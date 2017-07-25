EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Происшествия
  569  3
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6681) ранение (1789) штаб (751) Донбасс (15541) Антитеррористическая операция (17182)

 За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения, - штаб АТО

военные военнослужащие ато воины воин муравский

Вчера, 24 июля, в результате обстрела врагом позиций сил АТО трое украинских военнослужащих получил ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Трое украинских военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что двое из них получили ранения неподалеку от Богдановки, еще один - в районе Светлодарска.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В штабе АТО показали последствия обстрела Зайцево. ФОТОрепортаж

Напомним, 24 июля российские наемники 27 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
что то с утра пошло не так _"трое" и "получил"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Проходила мимо Михайловского собора . Там висят баннеры с фото погибших воинов. Это просто ужас ! Сколько молодых ребят. И еще приносят фотографии и ставят рядом.
Депутатов , вечно отдыхающих , мордой надо туда пихать ежедневно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скорішого одужання хлопцям пораненим,та гарного полювання на расіянських фашистів....путін-хуйло !!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения, - штаб АТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти