 В активе Украины на Всемирных Играх - уже 11 наград

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, у сборной Украины - 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых наград. В медальном зачете среди 112 команд украинцы занимают 14-е место.
Всемирные Игры - это крупнейший форум неолимпийских видов спорта, где разыгрываются медали в 31 дисциплине.
В прыжках на батуте награду завоевал украинский дуэт Дмитрий Бедевкин / Николай Просторов. Он оказался в итоге вторым.
Дополнила комплект наград сборной Украины в 4-й день соревнований и бронза в спортивной акробатике среди девушек. Ее получили Вероника Габелок и Ирина Назибова.
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