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 Террористы осуществили 27 обстрелов позиций ВСУ в зоне АТО. В результате ответного огня враг понес потери в живой силе и технике, - штаб

военные военнослужащие ато воины воин муравский

В конце минувшего дня ситуация в зоне АТО обострилась. Дневное затишье, после 18 часов, сменилось активизацией незаконных вооруженных формирований на всех направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Так, на луганском направлении враг открывал огонь по нашим позициям из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов вблизи Донца, Малинового, Катериновки, Новозвановки, Станицы Луганской.

Отмечается, что около 21:00 группа боевиков, в ходе разведки, пыталась приблизиться к позициям сил АТО недалеко от поселка Трехизбенка.

"Украинские военные вовремя обнаружили противника и огнем из стрелкового оружия заставили отступить", - сообщили в штабе.

Сообщается, что на мариупольском направлении бандформирования били по укреплениям сил АТО из гранатометов в районе поселков Лебединское, Красногоровка, Новотроицкое, Широкино. Около 23:00 преступники применяли минометы калибром 120 и 82-мм по Красногоровке.

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На донецком направлении под минометным и гранатометным огнем дважды оказались украинские опорные пункты вблизи Авдеевки и на шахте Бутовка. Кроме того, в 21:00 боевики из гранатомета били по силам АТО в районе Светлодарска.

"Стоит добавить, что вечером и ночью, практически после каждого обстрела врага, наши военнослужащим открывали огонь. По оперативным данным у противника есть потери как в живой силы, так и в технике и вооружении.

В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 27 раз нарушили перемирие. В ответ на провокации врага, силы АТО открывали огонь преимущественно из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов", - подытожили в пресс-центре АТО.

Напомним, 23 июля российские наемники 14 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.

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"В результате ответного огня враг понес потери в живой силе и технике"
В сообщениях штаба появилась информационная составляющая.
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це що результати перемовин Норманської) четвірки?!
на хуйла і кацапію не було накладено) ніяких реальних санкцій -
і даунбассіти почали збільшувати кількість обстрілів?
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дядько)), де я написав, що Норманська четвірка накладає санкції?!
ви часом не за парєбріка?
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Дык..правильно должно буты так...силами АТО за прошедшие сутки уничтожено 47 террористов а около 200-т ранено,сожжен танк Т-72Б,а также колона из грузовиков с боепрпасами и топливом...а так дык-филькина грамота на листе бумаги.
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Шо то нэма виры этим в полковничих погонах пустозвонам та и усий ций владе барыг и воров.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы осуществили 27 обстрелов позиций ВСУ в зоне АТО. В результате ответного огня враг понес потери в живой силе и технике, - штаб
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