 Делегация ВМС ВС Украины с рабочим визитом отправилась в США

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
По информации ведомства, целью визита является обсуждение вопросов сотрудничества в военно-морской области с членами Конгресса США, представителями Департамента обороны США, командующим ВМС США, политиками и должностными лицами.
Планируется, что руководитель ВМС ВС Украины в ходе встреч проинформирует американских коллег о состоянии и перспективах развития ВМС ВС Украины, опыте участия подразделений в ходе проведения антитеррористической операции на востоке Украины.
Кроме того, состоится обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, такого направления, как подготовка военнослужащих и подразделений украинских ВМС.
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И Козлевич против своей воли снова погрузился в пучину Уголовного кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях.(с)
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Опасно ! А если шторм в 2 балла?
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У ольгинцев обострение. Видать, методичку прокорм Пу подбросил.
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Наверняка многим попадалось видео, где Путинский холуй Никита Михалков, в не совсем свойственно ему манере, читает некий текст со сценарием нападения Китая на РФ. Записано видео в 2016 году.
Читая с выражением подчеркнутой обыденности, как будто это уже произошло, Михалков рассказывает о том, как начнется вторжение НОАК на территорию России. Начало событий отнесено на первое января непонятного года. По сценарию это - важный момент, ибо в стране будет повальный отходняк от свинского ужирания на Новый Год, когда большая часть мужского, да и женского населения РФ, будет почивать кто в салате, кто на ком. А руководство страны, будет бухать за рубежом и никого на месте не окажется. Вот в 4 утра 1 января все и начнется. Далее, Михалков выводит предполагаемые действия китайцев, которые десантом захватывают ключевые объекты в Хабаровске, а потом - наносят массированный артиллерийский удар по приграничным военным объектам РФ из многочисленных РСЗО. Это - ключевой момент, ибо плотный огонь систем залпового огня, расчищает путь мотопехоте, которая широким фронтом вторгается на территорию России от Байкала и до самой восточной точки российско-китайской границы.
Надо заметить, что сценарий очень правдоподобный потому, что территория за Уралом, а особенно - за Байкалом, населена узкой полоской вдоль китайской границы, а вернее, вдоль Транссибирской железной дороги, построенной еще в царские времена. То есть, достаточно плотное население и вообще - цивилизация, находится на глубине в 100 с небольшим, километров. Глубже начинается то, что в самой РФ называют: «закон - тайга, прокурор - медведь». Короче говоря, дальше начинается глушь, с очагами цивилизации. Все это простреливается китайскими РСЗО.
Главная идея этого повествования сводится к тому, что достаточно в нескольких местах перерезать Транссиб, и огромная территория отвалится от России сама собой. Там еще были пассажи по поводу уничтожения баз Тихоокеанского флота и вторжения НОАК в Казахстан, с выходом через его территорию все к тем же веткам железной дороги и окончательным отрезанием Сибири от РФ. В конце концов, Китай демонстрирует свой ядерный потенциал и Россия, обратившись за помощью к НАТО и не получив ее - сдается на милость победителя.
В общем такой, весьма правдоподобный сценарий должен бы пронять до костей. Но смысл нашей статьи не в изложении чужого плана, а в констатации некоторых деталей, которые кардинально меняют как саму схему возможного нападения, так и вероятный ее исход.
Фокус в том, что Михалков читал текст, скорее всего из газеты «Комсомольская правда» от 1 августа 2013 года. То есть, ему понадобилось три года, чтобы осознать его реальность. На самом деле, КП перепечатала этот текст из интернет издания «Сноб», где мы его уже не искали, но вероятнее всего, что сам текст был написан еще раньше. Это уже не суть важно. Важны те изменения, которые произошли с момента его написания.
Итак, сценарий предполагал отчаянную борьбу в приграничных районах, когда после артподготовки, в бой будут брошены не кадровые войска, а резервисты. Мысль была такая: резервистов не жалко, а кадровые подключатся уже вторым эшелоном. Не правда ли, это очень похоже на то, что россияне делают на Донбассе? Там даже приводятся некие войска бригады войск РФ в Бурятии, которые оказали упорное сопротивление.
