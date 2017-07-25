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 Работа над законопроектом о санкциях в отношении России еще не завершена, - сенатор Крокер

россия сша

Подготовка законопроекта о новых санкциях в отношении РФ еще не завершена

Председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Коркер заявляет, что несмотря на предыдущие сообщения о двухпартийном соглашении, работа продолжается. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.

"Мы все еще должны немного работать", - сказал Коркер журналистам 24 июля и добавил, что ожидает быстрого устранения некоторых разногласий.

Это заявление Коркера был обнародовано вскоре после того, как Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп рассмотрит законопроект, чтобы определить, это ли "лучшее предложение" для американского народа.

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"Он собирается изучить этот законопроект и посмотреть, как выглядит конечный продукт", - заявила 24 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Замечания Белого дома и Коркера противоречат предыдущим заявлениям администрации Трампа и членов Конгресса о статусе законопроекта о санкциях.

22 июля республиканские и демократические конгрессмены в Вашингтоне заявили, что достигли согласия относительно законодательства, которое предусматривает новые санкции против Москвы и ограничивает возможности президента США самостоятельно сокращать или усиливать такие санкции. Через день после этого Белый дом отмечал, что готов принять законодательные изменения, которым администрация Трампа сначала возражала.
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Росія отримає розширені санкції від ЄС
Работа над законопроектом о санкциях в отношении России еще не завершена, - сенатор Крокер - Цензор.НЕТ 2676
Через обман і темні махінації з турбінами "Сіменс".

А в Росії кураж і свято: "А як класно ми тих німців обдурили! Як ми їх кинули з турбінами! Які ми круті!"

Не перестаю дивуватися цій країні. Ви ж на бабло "попали"! Величезне! Йдеться про мільярди євро, які недоотримає бюджет РФ, тобто ваші кишені! Це ваші лікарні, дороги, бібліотеки, соціальні пільги, зарплатня і пенсії! Це ваші робочі місця! Чому радіти?
Радіють...

Закрили фабрику "Рошен" в Липецьку. Радіють. Мінус 500 робочих місць. Де тут привід до радощів?
Хай нам погано буде, зате Порошенко без мільйонів залишиться. Порошенко якось переживе, а от ви...
Радіють.

Скандал з турбінами вдарить ще й непрямо - відтепер з вами поважаючі себе компанії з Європи не матимуть справ. Ну, не люблять тамтешні буржуїни обманщиків, та ще й тамких, що "підставляють".
Це ще мінус мільярди...
Радіють...

Павло Бондаренко
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от РЕПУТАЦИИ раиси - НИЧЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ ЛЖИВАЯ во всех НАПРАВЛЕНИЯХ
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Кацапская падаль гадя опять залила сливу и давай разглагольствовать на гавноканале ещё одного подонка мураева о печальной судьбинушке Украины. Третья мировая война..и тому подобная кремлядская ересь. И всё сугубо про американцев,мол,такие сякие. Хоть бы слово о своих кацапских хозяевах для блезиру. Совсем не палится,чума тупорылая.
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путин локти кусает что раньше ее не впихнул обратно в Украину ... она бы все "тропы" сепаратиста за это время бы прошла
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Ещё пару лопат блинов готовят - це добре.
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Можем подсказать реальных пунктов так 100. а может и 200.....
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Работа над законопроектом о санкциях в отношении России еще не завершена, - сенатор Крокер.

Побольше санкций - хороших и разных, они пуйлу и кацапам только на пользу.
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Бабки с раши зашли, надо ещё потянуть сделать илюзию что у раша получилось все решить, и позже ещё денег или новых санкций потребовать. Скорее деньги из личных закромов хуйла.
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Вся правда о экономике Крымского полуострова от оккупационной власти!!!
Рекомендую! Очень интересные высказывания оккупантов.

https://www.obozrevatel.com/my/economy/30876-o-ekonomicheskom-roste-okkupirovannogo-kryima.htm
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Уже начинается -я понял что эти новые санкции и до нового года не запустят и так само с вооружением будет а за это время этот кремлевский мудак со своей бандой еще какую то заподлянку придумает -особенно когда подойдут совместые учения Беларуси и раши -я бы не очень верил бы в заверения Лукашенка о не возможности каких то сценариев относительно Украины и только потому что он висит на финансовом крючку у путина и сам без путина нечего не решает-это разве только глупец этого может не понимает-когда он выступал в Киеве то говорил про то что он прислушивается к тому про что говорят оба президента -то что один президент Порошенко -это понятно а то что второго к которому он прислушивается то он имеет ввиду Х-ЙЛА чтоли -так тут все стает понятно -это не Лукашенко в этом союзном государстве что то решает а путин и соответственно он прислушивается к путину а мог этого мудака и вспоминать в Киеве зная как народ УКраины относится к путину но все таки не мог не вспомнить как он ему верен как собака -все таки путин босс Лукашенка но самое главное чтобы он Порошенка как главнокомандуючего не приспал своими заверениями бо это для Украины может плохо кончится .
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Лоббиские деньги еще не закончились,-сенатор Крокер
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швидше добивайте цих колорадських паразитів бо здадуться сцуки і будуть підлещауватися знову
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРабота над законопроектом о санкциях в отношении России еще не завершена, - сенатор Крокер
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