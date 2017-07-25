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 Трамп четко заявил о своей поддержке продления санкций против РФ и отменять их не намерен, - Белый дом

санкции

Президент США Дональд Трамп настроен на продолжение существующих санкций против России, Ирана, а также Северной Кореи, однако еще не решил, утвердит ли он законопроект с новым пакетом ограничений.

Об этом заявила в понедельник во время брифинга на "Борту номер один" пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Что касается законопроекта с санкциями, президент очень четко заявил о своей поддержке продления санкций в этих трех странах. Он не намерен отменять их, но он хочет убедиться, что мы можем получить лучший вариант для американского народа", - приводит слова спикера пресс-служба Белого дома.

Таким образом она ответила на вопрос, подпишет ли Дональд Трамп законопроект H. R. 3203, который во вторник должна проголосовать Палата представителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп подпишет законопроект о новых санкциях против РФ, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс

Сандерс подчеркнула, что президент сейчас удерживает фокус внимания на этом вопросе.

"Он намерен изучить это законодательство и посмотреть, как выглядит окончательный вариант",- отметила официальный представитель администрации президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США оттягивают принятие санкций в отношении России, - Reuters

Как сообщалось, во вторник, 25 июля Палата представителей американского Конгресса намеренна провести голосование по проекту закона H. R. 3203 "Акт противостояние дестабилизирующим действиям Ирана - 2017". Документ также содержит отдельный раздел с санкциями против России. Кроме того, проект закона предусматривает сокращение полномочий президента ослаблять уже существующие санкции и закрепляет их за Конгрессом США.

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Что это Трамп продолжает затевать? Неужто русофобию?
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реальні санкції для кацапії - заборона купівлі в них нафти-газу та відключення від свіфту!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп четко заявил о своей поддержке продления санкций против РФ и отменять их не намерен, - Белый дом
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