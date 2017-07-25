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Все про:Донецкая область (4508) водоснабжение (360) ГСЧС (1217)

 Донецкая фильтровальная станция остается обесточенной, - ГосЧС

дфс

Запуск работы станции планируют начать 25 июля.

Электроснабжения Донецкой фильтровальной станции по состоянию на 7.00 вторника отсутствует, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"24 июля восстановлена ​​высоковольтная линия электропередач, которая обеспечивает Донецке фильтровальную станцию, поврежденную в результате боевых действий 22 июля. Запуск работы станции планируется начать 25 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запас воды в городском резервуаре составляет около 3 тыс. куб.м.

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Да нахер она нужна в таком случае? Или некуда бабло больше девать?
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Ах, какие переживания по поводу того, что ватно-сепарский донецк будет пить воду с мочой без фильтра))
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Пусть колодцы копают, электроэнергии не нужно и затрат тоже никаких
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