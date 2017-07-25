 За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"Трое украинских военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что двое из них получили ранения неподалеку от Богдановки, еще один - в районе Светлодарска.
Напомним, 24 июля российские наемники 27 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Депутатов , вечно отдыхающих , мордой надо туда пихать ежедневно.
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