороны страны на расстоянии менее 50 метров.
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