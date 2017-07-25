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 Политика Украины, За рубежом
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 Предоставление оборонительного оружия позволит Украине защитить себя и остановить угрожающую ей Россию, - Волкер

волкер

Американские власти сейчас активно рассматривают вопрос относительно того, отправлять ли оружие Украине для борьбы с боевиками на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссыкой на "Еспресо", об этом в интервью изданию BBC заявил Специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер.

Он отметил, что вооружение украинских правительственных сил может изменить подход Москвы и добавил, что не считает этот шаг провокационным.

"Оборонительное оружие, которое позволит Украине защитить себя и, например, вывести танки, поможет остановить угрозы России относительно Украины. Я не буду прогнозировать, как дальше пойдет ситуация, это вопрос для дальнейшего обсуждения и принятия решения, но я думаю, что аргумент о том, что это будет провокацией для России или поощрением Украины - неверный", - подчеркнул Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова принять летальное вооружение от США как только будет решение Трампа, - Полторак

По его словам, успех в установлении мира на востоке Украины потребует нового стратегического диалога с российской властью.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак обсудил с министром обороны Канады закупку военной техники в 2018 году.
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Я чув Гриценко знову рветься в міністри оборони. То є правда?
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"Надання оборонної зброї дозволить..." баригам-ЗЛОдіям в Українській владі заробити ще на кешенькові Офшори продаючи на халяву отримані нові технології озброєння
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В этом плохого ничего нет, хотя, после его публичных обвинений власти вряд ли ему это светит.
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Согласен, с такими, как ты не только планка упадёт.
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с таким как гриценко она еще и пальцы на ногах расплющит
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Ты видно у Гриценко свечку держал, усё знаешь!
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Ще раз повторю: ви що, усі при Гриценко свічки тримали?
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Просто кацахол опять своей урины напился, вот его и понесло.
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Міністра оборони подає до ВРУ президент. А от ВРУ може проголосувати За чи Проти.
Так що потрібно пройти два чистилища - на Банковій, доказати свою відданість Петрові, а потім у ВРУ купити 226 голосів.
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Как же они боятся ботоксной моли, имея преимущество во всем. Позорище.
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Они не боятся, а остерегаются.Пойми ,что у этого ядерного придурка в голове помимо ботокса.
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Никто не хочет гибридной ядерной войны, не было бы у ботоксного мавпуна кнопки - валялась бы скрепная на свалке истории.
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раздувшаяся туша дохлого медведя, ты либо засыпаешь ее щелоком и долго наблюдаешь либо пытаешься затащить его в яму, шкура лопается и болезни и паразиты расползаются по всему лесу.
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Дуст запрещен так как вредит экологии. Известь вполне подходит.
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Сначала дустом, чтобы от лаптей - убийц ничего не осталось. А потом об экологии думать.
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Как можно быть таким идиотом!? Террорист взял в заложники мать с ребёнком. Его окружила полицейская антитеррористическая группа на бронетехнике, с собаками, со снайперскими винтовками. И вот они окружили и ведут переговоры. Воду ему предлагают, сигареты, еду...
Они боятся или думают В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ О ЗАЛОЖНИКАХ?
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А що, тема "летальної" зброї вже закрита? тепер піндоси думають чи давати нам нелетальне?
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Оборонна і нелетальна зброя - це дещо різні речі. Застосування оборонного ПТРК проти танка приведе до летального результату для тих, хто в танку.
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4-й год войны а они все думают.... су#а какие скоростные.....
уже давно долдны были помочь военной силой а не только оружием!!! Где соблюдение договоренности когда Украина уничтожала ядерный потенциал???!
ЗАПОМНИТЕ БРАТЬЯ УКРАИНЦЫ И ВНУКАМ РАССКАЖИТЕ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ ТОЛЬКО ПАрАшке но и всем остальным!!! ЯО нужно востанавливать рано или поздно но нужно!
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А кто нам виноват, что по определению власти у нас внутренний конфликт типа АТО?И кто полезет в официальный внутренний конфликт?Бла-бла не проходит.Нужны официальные документы по оккупации.
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По Крыму есть официальные документы.И что,помогло?Правильно выше Алексей написал.Верить нельзя никому,все только о своей выгоде думают.
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Сэмэн,тебя ж уже посылали. Не дошло,тролляка свиноруская?
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Может вернёте нам ядерное оружие,которое забрали у нас за стекляные бусы?
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===что аргумент о том, что это будет провокацией для России или поощрением Украины - неверный===

