 "Новые представления, возможно, и будут", - Холодницкий о Лозовом и Дейдее

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Голос Украины" заявил руководитель САП Назар Холодницкий.
"Новые представления, возможно, и будут. Но, чтобы было новое представление, надо предоставить какие-то новые факты. Не исключаю, что, возможно, будет какая-то другая статья Уголовного кодекса. За то, что уже было, нельзя вносить представление. Потому что его уже исследовали. И это проблема", - сказал антикоррупционный прокурор.
По словам Холодницкого, делом Лозового занимается ГПУ.
"По Дейдею - сейчас мы без возможности проведения тех или иных следственных действий. Следствие фактически останавливается. И вина в этом не следователя или детектива, не прокурора, в данном случае весь вопрос в отсутствии разрешения парламента на привлечение депутата к ответственности", - подчеркнул он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
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може написав дохтур) з його слів?!
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