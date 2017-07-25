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 Маккейн планирует вернуться в Сенат США уже сегодня, чтобы продолжить работать над важным законодательством

маккейн

Влиятельный сенатор-республиканец, председатель Комитета по вопросам вооруженных сил верхней палаты Конгресса США Джон Маккейн заявил о намерении вернуться к законодательной работе, в частности, над тремя ключевыми законопроектами, уже во вторник.

Об этом говорится в официальном сообщении офиса законодателя, распространенном в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сенатор Маккейн ожидает возвращения в Сенат США завтра, чтобы продолжить работать над важным законодательством, включая реформу здравоохранения, Законе о национальной обороне, а также новыеми санкциями против России, Ирана и Северной Кореи", - отмечается в документе.

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Напомним, Маккейн находится на лечении злокачественной опухоли головного мозга, которую диагностировали у законодателя на прошлой неделе, после удаления тромба вокруг его левого глаза. В официальном заявлении его офиса, в частности, говорилось, что сам Маккейн и его семья рассматривают варианты лечения.

Руководство США, мировые лидеры выразили солидарность с сенатором и пожелали ему здоровья. В то же время, он заявил, что будет активно бороться с болезнью и выразил намерение вернуться к работе в ближайшее время.

Присутствие сенатора от Аризоны в Капитолии может стать решающим во время голосований. Хотя республиканцы и имеют большинство в Сенате, не все из них поддерживают решение руководства партии по некоторым ключевым законопроектам, рассматриваемым Конгрессом США.

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і з собою приведи братів таких самих як ти
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Звичайно, він не міг пропустити голосування за санкції проти Рашки! Респект діду!
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здоров"я Маккейну!!!
хай очолює) боротьбу з кацяпами!!!
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Влиятельный сенатор-республиканец, председатель Комитета по вопросам вооруженных сил верхней палаты Конгресса США, большой друг Украины, борец за демократию, свободу, гражданин Америки Джон Маккейн всегда будет желанным гостем Украины
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Залізний дід. Сподіваюся, Ху...ла він переживе.
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Поддержку Маккейну также выразил и бывший американский президент Барак Обама.
У себя в Twitter Обама назвал Маккейна героем Америки и "одним из храбрейших бойцов, которых я знал".
"Рак не знает, кто ему противостоит. Задай болезни жару, Джон", - написал он.
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Сам-то куда смотрел со своей глупой перезагрузкой, Барак? Не мог книжек о России почитать, прежде чем по тем же граблям скакать, что и многие твои предшественники? Лукаса хотя бы. А в Сирии чего испугался? С400 надувных? ИГИЛА бы не было, если бы ты побомбил Асада вовремя и как надо. Да и Асадов зад уже поди или с черенком познакомился, или со скамейкой в Гааге, да и Путин валидол бы пил.
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Госсекретарь Рекс Тиллерсон может досрочно оставить свой пост из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом, передает CNN.

Телеканал сообщает, что Тиллерсон имеет серьезные разногласия с Белым домом по таким вопросам, как выстраивание диалога с Ираном и кадровая политика внутри ведомства.
Кроме того, госсекретарь назвал непрофессиональными последние публичные заявления президента страны в адрес руководителя Минюста Джеффа Сешнса.
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Вот пацанчику Кушнеру еще работенку подкинут, чтобы делал как папочка велит. Больше ведь кадров у Трампа, никогда не работавшему в госаппарате, нет. А любой профессионал видит его неадекватность и глупость поделенные на раздутое самомнение, что приводит к одному проколу за другiм. Пора ставки делать, получит Трамп импиочмент в этом году, или дотянет до следующего. Пуйло радо - величайшая демократия подавилась выскочкой Трампом и все никак не может его выплюнуть.
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У скільки сьогодні буде голосування по санкціям і де можна в інтернеті це подивитися?
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Во Человечище! Я давно для себя перевёл его в Топ лучших на этой планете. Бажаю тільки здоров"я, бо усе інше у цього дядька є.
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Эх американцы, американцы, что же вы не выбрали такого стойкого и правильного человека в Президенты. А купились вместо него на придурковатого Буша, пустомелю Обаму и врунливого дебила Трампа?
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соглашусь, что преувеличил.

Но уж очень достал своей фразой, после того как посмотрел в глаза Путина в Любляне.
А ведь мы на демонстрации в Варшаве перед его поездкой в Любляну показали ему лозунг "Bush, DON'T TRUST PUTIN". Не послушал. И взрастил крысу.
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Лучше б пересадить эту опухоль в башку подхуйловника трампа.
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Офигенное чувство личной ответственности за политику США! Учитесь, бляди!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМаккейн планирует вернуться в Сенат США уже сегодня, чтобы продолжить работать над важным законодательством
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