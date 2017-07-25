 Жара в Украине: спасатели предупредили о пожарной опасности

В южных и восточных областях Украины 25-31 июля ожидается повышенный (5-й) уровень пожарной опасности, как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГосЧС.
В частности это касается Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областей.
Также 25-27 июля в Черкасской обл. и большинстве районов Киевской, 25 июля и Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой обл. высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
25-27 июля в большинстве районов Киевской обл. высокая (4 класса), 26-27 июня в южных и западных районах чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
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Пятым и шестым номером , как ожидается , станет - хароший данецкий пацан Саня , по совместительству президент ДыНыРы и таварищ Плотницкий , - верховный вождь ЛыНыРы , под оперативным псевдонимом - " Плотва " . !! .
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