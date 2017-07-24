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 Политика Украины
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 "Суд" по делу украинского активиста Балуха отказывается допрашивать сотрудников крымского ФСБ

балух

Оккупационый Раздольненский районный "суд" в Крыму, который рассматривает дело украинского активиста Владимира Балуха, отказал в вызове на заседание заместителя главы крымского управления ФСБ России Сергея Воронина, который обвинял Балуха в причастности к "Правому сектору".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

На судебном заседании 24 июля Балух объявил протест в связи с рассмотрением дела в отсутствие адвоката Дмитрия Динзе, однако суд не увидел нарушения права на защиту.

В ходе судебного заседания заслушали следователя Сергея Бурнашева, который который вел досудебное расследование. В суде Бурнашев отметил, что у него "не было оснований проверять версию о том, что боеприпасы Балуху могли подбросить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Суд" в Крыму отказал защите украинского активиста Балуха в повторном проведении экспертиз

Также на заседании судья Мария Бедрицкая отказалась требовать от управления ФСБ доказательств того, что свидетели Леонов и Забара (сотрудники ФСБ, проводившие обыск у Балуха - КР), вновь не явившиеся в суд, действительно находятся в командировке.

Следующее заседание суда состоится 27 июля.

Читайте: Украинский политзаключенный Балух содержится в СИЗО Симферополя в невыносимых условиях, - правозащитники


Напоминаем, оккупационные "власти" Крыма с декабря 2016 года незаконно удерживают крымчанина в СИЗО.

Владимир Балух вывесил на своем доме украинский флаг в 2014 году и не снимал его вплоть до ареста. Также "переименовал" свой дом в "дом 18 по улице Небесной Сотни". У него трижды проходил обыск. Во время последнего - 12 декабря 2016 года - сотрудники ФСБ "нашли" 5 шашек тротила и несколько патронов. Тогда же Владимир был арестован и находится до сих пор в СИЗО Симферополя по обвинению по 222, ч.1 УК РФ.
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Кацапський бедлам, а не суд. Тримайтесь, пане Володимир. Хай Господь Вас береже.
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