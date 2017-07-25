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Все про:инвесторы (219) ГФС (3059)

 В гонке за новыми инвесторами нельзя забывать о тех, кто уже работает на украинском рынке, - Офис Национального инвестиционного совета

Офис Национального инвестиционного совета надеется на справедливое решение в судебном разбирательстве между компанией "Филип Моррис Украина" и Государственной фискальной службой.

Об этом сообщила глава офиса Юлия Ковалив, передают "Украинские новости".

25 июля состоится очередное заседание Апелляционного суда Харьковской области по иску ГФС к "Филип Моррис". ГФС опротестовывает т.н. "таможенный режим переработки", по которому компания производила часть продукции в 2015-2016 гг. Государственная фискальная служба требует доплаты 635 млн. грн. налогов, несмотря на то, что ранее Харьковская таможня позволила компании работать в этом режиме.

"В гонке за новыми инвесторами нельзя забывать о тех, кто работает на украинском рынке уже много лет. Их истории успеха - лучшая реклама для нашей страны в глазах потенциальных инвесторов."Филип Моррис" является третьим по размерам отчислений налогоплательщиком Украины. За прошлый год она уплатила более 13,5 млрд. грн. налогов. Мы надеемся, что, благодаря реформам, нацеленным на улучшение бизнес-климата, в том числе и реформе администрирования налогов, таких споров будет все меньше и меньше", - отметила Юлия Ковалив.

Офис Национального инвестиционного совета - организация, задачей которой является системное улучшение инвестиционного климата страны и привлечение крупных международных инвесторов, а также содействие работе национальной инновационной системы.
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А о чём оно вообще лепечет,какие инвесторы ,АУ где вы инвесторы ??? А их НЕТ и НЕТ их потому,что инвесторы не ходят туда,где у власти ВОРЫ !!!!
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ПЕТЕ И ГНОЙ С МА НУ И РОЗ Е Н Б Л Я Т У НЕ НУЖНЫ ИНВЕСТОРЫ ОНИ САМИ ВСЕ СКУПЯТ ЧЕРЕЗ ПЕТИ НЫ ОФ ШОРЫ
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гарна фірма) - багато податків, але виробляє отруту - папіроски-сигарети!
скільки на лікування потім витрачається?
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Суровые будни паРашки....

Однако всех уделала жительница суровой Югры: на центральной площади Югры голая девушка пыталась распилить себя ножовкой. А поскольку в Югре живет, ну ооочень суровый народ, то и легких путей он не ищет, так что девушка решила себя пилить не по горизонтали, а по вертикали. Что придает пущей пикантности столь одиозному перфоменсу, пилить она начала отнюдь не с макушки головы. Вот после этого-то мне и пришло осознание того, какая же Павленский творческая бездарность! А все прохожие, главное, за мобилы сразу похватались и давай снимать. Вот оно вырождение общества. Не оказалось в Югре ни одного галантного джентельмена, который бы накрыл девушку шалью, а то вдруг воспаление легких подхватит... Там же еще и лето суровое.
Мне даже неловко после этого переходить к... Омску... Уж насколько сурова Югра, а Омск...
Впрочем сами догадываетесь. Там даже ничем непримечательная поездка в маршрутке может запомниться на всю жизнь. Так водитель маршрутки с совершенно невозмутимым лицом прямо на ходу мастурбировал, рулил и раздавал сдачу. Одна из пассажирок засняла это на видео и опубликовала. Повсюду, извращенцы: даже расслабиться нормально не дают, и сразу на телефончики снимать бросаются. Вообще это очень опасно, рулить одной рукой, могли бы и помочь водителю. Впрочем, если бы это была не маршрутка, а, скажем, мерседес, мне кажется помогла бы, и не только руками. Но, пока ты водитель маршрутки, справляйся сам. Зато мастерство повышает как. Раньше вот маршрутчики умудрялись одновременно и рулить и сдачу пересчитывать, а теперь вот научились сразу три дела делать. Мастер. Хотя... если учесть, что дело происходило в суровом Омске, то может быть он просто так делал сидящей рядом пассажирке комплемент? Что, впрочем, опять таки говорит о высоком уровне профессионализма водителя: и за дорогой смотрит и за девушкой ухаживает!
Ведь в Тюмени построили трассу ведущую в болото, где тонут невнимательные водители. Единственная трасса, на которой никто тебе не поедет по встречке. Полагаю, что на дорогу было потрачено несколько десятков миллиардов... ну так, по-скромному, по Тюменьски. Чую в борьбу Омска и Самары, явно пытается включиться новый игрок.


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В гонке за новыми инвесторами нельзя забывать о тех, кто уже работает на украинском рынке, - Офис Национального инвестиционного совета - Цензор.НЕТ 9534 🇺🇦 Kievan Rus 🔱‏ @IMARGOMORTIS 4 мин.4 минуты назад
По фБ гуляє : що буде після того, як українці продадуть свої родючі чорноземи іноземцям

В гонке за новыми инвесторами нельзя забывать о тех, кто уже работает на украинском рынке, - Офис Национального инвестиционного совета - Цензор.НЕТ 8794



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// москалів підступних накуйс з українського ринку ,бо вони як казав колись маяковський- все на Україну зуби скалять ...в нашому випадку російський інвестор плодить на українській землі вілкулів та рабиновичів і поширюється по корумпованим схемам
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Наоткрывали контор типа "Рога и копыта" вроде "Офис Национального инвестиционного совета", а инвестиции не только не приходят, но и уходят, я вообще молчу о том, что огромная часть национального богатства уводится рыго-соевой шайкой в панамские и прочие оффшоры.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ гонке за новыми инвесторами нельзя забывать о тех, кто уже работает на украинском рынке, - Офис Национального инвестиционного совета
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