провокацией? Та она БЕСПАРДОННО свое новое оружие заводит и старого тоннами и ничего а Украине видите ли нельзя ((((((
ПОСТАВИТЬ УЛЬТИМАТУМ - ПРОДОЛЖАЕШЬ ЗАВОДИТЬ ОРУЖИЕ БОЕВИКАМ и СВОИХ ВОЕННЫХ - Украине даем ЛЕТАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ.
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Это уже реальные подвижки и руководство к действию. Это вам не Нуланд вечно озабоченная и обеспокоенная, встречающаяся с ублюдком Сурковым.....
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3 года и этого не было.......тенденции однако, направление вырисовывается.
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Маккейн эти самые три года об этом и говорит.
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Он один из многих, к сожалению . А это лицо официальное с полномочиями к котрому будут прислушиватся и Президент и Сенат.....
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Там его обложили со всех сторон, импичмент ему не желателен....В США один чел не решает....А вот если будет вести себя с намёком на симпатию к кремлядям, то это ему вылезет хренью и он это знпет.
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Доки мені цей братик-вовчикВолкер подобається, все говорить по суті. А якщо вдасться з його подачі отримати оборонну зброю проти кацапських орків, то я його взазалі буду вважати найліпшим другом України.
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Харе піс тєть!
Давайте вже бо х уйло лізе внаглу!
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Главной версией кацапов была,что Волкер направлен в Киев для поиска замены Порошенку....а он падла оказывается вооружать Украину надумал...ОкОянный
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Это чудесно вписывается в план Хуйла, как бы парадоксально это не звучало.
Хуйлостан с удовольствием будет испытывать свои убивающие бирюльки в сравнении с американским оружием на территории Украины и на гражданах Украины, попутно утилизируя своих боярышных утырков. На этом будет построена вся пропаганда, с демонстрацией "образцов натовского оружия, отжатого у хунты" (купленного в Марокко или каких-нибудь других египтах), с демонстрацией "разрушенных натовцами кварталах украинскиз городов" (предварительно расстрелянных путинско-фашистскими "Градами"), и т.д.
Если противотанковых средств США предоставят достаточное количество - например, 500-1000 штук, то Хуйло применит авиацию для бомбардировок переднего края и последующих танковых прорывов. Значит, понадобится мощнейшая фронтовая ПВО и минно-заградительные средства, которые позволят оперативно минировать танкоопасные направления. Конечно, Хуйло пойдёт ва-банк и вероятно атакует все границы Украины - в сторону Чернигова, Сум, Харькова... Ему не удастся далека продвинуться, но появятся новые оккупированные территории. И вот на этих территориях, териториях Украины, Хуйло будет убивать гражлан Украины. Да, подохнет немало хуйлопитеков. Но неужели фюрерку граждан Украины жалко, или своих фашистских зомби? Ему плевать, сколько будет убитых.
Ну и так далее. Да, это немного ускорит развал Хуйлостана. Но совсем немного, ведь главное условие развала - выбитая из-под Путлера электоральная табуретка. А злесь это не получится - ведь война-то "с америкосами" - это же мечта любого хуйлопитека. Он не смог победить американца хорошими автомобилями, он не умеет шить нормальные джинсы, он не умеет НИЧЕГО. Он может только пить и воровать... И быть пушечным мясом... И хер бы на него, пусть дохнет, падаль. Но ведь убитые граждане Украины будут исчисляться десятками и даже сотнями тысяч...
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По вашей логике надо автоматы отобрать, бо ху..ло нападе.
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По твоей "логике" надо тупо писдеть ни о чём.
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Прости, но твой текст из этого разряда - НИ О ЧЕМ.
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Не прощу, потому что живу дольше, думаю больше, вижу дальше.
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В Чечне и Грузии было все что ты написал (авиация, Грады и пр.) И чем оно хуйлу помогло?
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Чем иностранное оружие помогло Грузии? И что вообще помогло Чечне, ведь чеченский нацюк тупо захотел миллиардов, заплаченных Путиным. И продал страну.
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Если послушать рассуждения некоторых о "вяликой ядерной державе" и как это опасно, то просто интересно, а если хуйло нападет на одну из стран альянса, то НАТО воевать не будет? Тоже будет хороводы в Минске водить? То есть за все эти годы не выработаны меры противодействия таким неадекватам?
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"Меры противодействия" неадекватам не только выработаны, но и применены. В результате исчез "совок", причём без прямого военного столкновения с США, которое было бы для планеты последним. Тактика и сценарий технологического, финансового, научного, экономического превосходства сработали.
Да, были опосредствованные столкновения, например, в Анголе, Мозамбике, Никарагуа, Афганистане. Нельзя признавать, что они были ошибочными со стороны США - противостоять НУЖНО было! Но побочных эффектов столько, что их невозможно купировать и за три десятка лет... К тому же, это малоразвитые страны, тот же Афганистан - это малонаселенная горная страна...
Что произойдёт при аналогичном сценарии военного противостояния с густонаселенной Украиной, на территории которой могут быть применены не только авиационные бомбы объемного взрыва, но - не исключено, и тактическое ядерное оружие путинско-фашистской России?
Нет также гарантий, что это не перерастёт в Третью Мировую, ядерную. Что будет после этого? Всего лишь зима длительностью в двадцать лет, на всей Земле, и это в самом оптимистичном варианте...
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Как-то несерьезно ссылаться на совок в 21 веке и на те методы.
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Враг не изменился ни ментально, ни экономически, ни технически.
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Ну тогда же должен был измениться хотя бы противник врага. Логично?
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Он изменился. И потому на развал Хуйлостана не понадобится 70 лет.
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Что-то подсказывает,что если пуйло полезет в страны Балтии(не дай Бог),то будут точно такие озабоченности и не больше.Будут призывать,обращаться,советоваться,но помощь вряд ли будет.Сто отговорок найдут
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Саме так і є, до сих пір велись тільки холодні гонки Ну типу лякаловки у кого Ракета більша

