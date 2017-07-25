 Германия и Франция потребовали немедленного прекращения огня на востоке Украины, - совместное заявление Меркель и Макрона

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в совместном германо-французском заявлении, распространенном по итогам телефонных переговоров "нормандской четверки".
"Нарушения режима прекращения огня должны быть остановлены немедленно. Главы государства и правительства (президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. - Ред.) требуют выполнения соглашения о прекращении огня от 21 июня 2017 года, достигнутого трехсторонней контактной группой в Минске", - говорится в документе.
Германский и французский лидеры призвали также к реализации минских договоренностей в полном объеме, включая политическую, экономическую и гуманитарную составляющие, вопросы безопасности, а также потребовали осуществить обмен пленными по принципу "всех на всех" до конца текущего года, отмечается в заявлении.
Макрон и Меркель также подчеркнули важность скорейшего восстановления экономических связей между сторонами конфликта.
Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко в ходе переговоров настаивал на введении на Донбасс миротворческой миссии ООН.
6726 105
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Предоставление оборонительного оружия позволит Украине защитить себя и остановить угрожающую ей Россию, - Волкер(73)
Террористы осуществили 27 обстрелов позиций ВСУ в зоне АТО. В результате ответного огня враг понес потери в живой силе и технике, - штаб(25)
Украинские политсилы должны поступиться узкопартийными интересами ради восстановления территориальной целостности страны, - Волкер(65)
"Прямой диалог ради конкретных действий", - Макрон о прошедших переговорах в "нормандском формате"(27)
Між Трампом і Макроном зав'язалась дружба?(0)
Песков о российских войсках у границ Украины: РФ меняет конфигурацию вооруженных сил так, как хочет(76)
Террористы осуществили 14 обстрелов позиций ВСУ в зоне АТО. На провокации врага украинские воины оперативно открывали огонь, - штаб(30)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить