 Пресс-служба Верховной Рады вырезала слова Волкера о необходимости отбросить узкопартийные интересы, - СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, из сообщения вырезали его заявление о том, что для возвращения территориальной целостности необходимо отбросить "узкопартийные интересы".
Текст первоначального сообщения сохранен в кэше Google.
"Также он (Волкер, - ред) обратил внимание участников встречи, что для возвращения территориальной целостности и суверенитета крайне важным является сохранение политического единства внутри страны, ради которой политические силы должны работать как одна национальная команда, отодвигая свои узкопартийные интересы или собственные персональные амбиции на второй план", - говорилось в первоначальном сообщении парламента. Позже эти слова были удалены из текста.
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сначала читаем текст, распостраняемый пресс-службой рады: "Сьогодні, 24 липня, голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко та член Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олексій Рябчин взяли участь у зустрічі Заступника Голови Верховної Ради України Оксани Сироїд зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером... "
потом смотрим на упомянутые фамилии: Ганна Гопко - "самопоміч", Олексій Рябчин - "батьківщина", Оксана Сироїд - "самопоміч".
да, расскажи, оля, когда они в порохоботы вступили, я, наверное, что-то пропустил...
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ну да а подлец залезший в Украину и занимающийся маскарадом военных - ТАК мимо ПРОХОДИЛ ((((((((((
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Вата, ты палишься.
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ВСУ сдатся?
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