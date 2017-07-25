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 Сборная Украины завоевала уже 45 наград на Дефлимпиаде

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На XXIII летних Дефлимпийских играх в городе Самсун (Турция) спортсмены сборной Украины выиграли уже 45 наград.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", в понедельник коллекцию золотых медалей пополнила каратистка Вита Гаврилова. Каратисты, акробаты, легкоатлеты и пловцы завоевали еще 5 серебряных и 7 бронзовых наград.

Сейчас в активе украинцев 8 золотых, 14 серебряных и 23 бронзовые медали.

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Дефлимпийские игры 2017 будут проходить до 30 июля.

На предыдущей Дефлимпиаде-2013 в Софии (Болгария) сборная Украины завоевала 88 наград - 21 золотую, 30 серебряных и 37 бронзовых.
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