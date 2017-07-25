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 "Перестрелка не связана с 9 мая или землей", - раненый в Днепре ветеран АТО Саакян

саакян

Получивший в перестрелке пять пулевых ранений экс-доброволец АТО Эдмонд Саакян рассказал, что стало причиной трагедии вечером понедельника на оживленной улице Днепра.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на КП в Украине, он утверждает, что перестрелка не связана с конфликтом 9 мая или "земельными разборками", как писали ранее в СМИ и соцсетях.

"Наехали на моего старшего брата, ему позвонили и назначали встречу. Он занимается строительным бизнесом. Неизвестные заявили, что брат якобы должен им денег, назначили встречу в городе. Я приехал его поддержать. У одного "бойца" сразу заметил под курткой автомат. Я громко сказал брату, что не хочу в этом участвовать, сделал вид, что испугался. Сам пошел в машину и взял охотничий карабин. Когда подходил к месту встречи, уже завязалась перестрелка, я начал отстреливаться", - рассказал пострадавший.

Саакяну попали в живот, две ноги, и плечо - всего пять огнестрельных ранений. При этом он смог ранить четверых нападавших.

"Я отстрелял все десять патронов, больше при себе не было. У нападающих было два автомата и, наверное, дробовик или ружье, так как одно ранения ноги дробовое. Ребята, которые были с братом, вообще безоружные. Когда все стихло, ко мне подбежал брат, который не пострадал. Он меня на машине отвез в больницу, а раненым вызвал скорую", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По факту стрельбы в Днепре открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство", - полиция

По словам пострадавшего, ранее его семье угрожали. Домой приходил неизвестный, тогда старшего брата не было, и он напугал мать. 14 июля ночью некто в капюшоне вылил на забор дома банку крови и поставил похоронный венок. Брат написал заявление в райотдел.

"Как может себя чувствовать человек, получивший пять ранений? Жалею, что не взял свое зарегистрированное оружие. Погиб мой побратим Вагнер. Ведь у ребят не было оружия, а налетчиков было много человек 10-15", - говорит он о своем состоянии здоровья.

Сейчас в городской больнице Мечникова находятся пять раненных во вчерашней перестрелке. К ним приставлены полицейские для охраны.

"Двое в тяжелом, трое в средней степени. Привезли пострадавших 24 июля около восьми вечера, привезли шестерых. Один был в состоянии клинической смерти, с большой кровопотерей, остановкой сердца. Пытались спасти его - в реанимации умер. У всех огнестрельные ранения. еще двое в реанимации", - рассказал завотделением Юрий Скребец.

Представители второй стороны вооруженных разборок от комментариев отказались.
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Хреново это. Выздоравливай. А Гройсман , Аваков сказали и мультики , картинки показали что в стране преступность падает, раскрываемость растёт...ну всё ОК! Только видать страны у нас разные.
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только с огромным количеством любого оружия и боеприпасов.
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при чём тут 90е?в 90х,каждая овца знала где её стадо,а убивали бандюков в основном сбу-мвд,зачищали тех,кто не хотел сотрудничать...
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Твари колорадские активно пытаются выдать это за "равные" разборки.
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А что говорит стряляющая сторона??? Мож там кидалово на бабки.. Какой может строительный бизнес с таким резонансом? Ремонты в квартирах? Сомневаюсь... А посему, стреляйте братва друг друга. Чем больше , тем лучше..чем меньше вас останется, тем больше у нас в холодильнике останется
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ну вот, бандиты под прикрытием мусоров разгуливают по Днепру и наводят порядки,
победа порошенко и ахметова над Коломойским приносит свои плоды ....
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они не имеют своей армии, в отличии от бандитов,
кто поддержал Корбана, когда 500 мусорских подонков на броневиках с пулеметами
атаковали его жилище ?
если бы не вмешательство властей Израиля, то был бы он уже трупом
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скорее таки да. бывших титушек переодели и вооружили?
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"Пострадавший" поехал на разборку брата с карабином, ветеран АТО блин. Под АТО уже бандитские разборки красят. И все рады этому позорищу.
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А надо было, чтобы чуваки с АК захуярили всех атошников и сами свалили? Тогда ты бы больше был рад, вощь колорадская?
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Читать научись, тут явка с повинной "Сам пошел в машину и взял охотничий карабин. Когда подходил к месту встречи, уже завязалась перестрелка". То есть никто не стрелял пока "ветеран" не достал карабин. Причем сожалеет, что не взял дополнительное оружие. Пропагандируются бандитские разборки, херится Закон и государство. К анархии идем?
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Аутист, он увидел у бандюков КАЛАШИ и пошел за ЗАКОННО ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫМ ОХОТНИЧЬИМ КАРАБИНОМ для самообороны от бандитов. Ты вообще разницу улавливаешь?
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Кому ты объясняешь,у него с логикой проблемы.
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Да походу это вообще одноразовый ботяра из рашки, который отрабатывает методичку по очернению парней, которые защищали страну, чтобы простые люди так к ним относились.
Со вчера везде срут про "две банды".
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"ЗАКОННО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ОХОТНИЧЬИМ КАРАБИНОМ для самообороны от бандитов" - гениально. А Закон найдешь по которому можно на бандитов ходить с охотничьим карабином?
И еще, автор сам признается что зарегистрированное оружие оставил дома, значит карабин левый.
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А колорады причем, откуда у бандюков автоматы? Откуда на рынке гранаты по 200 гривен? Колорады продали или "ветераны" АТО наворовали и развезли по всей стране? Ответь.
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Почему тогда у ветерана не было АК, а был он как раз у бандюков, если это они наворовали, а, "киевлянин" из рашки?
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Ты бл... читать умеете или глаза уже залил? Цитата "Жалею, что не взял свое зарегистрированное оружие", то есть у него дома еще целый арсенал, а на разборку поехал с левым оружием чтобы потом не вычислили. И еще раз, ОН ДОСТАЛ ОРУЖИЕ ПЕРВЫМ!!!! он и спровоцировал стрельбу.
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АК не может быть зарегестрированным, это раз. Где ты там про целый арсенал нашел непонятно. И сам прочти внимательно: стрельба началась, пока он отходил, а не когда он его достал.
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"Когда подходил к месту встречи, уже завязалась перестрелка, я начал отстреливаться".