Практично механізму зупинення агресій немає (Єдине це США, ті на агресію відразу відповідають, але і там народу надоїло близьких ховати)

Як би в світі було єдине бачення і відповіді на агресію того чи іншого НУ ТИПУ ПОВНА ІЗОЛЯЦІЯ АГРЕСОРА то може щось би змінилось, но в світі немає єдинства є дипломатія задяки якій досих пір відбуваються війни та ведеться бізнес на озброєннях
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Суровые будни паРашки....

Однако всех уделала жительница суровой Югры: на центральной площади Югры голая девушка пыталась распилить себя ножовкой. А поскольку в Югре живет, ну ооочень суровый народ, то и легких путей он не ищет, так что девушка решила себя пилить не по горизонтали, а по вертикали. Что придает пущей пикантности столь одиозному перфоменсу, пилить она начала отнюдь не с макушки головы. Вот после этого-то мне и пришло осознание того, какая же Павленский творческая бездарность! А все прохожие, главное, за мобилы сразу похватались и давай снимать. Вот оно вырождение общества. Не оказалось в Югре ни одного галантного джентельмена, который бы накрыл девушку шалью, а то вдруг воспаление легких подхватит... Там же еще и лето суровое.
Мне даже неловко после этого переходить к... Омску... Уж насколько сурова Югра, а Омск...
Впрочем сами догадываетесь. Там даже ничем непримечательная поездка в маршрутке может запомниться на всю жизнь. Так водитель маршрутки с совершенно невозмутимым лицом прямо на ходу мастурбировал, рулил и раздавал сдачу. Одна из пассажирок засняла это на видео и опубликовала. Повсюду, извращенцы: даже расслабиться нормально не дают, и сразу на телефончики снимать бросаются. Вообще это очень опасно, рулить одной рукой, могли бы и помочь водителю. Впрочем, если бы это была не маршрутка, а, скажем, мерседес, мне кажется помогла бы, и не только руками. Но, пока ты водитель маршрутки, справляйся сам. Зато мастерство повышает как. Раньше вот маршрутчики умудрялись одновременно и рулить и сдачу пересчитывать, а теперь вот научились сразу три дела делать. Мастер. Хотя... если учесть, что дело происходило в суровом Омске, то может быть он просто так делал сидящей рядом пассажирке комплемент? Что, впрочем, опять таки говорит о высоком уровне профессионализма водителя: и за дорогой смотрит и за девушкой ухаживает!
Ведь в Тюмени построили трассу ведущую в болото, где тонут невнимательные водители. Единственная трасса, на которой никто тебе не поедет по встречке. Полагаю, что на дорогу было потрачено несколько десятков миллиардов... ну так, по-скромному, по Тюменьски. Чую в борьбу Омска и Самары, явно пытается включиться новый игрок.

