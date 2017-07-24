 Депутат Криворожского горсовета Колесник о стрельбе в Днепре: "Из машины вышло тело и отстрелялось из автомата по АТОшникам"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник на Facebook.
"По поводу стрельбы в центре Днепра. Не было никаких "обоюдных" разборок вооруженных группировок. Из машины вышло тело и отстрелялось из автомата по АТОшникам, затем село в машину и уехало прочь", - пишет он.
"Знаю точно, что погиб парень из 20-ки (20-го батальона ВСУ. - ред.) и тяжело ранили Эдмонда Саакяна, тоже из 20-ки", - добавил депутат.
Напомним, сегодня в Днепре, на проспекте Гагарина, в результате стрельбы один человек погиб, еще шестеро получили ранения.
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вилкуловские твари убивают ребят-свидетелей, которые дают на них показания по 9-мая.
а там до пидара-вилкула рукой было подать...
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Источник: https://censor.net.ua/n449030
Думаю, что искать надо граздо ближе - дета около Вилкулов.
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Только при ПРОДАЖНОСТИ тех кто определеяет ВМЕНЯЕМОСТЬ оружие может попасть и к НЕАДЕКВТАМ у которых бабло есть.
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Вон тебе доказательство на фото, акм сбросил и ушел. Пойди отстрел сделай, экспертизу проведи, думаю в результате выйдешь на Авакова
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Если совсем не понялто напишу по другому.
Главное следователю во время расследования не выйти на самого себя.
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Но от киллера и с оружием может не успеть защититься (((
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одну або двi фамiлiї назвiть, будь ласка....
чи ви як корова: аби тiльки ляпнуть....
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И тока дибил ходит с оружием даже в ларек за мороженым.
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Шапочка из фольги все же гораздо легче, а толку от нее в такой ситуации столько же.
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Не ешь на ночь сырых помидоров.
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Мы клонечно можем с тобой поговорить о том, что было бы, если юы это было в условиях невесомости, с бластерами против марсианских кракенов.
Но все было так, как было, а не так, как тебе ковер показал после мухоморов.
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Зато у тебя развита фантазия, ты борз и резок, как ситро. Правда только в интернете....
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Хотя зачем это тебе... Ты ж тут совсем другим занят.
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Кстати, какой бы ни был Беня, но при Коломойском такой беспредел и шабаш сепаров, бвыших рыгов и колорадов в Днепре был невозможен. Он в своё время жёстко прижал и жестоко прессовал всю вату и сепаров в Днепре. Те даже не пикали... А сейчас подняли голову. Но Пете пофиг.
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а там до пидара-вилкула рукой было подать...
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