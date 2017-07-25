 Россия начала размещать военную полицию в Сирии

По его словам, российские силы развернули контрольно-пропускные и наблюдательные пункты вокруг зон деэскалации на юго-западе Сирии и в пригороде Дамаска, Восточной Гуте.
В мае Россия, Иран и Турция согласовали план создания в Сирии четырех зон деэскалации в попытке урегулировать гражданский конфликт. В соответствии с этим планом, войска и воздушные силы сирийского президента Башара Асада должны прекратить операции в этих районах. В четырех зонах деэскалации проживают около 2,5 миллиона человек.
Перемирие между войсками Асада и сирийскими повстанцами в Восточной Гуте было согласовано в субботу в Каире при посредничестве Египта.
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Правда, наш фигурант-долгожитель побрякушки на грудь не вешает и расстройством речи не страдает. У него другие слабости: коллекционирует «бабло» и «борется за мир во всем мире» - так, что террористы всей планеты умываются слезами умиления в насиженных сортирах. Опыт террористической деятельности у Путина поистине велик: от взрывов домов с мирными жителями - до полониевой атаки в Лондоне и стрельбы «Буком» по гражданскому лайнеру MH-17.
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