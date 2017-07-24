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 Депутат Криворожского горсовета Колесник о стрельбе в Днепре: "Из машины вышло тело и отстрелялось из автомата по АТОшникам"

убийство стрельба днепр

Стрельба в центре Днепра не была разборкой бандитских группировок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник на Facebook.

"По поводу стрельбы в центре Днепра. Не было никаких "обоюдных" разборок вооруженных группировок. Из машины вышло тело и отстрелялось из автомата по АТОшникам, затем село в машину и уехало прочь", - пишет он.

"Знаю точно, что погиб парень из 20-ки (20-го батальона ВСУ. - ред.) и тяжело ранили Эдмонда Саакяна, тоже из 20-ки", - добавил депутат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Водители не поделили дорогу в центре Днепра и начали разборки со стрельбой, - полиция. ФОТОрепортаж

Напомним, сегодня в Днепре, на проспекте Гагарина, в результате стрельбы один человек погиб, еще шестеро получили ранения.
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Вот кому могло понадобиться стрелять в парней, прошедших АТО? Ясно, что это, как минимум, гру-шник, или даже фсб-шник.
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Гюльчитай, открой личико. Дай посмотреть хоть на одного головореза, который осмелится снять памперс, оторваться от компьютера и выйти на ужасную и опасную улицу
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я. только пока что-то не попадалась вата. попадется- будет у ватана вместо рыла кровавые лоскуты от линолеумного ножа
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Дружище, да ты наулицу выйди. У тебя в Питере куда не плюнь вата.
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Убей себя,сделай Украину чище.
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кацап! нож тебе в глотки и твоей триколорной п..добратии! россияне -биомусор! вас надо вырезать по всей Украине и жечь тачки с вашими номерами. смерть ватным тварям!
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Серьёзно? У таких как ты перцев чаще мозоли на залупе, чем кровавые лоскуты от оппонентов
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Уличная стрельба по спонтанной цели - как-то тупо даже для ГРУ и ФСБ РФ.
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Депутат Криворожского горсовета Колесник о стрельбе в Днепре: "Из машины вышло тело и отстрелялось из автомата по АТОшникам" - Цензор.НЕТ 6834Анна Бандерка

вилкуловские твари убивают ребят-свидетелей, которые дают на них показания по 9-мая.
а там до пидара-вилкула рукой было подать...
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Алексей был пострадавшим во время нападения титушек 9 мая. Именно его интересы в производстве против организаторов и участников беспорядков представляет Саакян.
Источник: https://censor.net.ua/n449030

Думаю, что искать надо граздо ближе - дета около Вилкулов.
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Вороненкова тоже ГРУшник или ФСБешник убил? Не спеши с выводами! Может оказаться и сослуживец!
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А его вообще убили?Даже не на правах шутки вопрос.Тело кто то видел?Хотя говорят видели.Недалеко от меня.На пляже.
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Благо кацапню по всей Украине тоже мочат. И эту статистику даже не ведёт никто. Просто люди это знвют на местах. Могилу русне. Украину всё равно больше не захватите.
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пора принимать меры усиливать наказания ( цирк в стране де идет война сепорам и пособникам дают по 4 года )и разрешить ношение оружия тогда та мразь живой бы неуехала...
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на примере Амины у военных сработал бы рефлекс и безнаказанно точно не уехал...
Только при ПРОДАЖНОСТИ тех кто определеяет ВМЕНЯЕМОСТЬ оружие может попасть и к НЕАДЕКВТАМ у которых бабло есть.
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Как вам всем обьяснить что у НЕАДЕКВАТОВ оружие уже давно есть!
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А ПРОДАЖНЫХ с медкомиссий и продажных наркологов и психиатров - НЕ ВСТРЕЧАЛ не?
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Я не понимаю вы что прикалуетесь? На кой хер им твои комисии? Они на "черном рынке" без будь каких доков!
Вон тебе доказательство на фото, акм сбросил и ушел. Пойди отстрел сделай, экспертизу проведи, думаю в результате выйдешь на Авакова
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Сначала читай. Или иди выспись, поздно уже, и завтра опять прочитаешь.
Если совсем не понялто напишу по другому.
Главное следователю во время расследования не выйти на самого себя.
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Да читала. КИЛЛЕР отстрелялся по адвокату и потерпевшему.
Но от киллера и с оружием может не успеть защититься (((
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Военным после медкомиссии - разрешать ношение оружия. А населению .... не знаю. Но я точно знаю что не выстрелю в человека, даже если он будет нападать ((
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Ты не выстрелишь, а я выстрелю. Конечно если успею.
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"...продажных наркологов и психиатров..."

