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 Россия начала размещать военную полицию в Сирии

сирия

Россия начала размещать в Сирии военную полицию для контроля за соблюдением перемирия в двух недавно установленных зонах безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской

По его словам, российские силы развернули контрольно-пропускные и наблюдательные пункты вокруг зон деэскалации на юго-западе Сирии и в пригороде Дамаска, Восточной Гуте.

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В мае Россия, Иран и Турция согласовали план создания в Сирии четырех зон деэскалации в попытке урегулировать гражданский конфликт. В соответствии с этим планом, войска и воздушные силы сирийского президента Башара Асада должны прекратить операции в этих районах. В четырех зонах деэскалации проживают около 2,5 миллиона человек.

Перемирие между войсками Асада и сирийскими повстанцами в Восточной Гуте было согласовано в субботу в Каире при посредничестве Египта.
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Пока в Сирии российские войска, то никакого перемирия не будет. Пример - перемирие на Донбассе.
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Пока эту х@йловатную гавнину там не вырежут до последнего - толку не будет!
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Ну как всегда выдыбиливаются перед несовершенным и неперспективным ООНом Игра на лоха и не более А что скажет Вадик РабиновичРоссия начала размещать военную полицию в Сирии - Цензор.НЕТ 4510
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Барельеф с Гоголем рухнул со стены «Дома с писателями» в Москве
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помниться в Авгане тоже размещали и строили социализьм
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Александр Сотник: Невероятное счастье для россиян - Путин побил рекорд Брежнева по пребыванию у власти

Правда, наш фигурант-долгожитель побрякушки на грудь не вешает и расстройством речи не страдает. У него другие слабости: коллекционирует «бабло» и «борется за мир во всем мире» - так, что террористы всей планеты умываются слезами умиления в насиженных сортирах. Опыт террористической деятельности у Путина поистине велик: от взрывов домов с мирными жителями - до полониевой атаки в Лондоне и стрельбы «Буком» по гражданскому лайнеру MH-17.
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