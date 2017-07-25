EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 За рубежом
  525  7
Все про:Сирия (2488) Трамп (1277)

 Трамп назвал поддержку повстанцев, противостоящих Асаду, "опасным расточительством"

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что завершил секретную программу поддержки повстанцев, противостоящих президенту Сирии Башару Асаду.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом Трамп написал 24 июля в сети Twitter.

"The Washington Post сфабрикованы факты об окончании мной массированных, опасных и расточительных платежей сирийским повстанцам, борющимся с Асадом", - утверждает Трамп.

Этот твит является ответом на статью издания The Washington Post, в которой утверждается, что сотрудничество с Москвой стало ключевой стратегией Трампа в Сирии.

Читайте также: Режим Асада продолжает применять химическое оружие, - Die Welt

Замечания Трампа обнародованы через несколько дней после того, как руководитель сил спецопераций США генерал Тони Томас заявил, что четырехлетняя операция по поддержанию антиправительственных повстанцев в Сирии завершилась. В то же время генерал возразил, что это решение принято в угоду России, которая поддерживает Асада.

На переговорах в Гамбурге 7 июля Соединенные Штаты и Россия договорились о создании зон деэскалации на юге Сирии.

Читайте также: Россия начала размещать военную полицию в Сирии

Бывший президент Барак Обама одобрил секретную программу в 2013 году, когда оппозиционные группы в Сирии попросили о внешней поддержке их восстания против режима Асада. За это время тысячи бойцов прошли обучение и были вооружены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 500 граждан РФ, воюющих в Сирии, до этого воевали на Донбассе, - СБУ
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот они, аналогии... Сирийцам-противникам режима США даром предоставляли оружие.
Одновременно Хуйлостан продавал оружие асадистскому режиму, который наворовал на 100 лет.
Вопрос:
кто выиграл? И главное - результат?
НЕ ТАК НАДО БЫЛО...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скрудж Маг-Дак в своем репертуаре! Маны-маны превыше всяких "ДЕРМОКРАТИЙ"!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трамп извивается как уж на сковородке. Уже не знает, кому лизнуть первому.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, ещё кто-то сомневается , что трамп работает на .уйло ?!
Он сдал Сирию на растерзание русофашисто ...
Это ужас 😱
Следующая Украина ??
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп назвал поддержку повстанцев, противостоящих Асаду, "опасным расточительством"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти