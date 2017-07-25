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 По факту стрельбы в Днепре открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство", - полиция

калашников автомат

5 участников перестрелки по-прежнему находятся в больнице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook ГУ Нацполиции Днепропетровской обл.

"По факту стрельбы, которая состоялось 24 июля около 20:00 в Днепре следственным управлением ГУ НП в Днепропетровской области начато уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", - заявили в полиции.

Также полицейские добавили, что на данный момент 5 человек госпитализированы в больницу, они получили ранения различной степени тяжести.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Он все собирался вернуться на фронт", - военный медик Черная о погибшем в Днепре ветеране АТО Алексее Вагнере

Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.

В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот.
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Когда Сабакова с Амброськиным в отставку погоните? В стране уже как в Палестине ни дня без перестрелки.
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погоните? а тебе какое дело? бери и гони...или тебе в дыре или рашке не спится?
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Зо Днепр, Кривой рог,Запорожье идет война ахметовской мафии,а наши пацаны конечно не в состоянии одни справится с этим.
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Доки вселякі Вілкули, Новинські, Гепи та Допи вільно себе почувають в Україні, цей сепарський бедлам не закінчиться !!!)))
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А может пора прекратить называть бандитов титушками? Может пора всю эту свору привлекать за бандитизм? Не пожинаем ли плоды безнаказанности титушек разных мастей? Как в 90-е спортсмены, бывшие и нынешние менты сбиваются в ОПГ, кому это еще не понятно?
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Не говорите глупостей. Революция предполагает слом Системы, где вы это увидели?
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Революция - это в первую очередь государственный переворот.
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Не було ніякого "обмєна рєпліками", брехня ментівська, серед бандюків вже впізнали найманців Вілкула, а Вілкул недоторканий, бо старий Вілкул це "бригадир" Ахмєтова з часів навіть ДО буремних 90-х, а Ахмєтов то є найкращий "партнер" припіздєнта вальцмана, а бійці АТО та волонтери то є найбільша загроза владі припіздєнта. КОЛО ЗАМКНУЛОСЯ.
P.S. Бійцям треба розумнішати, в тилу ТЕЖ ФРОНТ, і набагато складніший та важливіший, бо саме в тилу закладається можлива перемога. Просрати владу агентам Хуйла, як вже є зараз - і перемоги не буде, буде поразка. Безпосередньо в бійців стріляли бандюки, а опосередковано - уся бандитько-хуйловська зграя на чолі з припіздєнтом....
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Покупайте украинцы оружие, не бойтесь формальностей - я взял давно уже..., от мысли "нужно купить" до появления оружия в моем сейфе прошло 2 недели всего (небольшую сумму доплатил за ускорение)... Это того стоит...

По факту стрельбы в Днепре открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство", - полиция - Цензор.НЕТ 8339 Miroslav Gai
10 год. · Kyiv, Kiev ·

В Днепре расстреляли атошников. Двое погибло, двое очень тяжело ранены. Расстреляли прямо на улице.
Покупайте оружие друзья. Преступники всегда вооружены нелегалами, и только в нашей стране граждане безоружны. Готовьтесь защищать себя. Объединяйтесь в группы самообороны, продумывайте тактику обороны. Учитесь оказывать до врачебную помощь в условиях перестрелки или теракта. Не ждите. Бандиты и пособники террористов подняли голову.
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Так расстреляли . что четверо нападавших с ранениями в больнице.
А до этого они вместе 15 минут выясняли за одним столом, кто из них круче
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Не чипай мусора! Він у патрульній машині на шухері був. За квартал.
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ОРУЖИЕ В КАЖДЫЙ ДОМ!! Вплоть до крупнокалиберного пулимета и базуки!!!!
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Даешь БТР в каждый дом!
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На фронте выжил, а тут такое... Царствие небесное Воину, пацаны должны дать ответку.
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Так ответка и была из двух пистолетов - четверо в больнице.
Там мрази собрались с обеих сторон. Некоторые. правда. прикрыты коркой атовца
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Що ти тут робиш, хуйловська мразота? Сереш, як звикли кацапи?

masill vcovcx

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Судя по репликам - вы за соседним столом сидели и все видели.
Или вам менты вечером доложились?
Люди не диб-ы. Сразу видна заказуха или шкурная заинтересованность?
Какая погода в Днепре?
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Пока солнце. Парит. К вечеру возможно напарит дождь
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А что нам на это скажет товарищ Саа... (ох какой человек)? Или его говорящая башка
(самый толстый из советников).
Или , где был самый лучший из тепловизоров?
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говорящая герань известно что скажет. потому нахрен никому это слышать не надо.
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Безъяйцевые выбрали Безъяйцевого, теперь и получают вместо хунты Чикаго по всей стране.
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После 9-того мая в Днепре какая была реакция в МВД? Филатов взял себе беркутовца Ткаченко в муниципальную полицию, Аваков назначил замом Амброськина!?!?!? Уже и не поймешь где проходит линия разграничения между властью и криминалом и есть ли она вообще?
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Мистер Кольт был прав! Только естественный отбор , на заре "дермократии" поможет
нам !!!
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открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство"
Що, правда? А мы то думали это хулиганят рыговские твари!
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Эдмонд Саакян вероятно знал, что к нему могут приехать бандиты. А вот АТОшникам он это сказал?
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на видео с оперативными переговорами, менты говорят о четырёх машинах нападавших, а в прессе пишут только о четверых нападавших.
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Там всего 4 машины. Они вместе сидели и триндели. Саакян с поддержкой и оппоненты. котрые сейчас в больничке. Что тут не ясно? Стрелка у них была. Кто то не выдержал - нажал на курок и понеслось - два трупа и 5 раненых
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Була група осіб, є загиблі та поранені і частина 1?????.
Чому не кваліфікується як групою осіб? Як мінімум повинно бути:

"Умышленное убийство двух или более лиц (п 1 ч 2 в 115 УК) предусматривает, что лишение их жизни охватывалось единым умыслом виновного Для такой квалификации не имеет значения, каким мотивом руководствовался виновный и был ли он одинаковым при лишении жизни каждого из по отерпилих Если эти мотивы предусмотрены как квалифицирующие признаки, действия виновного дополнительно квалифицируются и по соответствующим пунктам ч. 2 ст 115 УК Наличие разрыва во времени при реализации единого умысла на впитыв вств двух или более лиц значение для квалификации преступления по п. 1 ч. 2 ст 115 УК не имеетК не має."
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Все. Годі дивитись, як однотурове бидло сидить мовчки, як сичі, з повним ротом лайна рошен(лише поскиглює у мережах). Не було б серед хлопців твердого стрілка з короткострілом, уся група добровольців була б 200-ми???
Дострокові президентські на цю осінь і вільний дозвіл на пересування з зареєстрованим вогнепалом. Крапка.
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Да тебе вилку дать страшно а не оружие, наделаете "редутов" по стране
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Вчерашний расстрел из автомата посетителей кафе в центре Днепропетровска - разборки из-за земли, сообщил в своем блоге депутат Верховной Рады Борислав Береза, бывший член «Правого сектора»
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту стрельбы в Днепре открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство", - полиция
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