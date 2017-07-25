 Террористы осуществили 27 обстрелов позиций ВСУ в зоне АТО. В результате ответного огня враг понес потери в живой силе и технике, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Так, на луганском направлении враг открывал огонь по нашим позициям из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов вблизи Донца, Малинового, Катериновки, Новозвановки, Станицы Луганской.
Отмечается, что около 21:00 группа боевиков, в ходе разведки, пыталась приблизиться к позициям сил АТО недалеко от поселка Трехизбенка.
"Украинские военные вовремя обнаружили противника и огнем из стрелкового оружия заставили отступить", - сообщили в штабе.
Сообщается, что на мариупольском направлении бандформирования били по укреплениям сил АТО из гранатометов в районе поселков Лебединское, Красногоровка, Новотроицкое, Широкино. Около 23:00 преступники применяли минометы калибром 120 и 82-мм по Красногоровке.
На донецком направлении под минометным и гранатометным огнем дважды оказались украинские опорные пункты вблизи Авдеевки и на шахте Бутовка. Кроме того, в 21:00 боевики из гранатомета били по силам АТО в районе Светлодарска.
"Стоит добавить, что вечером и ночью, практически после каждого обстрела врага, наши военнослужащим открывали огонь. По оперативным данным у противника есть потери как в живой силы, так и в технике и вооружении.
В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 27 раз нарушили перемирие. В ответ на провокации врага, силы АТО открывали огонь преимущественно из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов", - подытожили в пресс-центре АТО.
Напомним, 23 июля российские наемники 14 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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В сообщениях штаба появилась информационная составляющая.
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на хуйла і кацапію не було накладено) ніяких реальних санкцій -
і даунбассіти почали збільшувати кількість обстрілів?
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ви часом не за парєбріка?
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