одну або двi фамiлiї назвiть, будь ласка....
чи ви як корова: аби тiльки ляпнуть....
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Как же ЭТУ мразину ВИЛКУЛА то защищают ((( чтобы не смогли его привлечь по этому делу (((
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судя по количеству идиотов с цензора которые гонят на атошников, что типа защищают власть барыг, неудивительно, кацапня нормально пытается разделить украинцев .
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Власть барыг защищают полицаи. Атошники защищают украинскую землю.
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Что бы там Филатов и Луценко не говорил но в Днепре до сих разгуливают организованная преступность у которых братушки на рассии с которыми они прекрасно братаются по сей день.
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Им не повезло у них не было наградного оружия, которое спасло Окуеву... опять стает вопрос о свободном обращении оружия в стране...
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Мало кого в таких ситуациях спасает оружие, охрана и даже шапочка из фольги.
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Понятно что мало кого, но без него совсем шансов нет, как у овцы на убой...
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Да трупу как-то пофиг висит у него пистолет подмышкой или нет.
И тока дибил ходит с оружием даже в ларек за мороженым.
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да трупу реально пофигу, но у живого человека должен быть право и шанс на выживание, на самооборону...
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Читай двумя постами выше.
Шапочка из фольги все же гораздо легче, а толку от нее в такой ситуации столько же.
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Если я бы знал, что есть реальная угроза моей жизни, я бы и в душ с оружием ходил, а не только в ларек за мороженым.
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Всё просто-сепарская мразь в Харькове повылазила,её взяли на карандаш,все рожи известны,а вот в Днепре только вылазит
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В Днепре нужно полностью менять управляющий областью клан организованной преступности которая затихарившись под знаменем патриотов, убивает реальных патриотов по всей территории Украины. Большинство киллеров, почему то находят в днепропетровской области и это со времен Брежнева. Днепр это советский Чикаго, существует такое выражение со времен совка.
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Шо ты морозишь?! Клан со времен Брежнева?... Какого-то Чикаго приплел...

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Не знаешь о Днепре, лучше жуй. Кто такой был Матрос и в каких годах его братва существовала тебе известно?
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Василий Алибабаевич, я тебе расскажу и про Матроса, и про Сводика, и про Нарика, и про Мазепу.... и про многих других. Только такие Матросы есть в каждом городе и Днепр ну никак в этом плане не отличается от других городов! Так что жуй, жуй, глотай.

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Только ты не ответил на один вопрос - Почему киллеров убивающих патриотов находят именно в Днепре?
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"управляющий областью клан организованной преступности" - это об ком?
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а чё,соевые гамна в рот набрали и балдеют? если бы атошники отстреливались а потом погибли от ранений,то им бы соевый уд по 15 по быстрячку бы оформил -а уродец с автоматом - был бы потерпевшей стороной - 100%
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Интересные у тебя фантазии. Сам придумал, сам поверил, сам загрустил.
Не ешь на ночь сырых помидоров.
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И это ответ шоколадного по теме... Офшорный набрал одних дибилов в минстець, которые два слова связать не могут по теме, только провокации, оскорбления и лизание задницы власти.
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Так не силен я в грибных галюцинациях.

Мы клонечно можем с тобой поговорить о том, что было бы, если юы это было в условиях невесомости, с бластерами против марсианских кракенов.
Но все было так, как было, а не так, как тебе ковер показал после мухоморов.
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Посмотрел твоих друзей. Там половина москальни. Сдохни, рашист.
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Ну только такой дибил, как ты, все еще не в курсе, что это самый эффективный способ отслеживать их активность на сайте. :D

Зато у тебя развита фантазия, ты борз и резок, как ситро. Правда только в интернете....
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Например, Толя Барклай и Вава номерной второй день "трудятся", а остальных давнооооо уже не видать.

Хотя зачем это тебе... Ты ж тут совсем другим занят.
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Атошник з адвокатом, кіллер з автоматом - класичне замовне вбивство. Мало ймовірно, що вбивство було по темі ато.
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Петя - латентный сепар и рыг, иначе бы давно этот Вилкул сидел на нарах. У Порошенко выходит сажать только патриотов и добровольцев, а своих рыгов и сепаров он не трогает.
Кстати, какой бы ни был Беня, но при Коломойском такой беспредел и шабаш сепаров, бвыших рыгов и колорадов в Днепре был невозможен. Он в своё время жёстко прижал и жестоко прессовал всю вату и сепаров в Днепре. Те даже не пикали... А сейчас подняли голову. Но Пете пофиг.
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вилкуловские твари убивают ребят-свидетелей, которые дают на них показания по 9-мая.
а там до пидара-вилкула рукой было подать...
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да так оно и есть. ну давайте прохоросиси начинайте расказывать как менты всех защитят ой у нас же не менты а копы.... та похеру
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Убивают не порохоботы, убивают кремлевские подстилки.
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Днепр це окупована рускими територія, і це нажаль не остання жертва українця в цьому кацапському гадюшнику
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДепутат Криворожского горсовета Колесник о стрельбе в Днепре: "Из машины вышло тело и отстрелялось из автомата по АТОшникам"
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