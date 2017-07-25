 У раненого при перестрелке в Днепре адвоката Саакяна наблюдается положительная динамика, - врач

В Днепре раненый адвокат ветеранов АТО Эдмонд Саакян, в которого стреляли вечером 24 июля, находится в отделении реанимации, у него наблюдается положительная динамика. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель главного врача Днепропетровской больницы им. Мечникова Елена Гавва в комментарии телеканалу " 112 Украина ".

"Он сейчас находится в отделении реанимации №1. Его состояние тяжелое, но на утро - с положительной динамикой. У него есть охрана", - заявила Гавва.

Четверо злоумышленников, напавших на бойцов АТО, находятся в больнице: один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации, трое - в состоянии средней тяжести.

"Один пациент в тяжелом состоянии, он в реанимации. Трое - средней тяжести", - добавила Гавва.