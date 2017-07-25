 Донецкая фильтровальная станция остается обесточенной, - ГосЧС

Электроснабжения Донецкой фильтровальной станции по состоянию на 7.00 вторника отсутствует, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"24 июля восстановлена высоковольтная линия электропередач, которая обеспечивает Донецке фильтровальную станцию, поврежденную в результате боевых действий 22 июля. Запуск работы станции планируется начать 25 июля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что запас воды в городском резервуаре составляет около 3 тыс. куб.м.
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