Но за это время, из этих районов Путин вывел все те войска, которые по сценарию, оказывали упорное сопротивление. Эти войска, вместе со штатной техникой, переброшены в Украину и уже частично утилизированы. То есть, китайцам там особо и перепахивать нечего. Все уже выведено.
Второй момент. Авторы этого сценария даже в кошмарном сне не могли представить, что та территория, которую они видели захваченной с боем, будет просто отдана в концессию тем же китайцам. Между прочим, концессионеры де-факто уже получили контроль над участками Транссиба. Там даже не понадобился десант. То есть, китайцы даже резервистов не будут терять. Все движется в нужном направлении. Территория аккуратно зачищена Путиным под китайцев.
Ну и если сценарий вторжения начнется прямо завтра, скажем так, отношения РФ и НАТО претерпели такие изменения, что речи о помощи ни НАТО, ни Штатов - быть не может. Возможно, россиянам поможет Хезбола или иранский КСИР, но уж не НАТО - точно. Да и вряд ли иранцы полезут в драку за РФ, ибо им КНР поставляет оружие.
И самое главное, авторы сценария никак не могли представить, что восточная группировка НОАК будет не единственной головной болью, ибо на Западе все прибывают американские войска и НАТО из бутафорского альянса, все больше превращается в реальную силу. Ну и кроме того, Украина тоже подняла чевертьмиллионную армию и давно накрошила тысячи российских кадровых военных и явно стоит на старте, ожидая неверного шага противника. Так что Михалковский рассказ теперь выглядит каким-то радужным и несбыточным сценарием для РФ. Все будет намного жестче и веселее.
антиколорадос
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Тока вот он на вряд ли дотянет до Нью-Йорка))))
Шторма в Атлантике сильные...с подвозом дровишек проблемы будут
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Кстати, на этом же идиотском принципе основана их «гибридная война». Заметим, прямо сейчас большая часть активных действий российских войск на Донбассе, ведется ночью. То есть, там всерьез полагают, что под покровом темноты, можно гонять технику, выводить ее на огневые позиции, вести огонь, потом под утро ее опять прятать в каких-то цехах и никто, ничего не поймет, как не поймет и то, откуда завозятся сами вооружения и боеприпасы к ним. С весны 2014 года, этот регион гарантированно и постоянно отслеживается спутниками-разведчиками. Любые передвижения, а уж тем более - крупной техники или ее колонн - фиксируются с хронометражем. То есть, что и где стоит, куда и когда выезжает, все четко зафиксировано и сложено по файлам, которые будут подтверждать тот или иной эпизод вторжения, который будет рассматриваться соответствующим трибунал.Самое смешное, в этой ситуации то, что даже открытые источники, доступные простым энтузиастам, дают довольно точную картину происходящего. Так были установлены подробности передвижения Бука-убийцы или обстрелы из РСЗО и ствольной артиллерии украинской территории, производимые из приграничных районов Ростовской области РФ.То есть, в Москве никому в голову не приходит простая истина, что вся эта суета может иметь смысл при двух основных условиях. Первое - стремительность военной операции. Если все укладывается в несколько дней, то еще что-то можно скрыть или хотя бы - дать этому пояснение. Когда же все растянуто на месяцы, а тем более - годы, то регион становится под прицел всех видов технической разведки и фиксируются даже лишние чихи оккупантов. Тем более - сейчас. Вдоль российских границ и линии фронта, регулярно курсируют разведывательные дроны ВВС США.В дополнение к спутникам, которые дают картинку в нескольких диапазонах, в том числе - инфракрасном (не такая уж и темная ночь), дроны сгребают всю оптическую и радиоэлектронную информацию на две три сотни километров вокруг. Причем, частота полетов дает возможность отслеживать динамику сил и средств противник, с точностью до секунд и сантиметров. Когда придет время использовать эти данные, россияне будут приятно удивлены. Особенно те, кто загнал свою технику в цеха разоренных заводов и полагает, что никто не узнает, где они стоят.В этом смысле, довольно забавным выглядят сообщения СМИ о том, что на основании перехватов телефонных разговоров кадровых российских военных, находящихся на Донбассе стало известно о приказе оставить все российские документы в РФ и получить удостоверения псевдо республик. Это произошло после излишних откровений пленного военнослужащего ВС РФ Агеева.
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