 Сотрудников в сервисные центры МВД отбирали из 22 тысяч кандидатов. Иногда конкурс доходил до 60 человек на место

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.
По всей стране проходит открытие новых сервисных центров, которые работают по принципу прозрачного офиса.
Как информирует МВД, кроме обновления центров и внедрения стандартов предоставления услуг, одним из важных шагов реформы было проведение Программы стажировки. В течение года в сервисные центры МВД поступило более 22 тысяч анкет. Конкурс на одно вакантное место в некоторых областях достигал 60 претендентов. Более половины стажеров были трудоустроены. Среди них 94% - молодые люди в возрасте от 21 до 35 лет, 96% из них не имеют опыта работы в органах МВД, однако большинство предварительно работали в сфере обслуживания.
Кроме этого, в МВД отмечают, что для избежания неудобств и для быстрого доступа к услугам надо следовать следующим правилам:
• перед приездом в центр следует ознакомиться с услугами и перечнем необходимых документов на сайте hsc.gov.ua;
• получить консультацию онлайн на Фейсбук-странице Главного сервисного центра МВД;
• позвонить по телефону (044) 290-19-88 - здесь можно получить информацию, пожаловаться или поблагодарить.
Кроме этого, в МВД призывают не обращаться за платной помощью посторонних (так называемых "решал"), поскольку они могут обмануть.
Видеоинструкции о получении услуг можно посмотреть на официальном Youtube-канале Главного сервисного центра МВД.
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кандидатоввзяточников. Иногда конкурс доходил до 60 человектысяч у.е. на место.
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А вообще-то я бы принимал как в советские времена - только после службы в армии, или два года патрульным...
А этим счастливчикам шо, еще и ментовская пенсия с их льготами положена? Еще одна кормушка для детей знакомых?
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