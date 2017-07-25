 Предоставление оборонительного оружия позволит Украине защитить себя и остановить угрожающую ей Россию, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссыкой на "Еспресо", об этом в интервью изданию BBC заявил Специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер.
Он отметил, что вооружение украинских правительственных сил может изменить подход Москвы и добавил, что не считает этот шаг провокационным.
"Оборонительное оружие, которое позволит Украине защитить себя и, например, вывести танки, поможет остановить угрозы России относительно Украины. Я не буду прогнозировать, как дальше пойдет ситуация, это вопрос для дальнейшего обсуждения и принятия решения, но я думаю, что аргумент о том, что это будет провокацией для России или поощрением Украины - неверный", - подчеркнул Волкер.
По его словам, успех в установлении мира на востоке Украины потребует нового стратегического диалога с российской властью.
Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак обсудил с министром обороны Канады закупку военной техники в 2018 году.
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"Надання оборонної зброї дозволить..." баригам-ЗЛОдіям в Українській владі заробити ще на кешенькові Офшори продаючи на халяву отримані нові технології озброєння
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Так що потрібно пройти два чистилища - на Банковій, доказати свою відданість Петрові, а потім у ВРУ купити 226 голосів.
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Они боятся или думают В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ О ЗАЛОЖНИКАХ?
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уже давно долдны были помочь военной силой а не только оружием!!! Где соблюдение договоренности когда Украина уничтожала ядерный потенциал???!
ЗАПОМНИТЕ БРАТЬЯ УКРАИНЦЫ И ВНУКАМ РАССКАЖИТЕ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ ТОЛЬКО ПАрАшке но и всем остальным!!! ЯО нужно востанавливать рано или поздно но нужно!
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провокацией? Та она БЕСПАРДОННО свое новое оружие заводит и старого тоннами и ничего а Украине видите ли нельзя ((((((
ПОСТАВИТЬ УЛЬТИМАТУМ - ПРОДОЛЖАЕШЬ ЗАВОДИТЬ ОРУЖИЕ БОЕВИКАМ и СВОИХ ВОЕННЫХ - Украине даем ЛЕТАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ.
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вовчикВолкер подобається, все говорить по суті. А якщо вдасться з його подачі отримати оборонну зброю проти кацапських орків, то я його взазалі буду вважати найліпшим другом України.
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Давайте вже бо х уйло лізе внаглу!
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Хуйлостан с удовольствием будет испытывать свои убивающие бирюльки в сравнении с американским оружием на территории Украины и на гражданах Украины, попутно утилизируя своих боярышных утырков. На этом будет построена вся пропаганда, с демонстрацией "образцов натовского оружия, отжатого у хунты" (купленного в Марокко или каких-нибудь других египтах), с демонстрацией "разрушенных натовцами кварталах украинскиз городов" (предварительно расстрелянных путинско-фашистскими "Градами"), и т.д.
Если противотанковых средств США предоставят достаточное количество - например, 500-1000 штук, то Хуйло применит авиацию для бомбардировок переднего края и последующих танковых прорывов. Значит, понадобится мощнейшая фронтовая ПВО и минно-заградительные средства, которые позволят оперативно минировать танкоопасные направления. Конечно, Хуйло пойдёт ва-банк и вероятно атакует все границы Украины - в сторону Чернигова, Сум, Харькова... Ему не удастся далека продвинуться, но появятся новые оккупированные территории. И вот на этих территориях, териториях Украины, Хуйло будет убивать гражлан Украины. Да, подохнет немало хуйлопитеков. Но неужели фюрерку граждан Украины жалко, или своих фашистских зомби? Ему плевать, сколько будет убитых.
Ну и так далее. Да, это немного ускорит развал Хуйлостана. Но совсем немного, ведь главное условие развала - выбитая из-под Путлера электоральная табуретка. А злесь это не получится - ведь война-то "с америкосами" - это же мечта любого хуйлопитека. Он не смог победить американца хорошими автомобилями, он не умеет шить нормальные джинсы, он не умеет НИЧЕГО. Он может только пить и воровать... И быть пушечным мясом... И хер бы на него, пусть дохнет, падаль. Но ведь убитые граждане Украины будут исчисляться десятками и даже сотнями тысяч...
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Чем иностранное оружие помогло Грузии? И что вообще помогло Чечне, ведь чеченский нацюк тупо захотел миллиардов, заплаченных Путиным. И продал страну.
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Да, были опосредствованные столкновения, например, в Анголе, Мозамбике, Никарагуа, Афганистане. Нельзя признавать, что они были ошибочными со стороны США - противостоять НУЖНО было! Но побочных эффектов столько, что их невозможно купировать и за три десятка лет... К тому же, это малоразвитые страны, тот же Афганистан - это малонаселенная горная страна...
Что произойдёт при аналогичном сценарии военного противостояния с густонаселенной Украиной, на территории которой могут быть применены не только авиационные бомбы объемного взрыва, но - не исключено, и тактическое ядерное оружие путинско-фашистской России?
Нет также гарантий, что это не перерастёт в Третью Мировую, ядерную. Что будет после этого? Всего лишь зима длительностью в двадцать лет, на всей Земле, и это в самом оптимистичном варианте...
