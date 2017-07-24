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Все про:Европа (1079) НАТО (5645) Россия (71538) Ходжес (29)

 "Россия изменила обстановку в сфере безопасности. