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Все про:беспилотник (572) задержание (6007) Латвия (623) Рига (64)

 Россиянина, запустившего беспилотник возле Минобороны Латвии, задержали в Риге

беспилотник

В Риге задержали гражданина Российской Федерации, который запустил беспилотник возле здания Министерства обороны Латвии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом сообщает пресс-служба Национальных вооруженных сил Латвии.

"Военная полиция 19 июля этого года после 22:00 задержала гражданина России за запуск беспилотного летательного аппарата над Министерством обороны. Оператор беспилотного летательного аппарата передан государственной полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 4 июля правительство Латвии одобрило поправки к правилам, которые запрещают неизвестным беспилотникам летать возле здания Минобороны страны на расстоянии менее 50 метров.

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За ноги и головой об асфальт.Лучшее средство от кацапов.
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У нас один такой, уже запускал. А мы его на бочку с порохом посадили, пусть полетает. (Иван Васильевич , меняет профессию ПОЧТИ ПО ОРИГИНАЛУ).
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у русни не может быть человечков. есть зеленые зайцы хуйла, которые могут громко кричать - мамка спасай.
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- Вторая стадия кражи гуся, - холодно заметил Остап. - Третья стадия начнется после поимки виновного. Она сопровождается чувствительными побоями.(с)
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