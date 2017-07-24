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 Политика Украины
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 Пресс-служба Верховной Рады вырезала слова Волкера о необходимости отбросить узкопартийные интересы, - СМИ

волкер

Пресс-служба Верховной Рады отредактировала сообщение о встрече в парламенте спецпредставителя США Курта Волкера с депутатами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, из сообщения вырезали его заявление о том, что для возвращения территориальной целостности необходимо отбросить "узкопартийные интересы".

Текст первоначального сообщения сохранен в кэше Google.

"Также он (Волкер, - ред) обратил внимание участников встречи, что для возвращения территориальной целостности и суверенитета крайне важным является сохранение политического единства внутри страны, ради которой политические силы должны работать как одна национальная команда, отодвигая свои узкопартийные интересы или собственные персональные амбиции на второй план", - говорилось в первоначальном сообщении парламента. Позже эти слова были удалены из текста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские политсилы должны поступиться узкопартийными интересами ради восстановления территориальной целостности страны, - Волкер
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ггг... оля совсем не палится, да...

сначала читаем текст, распостраняемый пресс-службой рады: "Сьогодні, 24 липня, голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко та член Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олексій Рябчин взяли участь у зустрічі Заступника Голови Верховної Ради України Оксани Сироїд зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером... "
потом смотрим на упомянутые фамилии: Ганна Гопко - "самопоміч", Олексій Рябчин - "батьківщина", Оксана Сироїд - "самопоміч".
да, расскажи, оля, когда они в порохоботы вступили, я, наверное, что-то пропустил...
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Там читали, а там где про партийные интересы - "РЫБУ ЗАВОРАЧИВАЛИ"...
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И ежу понятно, что если БПП и НФ отодвинуть от власти, мир на Донбассе восстановится за считанные часы.
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)))))) ЧТО ЗА БРЕД ТЫ НЕСЕШЬ!!! Опиздац.онный!!!
ну да а подлец залезший в Украину и занимающийся маскарадом военных - ТАК мимо ПРОХОДИЛ ((((((((((
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Хочешь сказать что тогда кремлевский карлик оставит Украину в покое?
Вата, ты палишься.
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Карлику тогда Украину на блюдечке принесут целиком, а не только дамбас. И в первых рядах жопоблоковцы будут.
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Да и Вона об возврате газовых откатов только и мечтает.
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Подох бы ты вместе со своим шуфричем и ефремовым.
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это кто, садонемочные сыроид и гопко, или рябчин из "матькивщины", кто именно?..
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Политическое единство в нашей гадюшной Раде..............да скорее на Марсе яблони зацветут.
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это ты о себе, или о гопко и сыроид из садонемочи + о рябчине из матькивщины?..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПресс-служба Верховной Рады вырезала слова Волкера о необходимости отбросить узкопартийные интересы, - СМИ
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