 У раненого при перестрелке в Днепре адвоката Саакяна наблюдается положительная динамика, - врач

В Днепре раненый адвокат ветеранов АТО Эдмонд Саакян, в которого стреляли вечером 24 июля, находится в отделении реанимации, у него наблюдается положительная динамика. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель главного врача Днепропетровской больницы им. Мечникова Елена Гавва в комментарии телеканалу " 112 Украина ".
"Он сейчас находится в отделении реанимации №1. Его состояние тяжелое, но на утро - с положительной динамикой. У него есть охрана", - заявила Гавва.
Четверо злоумышленников, напавших на бойцов АТО, находятся в больнице: один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации, трое - в состоянии средней тяжести.
"Один пациент в тяжелом состоянии, он в реанимации. Трое - средней тяжести", - добавила Гавва.
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Нардеп Надежда Савченко призналась, что не так давно в очередной раз посетила ОРДЛО.
Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала NewsOne, передает "Обозреватель".
Отмечается, Савченко предположила, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который недавно посетил передовую зоны АТО, мог бы спокойно съездить и на оккупированный Донбасс.
"Он спокойно может поехать. Ведь ему никто не запретит", - утверждает нардеп.
На вопрос ведущей, касаемо посещения ОРДЛО самой Надеждой Савченко, нардеп ответила: "Недавно".
Когда именно произошел тайный визит, Савченко отвечать отказалась...когда этой мрази сделают смертельный случай,думаю даже бы собаки не завыли!
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