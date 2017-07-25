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 Террористы перебросили в сторону Новоазовска многочисленные транспортные средства военного типа, - ОБСЕ

обсе

Боевики террористической организации "ДНР" три часа на блокпосту не пускали наблюдателей в ОБСЕ в оккупированный Новоазовск.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net сообщили сегодня в пресс-службе миссии.

"22 июля, находясь блокпосте, расположенном на автодороге Е58 к северу от Новоазовска (40 км к востоку от Мариуполя. - Ред.) в течение около трех часов в связи с запретом доступа, команда СММ видела, как через этот блокпост проезжали многочисленные транспортные средства военного типа", - отметили в пресс-службе.

Наблюдатели зафиксировали в хронологической последовательности один бронетранспортер (БТР-80), направлявшийся к Новоазовску, колонну из четыре автомобилей полицейского типа, два черных внедорожника с проблесковыми маячками, девять фургонов и пять грузовиков военного типа (на многих из них была надпись "ТБГ", и по-видимому на них перевозили людей в военной форме. - Ред.), которые направлялись к границе с Российской Федерацией.

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Также был зафиксирован один пустой грузовик военного типа, двигавшийся в сторону Новоазовска, два черных внедорожника с проблесковыми маячками, направлявшихся к границе с Российской Федерацией, пять ранее зафиксированных пустых грузовиков военного типа, двигавшихся в направлении Новоазовска, два пустых грузовика военного типа, двигавшихся в направлении границы с РФ и два пустых грузовика военного типа, двигавшихся в направлении Новоазовска.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики не пустили патрули миссии ОБСЕ в оккупированный поселок Седово, объявив его "пограничной зоной с особым статусом въезда-выезда".
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