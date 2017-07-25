EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины
  203  3
Все про:МВД (8356) сервисные центры МВД (74) реформы (2749)

 Сотрудников в сервисные центры МВД отбирали из 22 тысяч кандидатов. Иногда конкурс доходил до 60 человек на место

Сервисные центры МВД, пришедшие на замену бывшим МРЭО, уже год проходят процесс преобразования в современную, открытую и клиентоориентированную платформу государственного сервиса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.

По всей стране проходит открытие новых сервисных центров, которые работают по принципу прозрачного офиса.

Как информирует МВД, кроме обновления центров и внедрения стандартов предоставления услуг, одним из важных шагов реформы было проведение Программы стажировки. В течение года в сервисные центры МВД поступило более 22 тысяч анкет. Конкурс на одно вакантное место в некоторых областях достигал 60 претендентов. Более половины стажеров были трудоустроены. Среди них 94% - молодые люди в возрасте от 21 до 35 лет, 96% из них не имеют опыта работы в органах МВД, однако большинство предварительно работали в сфере обслуживания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД реформирует систему безопасности на массовых мероприятиях, - Яровой

Сотрудников в сервисные центры МВД отбирали из 22 тысяч кандидатов. Иногда конкурс доходил до 60 человек на место 01Сотрудников в сервисные центры МВД отбирали из 22 тысяч кандидатов. Иногда конкурс доходил до 60 человек на место 02Сотрудников в сервисные центры МВД отбирали из 22 тысяч кандидатов. Иногда конкурс доходил до 60 человек на место 03Сотрудников в сервисные центры МВД отбирали из 22 тысяч кандидатов. Иногда конкурс доходил до 60 человек на место 04Сотрудников в сервисные центры МВД отбирали из 22 тысяч кандидатов. Иногда конкурс доходил до 60 человек на место 05Сотрудников в сервисные центры МВД отбирали из 22 тысяч кандидатов. Иногда конкурс доходил до 60 человек на место 06Сотрудников в сервисные центры МВД отбирали из 22 тысяч кандидатов. Иногда конкурс доходил до 60 человек на место 07Сотрудников в сервисные центры МВД отбирали из 22 тысяч кандидатов. Иногда конкурс доходил до 60 человек на место 08Сотрудников в сервисные центры МВД отбирали из 22 тысяч кандидатов. Иногда конкурс доходил до 60 человек на место 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые тесты для получения водительских прав вступили в силу с 1 июля

Кроме этого, в МВД отмечают, что для избежания неудобств и для быстрого доступа к услугам надо следовать следующим правилам:

• перед приездом в центр следует ознакомиться с услугами и перечнем необходимых документов на сайте hsc.gov.ua;

• получить консультацию онлайн на Фейсбук-странице Главного сервисного центра МВД;

• позвонить по телефону (044) 290-19-88 - здесь можно получить информацию, пожаловаться или поблагодарить.

Кроме этого, в МВД призывают не обращаться за платной помощью посторонних (так называемых "решал"), поскольку они могут обмануть.

Видеоинструкции о получении услуг можно посмотреть на официальном Youtube-канале Главного сервисного центра МВД.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сотрудников в сервисные центры МВД отбирали из 22 тысяч кандидатов взяточников. Иногда конкурс доходил до 60 человек тысяч у.е. на место.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Понятное дело! Где сейчас все деньнги?! У ментов, прокуроров, судей.....Это и не снилось для учителей, врачей, медсестёр...........Какую страну строим?
 показать весь комментарий
Ответить
 
По тысяче гривен за анкету - вот тебе и 22 млн. гривень!
А вообще-то я бы принимал как в советские времена - только после службы в армии, или два года патрульным...
А этим счастливчикам шо, еще и ментовская пенсия с их льготами положена? Еще одна кормушка для детей знакомых?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСотрудников в сервисные центры МВД отбирали из 22 тысяч кандидатов. Иногда конкурс доходил до 60 человек на место
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти