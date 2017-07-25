 На Киевщине электропоезд сбил насмерть 11-летнюю девочку

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП Киевской области, трагедия произошла в 17.20 на железнодорожной станции Боярка, Киево-Святошинского раойна.
Машинист электропоезда подавал предупредительные звуковые сигналы, но ребенок по неизвестным причинам вовремя не отреагировал и попал под поезд. В результате 11-летняя девочка получила телесные повреждения несовместимые с жизнью.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет. Досудебное расследование продолжается", - сообщают в полиции.
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