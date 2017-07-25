 Маккейн планирует вернуться в Сенат США уже сегодня, чтобы продолжить работать над важным законодательством

Об этом говорится в официальном сообщении офиса законодателя, распространенном в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Сенатор Маккейн ожидает возвращения в Сенат США завтра, чтобы продолжить работать над важным законодательством, включая реформу здравоохранения, Законе о национальной обороне, а также новыеми санкциями против России, Ирана и Северной Кореи", - отмечается в документе.
Напомним, Маккейн находится на лечении злокачественной опухоли головного мозга, которую диагностировали у законодателя на прошлой неделе, после удаления тромба вокруг его левого глаза. В официальном заявлении его офиса, в частности, говорилось, что сам Маккейн и его семья рассматривают варианты лечения.
Руководство США, мировые лидеры выразили солидарность с сенатором и пожелали ему здоровья. В то же время, он заявил, что будет активно бороться с болезнью и выразил намерение вернуться к работе в ближайшее время.
Присутствие сенатора от Аризоны в Капитолии может стать решающим во время голосований. Хотя республиканцы и имеют большинство в Сенате, не все из них поддерживают решение руководства партии по некоторым ключевым законопроектам, рассматриваемым Конгрессом США.
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хай очолює) боротьбу з кацяпами!!!
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У себя в Twitter Обама назвал Маккейна героем Америки и "одним из храбрейших бойцов, которых я знал".
"Рак не знает, кто ему противостоит. Задай болезни жару, Джон", - написал он.
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Телеканал сообщает, что Тиллерсон имеет серьезные разногласия с Белым домом по таким вопросам, как выстраивание диалога с Ираном и кадровая политика внутри ведомства.
Кроме того, госсекретарь назвал непрофессиональными последние публичные заявления президента страны в адрес руководителя Минюста Джеффа Сешнса.
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Держись, Жозя, ми с тобой !
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Но уж очень достал своей фразой, после того как посмотрел в глаза Путина в Любляне.
А ведь мы на демонстрации в Варшаве перед его поездкой в Любляну показали ему лозунг "Bush, DON'T TRUST PUTIN". Не послушал. И взрастил крысу.
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