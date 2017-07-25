Работа над законопроектом о санкциях в отношении России еще не завершена, - сенатор Крокер.

Председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Коркер заявляет, что несмотря на предыдущие сообщения о двухпартийном соглашении, работа продолжается. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.
"Мы все еще должны немного работать", - сказал Коркер журналистам 24 июля и добавил, что ожидает быстрого устранения некоторых разногласий.
Это заявление Коркера был обнародовано вскоре после того, как Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп рассмотрит законопроект, чтобы определить, это ли "лучшее предложение" для американского народа.
"Он собирается изучить этот законопроект и посмотреть, как выглядит конечный продукт", - заявила 24 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Замечания Белого дома и Коркера противоречат предыдущим заявлениям администрации Трампа и членов Конгресса о статусе законопроекта о санкциях.
22 июля республиканские и демократические конгрессмены в Вашингтоне заявили, что достигли согласия относительно законодательства, которое предусматривает новые санкции против Москвы и ограничивает возможности президента США самостоятельно сокращать или усиливать такие санкции. Через день после этого Белый дом отмечал, что готов принять законодательные изменения, которым администрация Трампа сначала возражала.
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Через обман і темні махінації з турбінами "Сіменс".
А в Росії кураж і свято: "А як класно ми тих німців обдурили! Як ми їх кинули з турбінами! Які ми круті!"
Не перестаю дивуватися цій країні. Ви ж на бабло "попали"! Величезне! Йдеться про мільярди євро, які недоотримає бюджет РФ, тобто ваші кишені! Це ваші лікарні, дороги, бібліотеки, соціальні пільги, зарплатня і пенсії! Це ваші робочі місця! Чому радіти?
Радіють...
Закрили фабрику "Рошен" в Липецьку. Радіють. Мінус 500 робочих місць. Де тут привід до радощів?
Хай нам погано буде, зате Порошенко без мільйонів залишиться. Порошенко якось переживе, а от ви...
Радіють.
Скандал з турбінами вдарить ще й непрямо - відтепер з вами поважаючі себе компанії з Європи не матимуть справ. Ну, не люблять тамтешні буржуїни обманщиків, та ще й тамких, що "підставляють".
Це ще мінус мільярди...
Радіють...
Павло Бондаренко
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Побольше санкций - хороших и разных, они пуйлу и кацапам только на пользу.
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Рекомендую! Очень интересные высказывания оккупантов.
https://www.obozrevatel.com/my/economy/30876-o-ekonomicheskom-roste-okkupirovannogo-kryima.htm
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