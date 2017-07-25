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 Политика Украины, Общество
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 Полиграфкомбинат "Украина" закупит дополнительное оборудование за 1,7 млн евро для изготовления биометрических паспортов

безвиз

ГП "Полиграфический комбинат" Украина "по изготовлению ценных бумаг" при поддержке Минэкономразвития закупит у нидерландской компании IAI industrial systems печатное и графическое оборудование для изготовления биометрических паспортов на 1 700 000 евро.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится на сайте ProZorro.

Полиграфкомбинат "Украина" 17 июля заключил договор с нидерландской компанией IAI industrial systems B.V. о закупке печатного и графического оборудования на "1 695 800, 00 EUR", отмечается в тексте соглашения.

В ответе на запрос издания пресс-служба МЭРТ отметила, что ведомство поддержало инициативу полиграфкомбината "Украина" о приобретении дополнительного оборудования по выпуску паспортов с бесконтактным электронным носителем из-за значительного ажиотажа со стороны населения.

"Письмом от 13 июля 2017 Минэкономразвития поддержало инициативу полиграфкомбината "Украина" по заключению предприятием контракта на поставку оборудования с IAI industrial systems BV (Нидерланды), что позволит увеличить объем персонализированных документов полиграфкомбинат" Украина "в сутки до 22 000 шт.", - говорится в ответе на запрос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ажиотаж вокруг выдачи биометрических паспортов завершится через 1-2 недели, - Госмиграция

Оборудование оснащено автоматической системой BookMaster One, которая используется для персонализации паспортов, содержащих поликарбонатную страницу для нанесения данных с использованием технологии лазерной гравировки, которая имеет возможность записывать персональные данные в интегрированный бесконтактный микро-чип, отмечают специалисты.

Как сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, Министерством разработан и в установленном порядке согласованы с Минфином проект постановления Кабинета министров "О внесении изменений в пункт 1 Порядка отчисления в государственный бюджет части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями", которым предусмотрено уменьшение отчислений части чистой прибыли в государственный бюджет Полиграфкомбинат "Украина".

Принятие проекта постановления позволит обеспечить реализацию пункта 1 указа Президента Украины от 26 мая 2017 № 146/2017 "О мероприятиях, связанных с введением Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины" и гарантировать бесперебойное осуществление всех процессов изготовления биометрических паспортов для удовлетворения потребностей граждан Украина.
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Отэта на лохах баблишка накосят! Это в стране где по официальной статистике за границей было не более 25%...
Лучше бы аппарат купили для лечения рака в Охмадет!
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только вчера писали, что ажиотаж продержится ещё максимум 1-2 недели, "деньги на ветер"
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Осенью уже никаких очередей за био-паспортами не будет.
Поэтому нужно ловить момент - и сейчас потратить 1 700 000 евро. А то ж некуда больше девать.
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кожен рік ажіотаж і закордонними паспортами, кожен рік затримки при їх оформлені, при цьому у 2018 буде новий ажіотаж із водійськими правами із чіпами, тому нове обладнання явно незайве
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Очень уж похоже на "Битву за урожай".Или думали что безвиза не будет,или думали жопой,как всегда.
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А раньше власть сомневалась, что дадут безвиз?
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когда ажиотаж спадет, как раз станки приедут
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