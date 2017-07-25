 "Перестрелка не связана с 9 мая или землей", - раненый в Днепре ветеран АТО Саакян

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на КП в Украине, он утверждает, что перестрелка не связана с конфликтом 9 мая или "земельными разборками", как писали ранее в СМИ и соцсетях.
"Наехали на моего старшего брата, ему позвонили и назначали встречу. Он занимается строительным бизнесом. Неизвестные заявили, что брат якобы должен им денег, назначили встречу в городе. Я приехал его поддержать. У одного "бойца" сразу заметил под курткой автомат. Я громко сказал брату, что не хочу в этом участвовать, сделал вид, что испугался. Сам пошел в машину и взял охотничий карабин. Когда подходил к месту встречи, уже завязалась перестрелка, я начал отстреливаться", - рассказал пострадавший.
Саакяну попали в живот, две ноги, и плечо - всего пять огнестрельных ранений. При этом он смог ранить четверых нападавших.
"Я отстрелял все десять патронов, больше при себе не было. У нападающих было два автомата и, наверное, дробовик или ружье, так как одно ранения ноги дробовое. Ребята, которые были с братом, вообще безоружные. Когда все стихло, ко мне подбежал брат, который не пострадал. Он меня на машине отвез в больницу, а раненым вызвал скорую", - сообщил он.
По словам пострадавшего, ранее его семье угрожали. Домой приходил неизвестный, тогда старшего брата не было, и он напугал мать. 14 июля ночью некто в капюшоне вылил на забор дома банку крови и поставил похоронный венок. Брат написал заявление в райотдел.
"Как может себя чувствовать человек, получивший пять ранений? Жалею, что не взял свое зарегистрированное оружие. Погиб мой побратим Вагнер. Ведь у ребят не было оружия, а налетчиков было много человек 10-15", - говорит он о своем состоянии здоровья.
Сейчас в городской больнице Мечникова находятся пять раненных во вчерашней перестрелке. К ним приставлены полицейские для охраны.
"Двое в тяжелом, трое в средней степени. Привезли пострадавших 24 июля около восьми вечера, привезли шестерых. Один был в состоянии клинической смерти, с большой кровопотерей, остановкой сердца. Пытались спасти его - в реанимации умер. У всех огнестрельные ранения. еще двое в реанимации", - рассказал завотделением Юрий Скребец.
Представители второй стороны вооруженных разборок от комментариев отказались.
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победа порошенко и ахметова над Коломойским приносит свои плоды ....
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кто поддержал Корбана, когда 500 мусорских подонков на броневиках с пулеметами
атаковали его жилище ?
если бы не вмешательство властей Израиля, то был бы он уже трупом
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Со вчера везде срут про "две банды".
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И еще, автор сам признается что зарегистрированное оружие оставил дома, значит карабин левый.
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Совсем забрехались, тошнит от вас. Идет чудак с карабином наперевес, передергивает затвор и что может быть дальше? Именно то, что он и спровоцировал. А есть у него дома автомат или нет, только полиция может сказать от которой он кстати скрыл, что собирается идти вооруженным на разборку.
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А адвокат поехал на разборку с карабином, вместо того чтоб полицию туда отправить!
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кто поддержит Филатова ?
уничтожение неугодных цель любого царька
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куда я попал? кто все эти люди? и где мои вещи?
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Везде мафия: янтарная, гранитная, песчаная, аптечная, ореховая ит.д. Куда ни плюнь - мафия. А все потому, что наше правительство, депутаты и президент возглавили эти мафии. И бороться сами с собой они не будут.
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