Совсем забрехались, тошнит от вас. Идет чудак с карабином наперевес, передергивает затвор и что может быть дальше? Именно то, что он и спровоцировал. А есть у него дома автомат или нет, только полиция может сказать от которой он кстати скрыл, что собирается идти вооруженным на разборку.
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"Когда подходил к месту встречи, уже завязалась перестрелка, я начал отстреливаться".
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И что ты написал? Еще раз, на тебя идет бык с карабином и передергивает затвор, то есть провоцирует стрельбу, что ты будешь делать?
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БЛЯДЬ, ну ты же кацап, а русский язык не знаешь? Сложные предложения не можешь осмыслить или слово уже не доходит? Пиздец.
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киевские бывают только торты и лохи запомни это.
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А де в статті "передергивает затвор". І потім, у нього було лише 10 набоїв, які він вистріляв, тобто він їхав не воювати, а на всяк випадок. Хто їде на "розборки" з 10 набоями а кацап?
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А что ты написал?На тебя идет некто с охотничим карабином-и тут ты внезапно находишь у себя под одежкой АК и начинаешь стрелять первым???
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Ну ты и мастер демагогии. Такие запросто могут убедить женщину, что лежачий лучше стоячего
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Я,конечно,не Холмс , но *наехали на старшего брата * ,на котором после всего не осталось ни царапины ? Пока младший ходил за ружьем -старшего должны были уложить в первую очередь .
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Мадам начиталась детективов про крутую французскую бабушку-пердюху-следователя? И автоматически переносит все на реальную жизнь...
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Кто же будет стрелять в должника? Похоже, что они деньги с него срубить все еще надеются.
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Надо блин кть эту шелупонь и все....ак в 90-перестреля
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Как воняет на Цензоре,неужели здесь собралось все дерьмо?
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Почти все! Здесь позволено даже не адекватным и без проверки на робот.
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ХОР КРЕМЛІВСЬКИХ БАЛАЕЧНИКОВ & ЗРАДОФИЛИ ЗЛИЛИСЯ В ЕКСТАЗІ...
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Шо-то Аваков, в последнее время- фейсбучит мало. Как бы он ЭТО прокомментировал? Наверное вот так: "В целом, криминогенная обстановка в стране находится под контролем". Не подозревая при этом, что это является чистосердечным признанием.
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Ну вот всё и выяснилось .. Обычная криминальная разборка , вернее бандитский наезд за какие то долги , а не месть за 9 мая , как тут , на Цензоре , вчера вопили некоторые . !!
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Если "наехали" первым делом должно быть заявление в полицию, а то теперь тролли во всем винят Авакова.
А адвокат поехал на разборку с карабином, вместо того чтоб полицию туда отправить!
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так мусора в доле, эти бандиты титушки порошенко
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разве не было титуханов в охраняемом с пулеметами суде над Корбаном ?
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Почему во всем??? Не во всем. Я, например, как тролль, по твоему определению, могу обвинить его только в тотальной лжи. И хрена бы он отвертелся.
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Ещё как грузятся! Правда, в данный момент- выгружаются. Но, не окатыш, а руда.
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Это похоже не была разборка , или как ещё говорят - стрелка , иначе обе стороны были бы вооружены до зубов . Видать хотели всего лишь побеседовать да одна из сторон нарушила уговор , приехав с оружием . ! .
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однозначно - к сожалению два погибших - кто хочет на "блатных педалях" - должен осознавать последствия
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Филатов продолжает молчать, последний пост сутки назад с очередным закосом под "хозяйственника".
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кто поддержал Корбана ?
кто поддержит Филатова ?
уничтожение неугодных цель любого царька
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Ну да, когда были Коломойский и Корбан такой хуйни не было, сепары вообще даже слово сказать боялись.А насчет Филатова я уже не уверен, мне кажется он сам с администрацией гаранта сдружился.
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Спасибо сабакову, гройше и вальцману за то, шо мы так замечательно живемо по-новому!
