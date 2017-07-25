 Полиграфкомбинат "Украина" закупит дополнительное оборудование за 1,7 млн евро для изготовления биометрических паспортов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится на сайте ProZorro.
Полиграфкомбинат "Украина" 17 июля заключил договор с нидерландской компанией IAI industrial systems B.V. о закупке печатного и графического оборудования на "1 695 800, 00 EUR", отмечается в тексте соглашения.
В ответе на запрос издания пресс-служба МЭРТ отметила, что ведомство поддержало инициативу полиграфкомбината "Украина" о приобретении дополнительного оборудования по выпуску паспортов с бесконтактным электронным носителем из-за значительного ажиотажа со стороны населения.
"Письмом от 13 июля 2017 Минэкономразвития поддержало инициативу полиграфкомбината "Украина" по заключению предприятием контракта на поставку оборудования с IAI industrial systems BV (Нидерланды), что позволит увеличить объем персонализированных документов полиграфкомбинат" Украина "в сутки до 22 000 шт.", - говорится в ответе на запрос.
Оборудование оснащено автоматической системой BookMaster One, которая используется для персонализации паспортов, содержащих поликарбонатную страницу для нанесения данных с использованием технологии лазерной гравировки, которая имеет возможность записывать персональные данные в интегрированный бесконтактный микро-чип, отмечают специалисты.
Как сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, Министерством разработан и в установленном порядке согласованы с Минфином проект постановления Кабинета министров "О внесении изменений в пункт 1 Порядка отчисления в государственный бюджет части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями", которым предусмотрено уменьшение отчислений части чистой прибыли в государственный бюджет Полиграфкомбинат "Украина".
Принятие проекта постановления позволит обеспечить реализацию пункта 1 указа Президента Украины от 26 мая 2017 № 146/2017 "О мероприятиях, связанных с введением Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины" и гарантировать бесперебойное осуществление всех процессов изготовления биометрических паспортов для удовлетворения потребностей граждан Украина.
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Поэтому нужно ловить момент - и сейчас потратить 1 700 000 евро. А то ж некуда больше девать.
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