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Саме так і є, до сих пір велись тільки холодні гонки Ну типу лякаловки у кого Ракета більша
Практично механізму зупинення агресій немає (Єдине це США, ті на агресію відразу відповідають, але і там народу надоїло близьких ховати)
Як би в світі було єдине бачення і відповіді на агресію того чи іншого НУ ТИПУ ПОВНА ІЗОЛЯЦІЯ АГРЕСОРА то може щось би змінилось, но в світі немає єдинства є дипломатія задяки якій досих пір відбуваються війни та ведеться бізнес на озброєннях
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Однако всех уделала жительница суровой Югры: на центральной площади Югры голая девушка пыталась распилить себя ножовкой. А поскольку в Югре живет, ну ооочень суровый народ, то и легких путей он не ищет, так что девушка решила себя пилить не по горизонтали, а по вертикали. Что придает пущей пикантности столь одиозному перфоменсу, пилить она начала отнюдь не с макушки головы. Вот после этого-то мне и пришло осознание того, какая же Павленский творческая бездарность! А все прохожие, главное, за мобилы сразу похватались и давай снимать. Вот оно вырождение общества. Не оказалось в Югре ни одного галантного джентельмена, который бы накрыл девушку шалью, а то вдруг воспаление легких подхватит... Там же еще и лето суровое.
Мне даже неловко после этого переходить к... Омску... Уж насколько сурова Югра, а Омск...
Впрочем сами догадываетесь. Там даже ничем непримечательная поездка в маршрутке может запомниться на всю жизнь. Так водитель маршрутки с совершенно невозмутимым лицом прямо на ходу мастурбировал, рулил и раздавал сдачу. Одна из пассажирок засняла это на видео и опубликовала. Повсюду, извращенцы: даже расслабиться нормально не дают, и сразу на телефончики снимать бросаются. Вообще это очень опасно, рулить одной рукой, могли бы и помочь водителю. Впрочем, если бы это была не маршрутка, а, скажем, мерседес, мне кажется помогла бы, и не только руками. Но, пока ты водитель маршрутки, справляйся сам. Зато мастерство повышает как. Раньше вот маршрутчики умудрялись одновременно и рулить и сдачу пересчитывать, а теперь вот научились сразу три дела делать. Мастер. Хотя... если учесть, что дело происходило в суровом Омске, то может быть он просто так делал сидящей рядом пассажирке комплемент? Что, впрочем, опять таки говорит о высоком уровне профессионализма водителя: и за дорогой смотрит и за девушкой ухаживает!
Ведь в Тюмени построили трассу ведущую в болото, где тонут невнимательные водители. Единственная трасса, на которой никто тебе не поедет по встречке. Полагаю, что на дорогу было потрачено несколько десятков миллиардов... ну так, по-скромному, по Тюменьски. Чую в борьбу Омска и Самары, явно пытается включиться новый игрок.
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На мій погляд "оборонітєльноє" воно, чи ні, залежить від того, хто його застосовує, в якій конкретній обстановці і для чого.
Росіссія визнаний агресор, який анексував (по бандитському захопив) Крим і напав на Україну на її міжнародно визнаній суверенній території . Логічно буде, коли Україна, яка захищається від агресора, застосує проти нього будь-яку зброю, не зважаючи на те, хто як вважає - оборонітєльна вона, чи якась інша. Будь-яка зброя, яка застосовується для того, щоб примусити агресора припинити агресивні дії, є оборонною зброєю. Я так вважаю, логіка про це каже. А все інше толерастично-ліберастична маячня.
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Є світовий порядок, який встановлено міжнародним законодавством. Саме воно визначає терміни, можливість чи неможливість використання, тощо. Законодавство, а не якась меншина, з якої ти вигулькнув.
Той, хто порушує міжнародне законодавство і світовий порядок, буде покараний. Так це і стається, рано чи пізно.
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Шановний "міжнародне законодавство" вже давно порушене "Будапештський меморандум" це не фількіна грамота.
Тому все що відбувається опісля порушення законодавства це ГРЬОБАНА ДИПЛОМАТІЯ в результаті якої купа невинних жертв розтянутих в часі а результат практично 0-й а потім через 10-ки років відповідальність за це просто вішають на когось одного, якого скоріше всього вже немає в живих (недавній приклад Кадафі)
ЗАКОНОДАВСТВО ЯКЕ НЕ МАЄ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ РЕАЛЬНИХ РІШЕНЬ це слова на вітер і небільше, а тим більше якщо немає миттевих реальних рішень при порушенні законодавства це не законодавство ЦЕ ІЛЮЗІЯ яку створено для того щоб запудрити людям мозги
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Моя мама, коли я був малим і казав їй у відповідних ситуаціях, що всі так роблять, відповідала мені: "От всі собі вуха відріжуть і ти за ними, тому що "всі так роблять?"
Так що, ліберасте-толерасте, мені все рівно, що ти там разом з міжнародним лібераством вважаєш. До того ж Хуйло наплював на міжнародне право і ви нічого йому не зробили, крім смішних санкцій, і не зробите. У вас нема Рональда Рейгана і не буде, тому твої вякання подінь сам знаєш куди.
Є елементарна логіка, є 2х2=4 і проти цього, ніякі завивання ліберастичної публіки нічого протиставити не можуть.
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Те, що злочинець порушив законодавство і згвалтував дитину, не дозволяє тим, хто карає, гвалтувати злочинця чи його дитину.
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