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Не розумію я цього терміну - "оборонітєльноє оружіє".

На мій погляд "оборонітєльноє" воно, чи ні, залежить від того, хто його застосовує, в якій конкретній обстановці і для чого.

Росіссія визнаний агресор, який анексував (по бандитському захопив) Крим і напав на Україну на її міжнародно визнаній суверенній території . Логічно буде, коли Україна, яка захищається від агресора, застосує проти нього будь-яку зброю, не зважаючи на те, хто як вважає - оборонітєльна вона, чи якась інша. Будь-яка зброя, яка застосовується для того, щоб примусити агресора припинити агресивні дії, є оборонною зброєю. Я так вважаю, логіка про це каже. А все інше толерастично-ліберастична маячня.
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Не має значення, що ти там вважаєш.
Є світовий порядок, який встановлено міжнародним законодавством. Саме воно визначає терміни, можливість чи неможливість використання, тощо. Законодавство, а не якась меншина, з якої ти вигулькнув.
Той, хто порушує міжнародне законодавство і світовий порядок, буде покараний. Так це і стається, рано чи пізно.
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Шановний "міжнародне законодавство" вже давно порушене "Будапештський меморандум" це не фількіна грамота.
Тому все що відбувається опісля порушення законодавства це ГРЬОБАНА ДИПЛОМАТІЯ в результаті якої купа невинних жертв розтянутих в часі а результат практично 0-й а потім через 10-ки років відповідальність за це просто вішають на когось одного, якого скоріше всього вже немає в живих (недавній приклад Кадафі)

ЗАКОНОДАВСТВО ЯКЕ НЕ МАЄ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ РЕАЛЬНИХ РІШЕНЬ це слова на вітер і небільше, а тим більше якщо немає миттевих реальних рішень при порушенні законодавства це не законодавство ЦЕ ІЛЮЗІЯ яку створено для того щоб запудрити людям мозги
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Звичайно, що я вважаю ОДИН, не має ніякого значення. Але ж я не один - дуже багатьом осточортіли ваші ліберастичні балачки. І ви з вашими балачками дограєтесь. От ваш ліберастичний мультикультуралізм вже лізе Європі боком.
Моя мама, коли я був малим і казав їй у відповідних ситуаціях, що всі так роблять, відповідала мені: "От всі собі вуха відріжуть і ти за ними, тому що "всі так роблять?"
Так що, ліберасте-толерасте, мені все рівно, що ти там разом з міжнародним лібераством вважаєш. До того ж Хуйло наплював на міжнародне право і ви нічого йому не зробили, крім смішних санкцій, і не зробите. У вас нема Рональда Рейгана і не буде, тому твої вякання подінь сам знаєш куди.
Є елементарна логіка, є 2х2=4 і проти цього, ніякі завивання ліберастичної публіки нічого протиставити не можуть.
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Дурня.
Те, що злочинець порушив законодавство і згвалтував дитину, не дозволяє тим, хто карає, гвалтувати злочинця чи його дитину.
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Обложить гімноколонку ракетами щоб ніяких нафтодоларів не вистачило на відповідні кроки
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Громом и Ольхой их надо обложить. Тогда никакие новые парашинские дивизии у наших границ не успеют развернуться в боевые порядки - их точечно накроют в местах дислокации.
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А если враги рассредоточатся? Скажем, на площади всего 30х30км? Сколько нужно "точечных ракет"?
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Посчитай сам, если известна площадь, накрываемая одной ракетой. Ориентировочные ТТХ есть в их проспектах.
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Очевидно, що для вибору правильної стратегії, ефективних засобів боротьби з нинішньою росією, точніше буде - з її хазяїнами, перш за все, потрібно розуміння того хто такий путін, чиї інтереси він відстоює, як в самій росії, так і в світі, ведучи війни. (А зрозуміти це дуже просто. Достатньо тільки подивитись "кому на Русі хорошо".)
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Уже сколько лет говорят о поставках оружия Украине? Один даже про Apache рассказывал.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредоставление оборонительного оружия позволит Украине защитить себя и остановить угрожающую ей Россию, - Волкер
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