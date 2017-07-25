 По факту стрельбы в Днепре открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство", - полиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook ГУ Нацполиции Днепропетровской обл.
"По факту стрельбы, которая состоялось 24 июля около 20:00 в Днепре следственным управлением ГУ НП в Днепропетровской области начато уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", - заявили в полиции.
Также полицейские добавили, что на данный момент 5 человек госпитализированы в больницу, они получили ранения различной степени тяжести.
Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.
В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот.
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P.S. Бійцям треба розумнішати, в тилу ТЕЖ ФРОНТ, і набагато складніший та важливіший, бо саме в тилу закладається можлива перемога. Просрати владу агентам Хуйла, як вже є зараз - і перемоги не буде, буде поразка. Безпосередньо в бійців стріляли бандюки, а опосередковано - уся бандитько-хуйловська зграя на чолі з припіздєнтом....
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Miroslav Gai
10 год. · Kyiv, Kiev ·
В Днепре расстреляли атошников. Двое погибло, двое очень тяжело ранены. Расстреляли прямо на улице.
Покупайте оружие друзья. Преступники всегда вооружены нелегалами, и только в нашей стране граждане безоружны. Готовьтесь защищать себя. Объединяйтесь в группы самообороны, продумывайте тактику обороны. Учитесь оказывать до врачебную помощь в условиях перестрелки или теракта. Не ждите. Бандиты и пособники террористов подняли голову.
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А до этого они вместе 15 минут выясняли за одним столом, кто из них круче
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Там мрази собрались с обеих сторон. Некоторые. правда. прикрыты коркой атовца
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masill vcovcx
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Или вам менты вечером доложились?
Люди не диб-ы. Сразу видна заказуха или шкурная заинтересованность?
Какая погода в Днепре?
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(самый толстый из советников).
Или , где был самый лучший из тепловизоров?
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нам !!!
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Що, правда? А мы то думали это хулиганят рыговские твари!
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Чому не кваліфікується як групою осіб? Як мінімум повинно бути:
"Умышленное убийство двух или более лиц (п 1 ч 2 в 115 УК) предусматривает, что лишение их жизни охватывалось единым умыслом виновного Для такой квалификации не имеет значения, каким мотивом руководствовался виновный и был ли он одинаковым при лишении жизни каждого из по отерпилих Если эти мотивы предусмотрены как квалифицирующие признаки, действия виновного дополнительно квалифицируются и по соответствующим пунктам ч. 2 ст 115 УК Наличие разрыва во времени при реализации единого умысла на впитыв вств двух или более лиц значение для квалификации преступления по п. 1 ч. 2 ст 115 УК не имеетК не має."
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Дострокові президентські на цю осінь і вільний дозвіл на пересування з зареєстрованим вогнепалом. Крапка.
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