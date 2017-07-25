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 Политика Украины
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Все про:неприкосновенность (855) Лозовой Андрей (112) Холодницкий (354) САП (565) Дейдей (71)

 "Новые представления, возможно, и будут", - Холодницкий о Лозовом и Дейдее

холодницкий

В Верховную Раду могут быть поданы новые представления на народный депутатов Андрея Лозового и Евгения Дейдея, однако для этого необходимы новые факты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Голос Украины" заявил руководитель САП Назар Холодницкий.

"Новые представления, возможно, и будут. Но, чтобы было новое представление, надо предоставить какие-то новые факты. Не исключаю, что, возможно, будет какая-то другая статья Уголовного кодекса. За то, что уже было, нельзя вносить представление. Потому что его уже исследовали. И это проблема", - сказал антикоррупционный прокурор.

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По словам Холодницкого, делом Лозового занимается ГПУ.

"По Дейдею - сейчас мы без возможности проведения тех или иных следственных действий. Следствие фактически останавливается. И вина в этом не следователя или детектива, не прокурора, в данном случае весь вопрос в отсутствии разрешения парламента на привлечение депутата к ответственности", - подчеркнул он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.

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Дейдея не трогайте. Он кровью искупил, был ранен шампуром
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фотка) мед-довідки про "поранення" - там підполковник))))
може написав дохтур) з його слів?!
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Угу, гопник с судимостью (даже не отсидел, 5 лет с отсрочкой 3 года за разбой, три эпизода) -подполковник МВД. Плюс наградной мушкет от Авакова. Такие дела, рука-лицо.
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Несмотря на то что депутаты-клоуны ушли в отпуск до сентября, рыго-соевый унылый цирк продолжается.
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Один клоун нетрадиционный свалил в Хорватию с дружкомс.....
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Ну это понятно. А кто новые персонажи сериалов? Да и Рада на морях океанах.....
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Холодницький ще не вирішив, як він буде розпоряджатись грошима з відкатів за останні впровадження, а ви вже вимагаєте нових. Дайте йому трохи часу
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Хоть на пол года посадите. А то оно не хочет браслет одевать, ему только из бурштину браслеты нравятся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Новые представления, возможно, и будут", - Холодницкий о Лозовом и Дейдее
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