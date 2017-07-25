 Трамп четко заявил о своей поддержке продления санкций против РФ и отменять их не намерен, - Белый дом

Об этом заявила в понедельник во время брифинга на "Борту номер один" пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Что касается законопроекта с санкциями, президент очень четко заявил о своей поддержке продления санкций в этих трех странах. Он не намерен отменять их, но он хочет убедиться, что мы можем получить лучший вариант для американского народа", - приводит слова спикера пресс-служба Белого дома.
Таким образом она ответила на вопрос, подпишет ли Дональд Трамп законопроект H. R. 3203, который во вторник должна проголосовать Палата представителей.
Сандерс подчеркнула, что президент сейчас удерживает фокус внимания на этом вопросе.
"Он намерен изучить это законодательство и посмотреть, как выглядит окончательный вариант",- отметила официальный представитель администрации президента.
Как сообщалось, во вторник, 25 июля Палата представителей американского Конгресса намеренна провести голосование по проекту закона H. R. 3203 "Акт противостояние дестабилизирующим действиям Ирана - 2017". Документ также содержит отдельный раздел с санкциями против России. Кроме того, проект закона предусматривает сокращение полномочий президента ослаблять уже существующие санкции и закрепляет их за Конгрессом США.
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