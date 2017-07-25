 Трамп назвал поддержку повстанцев, противостоящих Асаду, "опасным расточительством"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом Трамп написал 24 июля в сети Twitter.
"The Washington Post сфабрикованы факты об окончании мной массированных, опасных и расточительных платежей сирийским повстанцам, борющимся с Асадом", - утверждает Трамп.
Этот твит является ответом на статью издания The Washington Post, в которой утверждается, что сотрудничество с Москвой стало ключевой стратегией Трампа в Сирии.
Замечания Трампа обнародованы через несколько дней после того, как руководитель сил спецопераций США генерал Тони Томас заявил, что четырехлетняя операция по поддержанию антиправительственных повстанцев в Сирии завершилась. В то же время генерал возразил, что это решение принято в угоду России, которая поддерживает Асада.
На переговорах в Гамбурге 7 июля Соединенные Штаты и Россия договорились о создании зон деэскалации на юге Сирии.
Бывший президент Барак Обама одобрил секретную программу в 2013 году, когда оппозиционные группы в Сирии попросили о внешней поддержке их восстания против режима Асада. За это время тысячи бойцов прошли обучение и были вооружены.
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Одновременно Хуйлостан продавал оружие асадистскому режиму, который наворовал на 100 лет.
Вопрос:
кто выиграл? И главное - результат?
НЕ ТАК НАДО БЫЛО...
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Он сдал Сирию на растерзание русофашисто ...
Это ужас 😱
Следующая Украина ??
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