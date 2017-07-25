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 Жара в Украине: спасатели предупредили о пожарной опасности

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В южных и восточных областях Украины до конца недели ожидается повышенный уровень пожарной опасности.

В южных и восточных областях Украины 25-31 июля ожидается повышенный (5-й) уровень пожарной опасности, как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГосЧС.

В частности это касается Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областей.

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Также 25-27 июля в Черкасской обл. и большинстве районов Киевской, 25 июля и Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой обл. высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

25-27 июля в большинстве районов Киевской обл. высокая (4 класса), 26-27 июня в южных и западных районах чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
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хай Бог милує........піду валеріани жуйну..........це капець...
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1 номер партии - САМА лично . 2 номер - сестрица Вера , 3 - подружка , 4 номер - личный прес-секретарь . ! Вся верхушка партии политики со стажем - (с) , и потомственные управленцы -экономисты в пятом поколении . !!

Пятым и шестым номером , как ожидается , станет - хароший данецкий пацан Саня , по совместительству президент ДыНыРы и таварищ Плотницкий , - верховный вождь ЛыНыРы , под оперативным псевдонимом - " Плотва " . !! .
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