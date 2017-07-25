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 Политика Украины, За рубежом
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 Германия и Франция потребовали немедленного прекращения огня на востоке Украины, - совместное заявление Меркель и Макрона

макрон

Берлин и Париж требуют от всех сторон конфликта на востоке Украине обеспечить незамедлительное прекращение огня на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в совместном германо-французском заявлении, распространенном по итогам телефонных переговоров "нормандской четверки".

"Нарушения режима прекращения огня должны быть остановлены немедленно. Главы государства и правительства (президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. - Ред.) требуют выполнения соглашения о прекращении огня от 21 июня 2017 года, достигнутого трехсторонней контактной группой в Минске", - говорится в документе.

Германский и французский лидеры призвали также к реализации минских договоренностей в полном объеме, включая политическую, экономическую и гуманитарную составляющие, вопросы безопасности, а также потребовали осуществить обмен пленными по принципу "всех на всех" до конца текущего года, отмечается в заявлении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Эммануэль, привет", - французский президент Макрон показал, как проходят телефонные переговоры в нормандском формате. ВИДЕО

Макрон и Меркель также подчеркнули важность скорейшего восстановления экономических связей между сторонами конфликта.

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко в ходе переговоров настаивал на введении на Донбасс миротворческой миссии ООН.
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Где оригинал можно почитать? Такого заявления не существует.
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Интересно ,им тексті Зеленский пишет Не смешно
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не знаю, как там у Макрона с Меркель, но у меня разрыв шаблона - в войне есть сторона нападающая и есть сторона защищающаяся, ессно, нападающей стороне насрать на все призывы, а мы, если хотим показаться законопослушными, прекращаем отстреливаться и сопротивляться...и что дальше? как Меркель и Макрон представляют ситуацию дальше в этой войне - где остановится эта нападающая сторона - под Эйфелевой башней или у забора дома Меркель...
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Какая подлость требовать прекращения огня от защищающейся стороны
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГермания и Франция потребовали немедленного прекращения огня на востоке Украины, - совместное заявление Меркель и Макрона
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