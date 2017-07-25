 "Он все собирался вернуться на фронт", - военный медик Черная о погибшем в Днепре ветеране АТО Алексее Вагнере

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала военный медик Оксана Черная. Приводим ее текст полностью.
"Эх Леха Леха…
Это так больно. Даже не могу передать, насколько. Ты вроде познакомился с ними не так давно. Но они стали тебе ближе, чем самые родные люди.
Лешка Шах - хозяин того самого овчара Шаха, о котором я заботилась и попадала в разные передряги, когда его любимого хозяина ранили в бою осенью 2014 года. Потом было долгое выздоровление. Пластины в руке и как их снимали. Он все собирался вернуться на фронт. Его туда непреодолимо тянуло. Как тянет каждого, кто заглянул в душу войне.
Потом он так хотел свой бизнес. Завел поросят, уток и занялся изготовлением цукатов. Вкуснейших сладостей из яблок и тыкв. Каждый раз он звонил мне, когда бывал в Днепре или Киеве с предложением встретиться за чашечкой кофе. Он повесил мне полочки на кухне и окна поровнял. Вот такие казалось мелочи, а так запали в душу.
А всего неделю назад я его подвозила домой к маме. Ехать больше часа. Мы проболтали всю дорогу. О жизни, о планах, о разочарованиях и надеждах. У него так легко получалось находить общий язык со всеми. Он мог просто позвонить и спросить, как дела. Мало кто так звонит. Просто, чтобы поинтересоваться, как ты.
У меня не всегда получалось встретиться с ним и теперь я страшно об этом жалею. Ведь у всех нас дела, проблемы, планы… И вот на тебе. Еще один номер в телефоне уже не ответит. Никогда не ответит.
А дома его ждет мама. Для которой он был целым миром. А еще его маленький сынишка. Они дождались его с войны. Но вот обычная поездка в город чем обернулась.
И вот я сижу и тупо пялюсь в мессенджер на нашу переписку. ТЫ был такой хороший и светлый. Мне так жаль, что так вышло. Твой последний пост всего 11 часов назад. 11 часов назад ты был жив.
Боже, как же ж больно.
Эд (адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян. - Ред.) в реанимации. Состояние стабильно тяжелое.
Второй погибший Максим Щука из 11 бата (Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук. - Ред.)
Да что же это происходит то".
Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.
В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот.
Более подробно об этом трагическом событии читайте в статье Юрия Бутусова на Цензор.НЕТ.
3850 0
Материалы по теме: Перестрелка в Днепре
Перестрелка в Днепре: в сети появилось видео момента стрельбы. ВИДЕО(17)
Перестрелка в Днепре: погибли бойцы АТО Алексей Вагнер и Максим Иващук, - журналист. ФОТОрепортаж(148)
Две компании поссорились в Днепре - два человека убито, четверо ранены, - Нацполиция. ФОТОрепортаж (ОБНОВЛЕНО)(164)
Водители не поделили дорогу в центре Днепра и начали разборки со стрельбой, - полиция. ФОТОрепортаж(95)
Стрельба на промрынке "Седьмой километр", бандиты похитили почти 3 миллиона гривен. ВИДЕО(0)
Украинец Коростылев завоевал "золото" на чемпионате Европы по стрельбе. ФОТО(20)
Неизвестные из автомата расстреляли мужчину на парковке ТЦ в Киеве ФОТОрепортаж(152)