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Все про:награда (1192) Польша (3964) сборная Украины (226) соревнования (129)

 В активе Украины на Всемирных Играх - уже 11 наград

игры всемирные

На Всемирных Играх во Вроцлаве (Польша) украинские спортсмены завоевали уже 11 медалей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, у сборной Украины - 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых наград. В медальном зачете среди 112 команд украинцы занимают 14-е место.

Всемирные Игры - это крупнейший форум неолимпийских видов спорта, где разыгрываются медали в 31 дисциплине.

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В прыжках на батуте награду завоевал украинский дуэт Дмитрий Бедевкин / Николай Просторов. Он оказался в итоге вторым.

Дополнила комплект наград сборной Украины в 4-й день соревнований и бронза в спортивной акробатике среди девушек. Ее получили Вероника Габелок и Ирина Назибова.
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а раиских легкоатлетов на эти игры допустили ? или мельдониевых и тут "ПРОКАТИЛИ"??
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Молодцы братья, русичи-украинцы! Мы, литвины-беларусы, верим в Вашу победу! Жыве Литва-Беларусь! Слава Руси-Украине!
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