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Кстати эдмонд тут и на цензоре писал , адекватный нормальный человек
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Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам "ЛНР", которые "отжали" предприятие у законного владельца, - журналист. ДОКУМЕНТ
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Кацахола в теме не хватает. Отзовись чмо, перни что нибудь.
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Уверен будь у всех пацанов атошников законный короткоствол все бы жить остались,а урки отправились бы в мир иной,хрен бы им автоматы пригодились в ближнем
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перестрелка не связана с землей но брат занимается строительным бизнесом и ему угрожали и предъявы кидали, предъявы кидали младшему не атошнику, старший при этом приехал просто поддержать на переговоры, с крабином, по видимому защищать приехал бы на танке, я так понимаю правильней сказать что атошники погибли при чужих криминальных разборках, но добило меня "предствители второй стороны вооруженной разборки от комментариев отказались". WTF? перестрелка в миллионнике, стороны перестрелки дают комментарии прессе
куда я попал? кто все эти люди? и где мои вещи?
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Теперь представьте какой уровень безнаказанности для ОПГ в Днепре если преступники среди бела дня открывают стрельбу из автоматов посреди города... Вторым интересным фактом является тот факт, что атовцы хорошо знали с кем будут иметь дело но обращаться за помощью в СБУ или полицию было то же самое что обратится к тем же преступникам... Вот и получилась безвыходная ситуация для атовцев когда тебя не могут защитить те, на кого поставлены данные обязательства и вопросы с преступниками приходится решать самому. Если бандиты не побоялись известных людей, то что они делают с обычными гражданами догадаться не сложно.
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Я надеюсь АТОшники сами с этим жирным скотом разберутся.
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Неработает ничерта полиция вот и весь ответ !!! Оружия много ума мало
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Частями инфа, про вторую сторону тишина, с калашами могла быть гос. охрана. Догадки не уместны.
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гос охрана после стрельбы не выбрасывает оружЫе
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Совершенно верно - Есть в Днепре такая охранная фирма как Леон, которая кроме охраны занимается выбиванием долгов и другими вопросами преступного содержания.
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Я до войны думала, что живу в очень спокойной, миролюбивой стране. А теперь оказалось, что чуть ли не в Сомали.
Везде мафия: янтарная, гранитная, песчаная, аптечная, ореховая ит.д. Куда ни плюнь - мафия. А все потому, что наше правительство, депутаты и президент возглавили эти мафии. И бороться сами с собой они не будут.
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До войны у нас преступность была на уровне США, где полно оружия у цивилов.
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Так и есть идет борьба за сферы влияния на обычных людей забили
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Какая дасада. А може хоч з Порошенко трохи пов,язана, мріють зрадогівнюки..
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То есть два бизнесмена что-то делили в своём бизнесе. В суд обращаться не захотели - есть не законные моменты, но адвокат то должен знать, что такие встречи-стрелки только через стволы решаются и знал и взял ствол, на всякий случай. Конечно виноват президент - а хули, а кто ещё?
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І де тут " влада знищує атошників" Бандити приїхали просто вбивати і їм було пофіг атошники там чи ні. Мають отримати довічне без слюней і шмарклей про " злочирну владу"
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Ситуація така, що вільно ходять чуваки з автоматами а ГПУ та нацполіція звітує про зменшення злочинності, це раз. Два - ті що поранені це бики (хто пам"ятає 90 знає хто це такі), хто їхні пахани хто зверху. Три - і це саме важливе РОЗРАХОВУВАТИ ТА ЗАХИЩАТИ СЕБЕ ТІЛЬКИ САМИМ (СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ). Вертаються 90і і воювати з бандюками немає кому (поліція це пародія, а подекуди спільники), тому браття єднаймося та готуймося до війни (не дарма ж в Україні ловили крадіїв в законі які зїжжалися на сходняки, для чого вони збиралися? Це ще один фронт війни в Україні)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Перестрелка не связана с 9 мая или землей", - раненый в Днепре ветеран АТО Саакян
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