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 За прошедшие сутки трое украинских воинов получил ранения, - штаб АТО

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Вчера, 24 июля, в результате обстрела врагом позиций сил АТО трое украинских военнослужащих получил ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Трое украинских военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что двое из них получили ранения неподалеку от Богдановки, еще один - в районе Светлодарска.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В штабе АТО показали последствия обстрела Зайцево. ФОТОрепортаж

Напомним, 24 июля российские наемники 27 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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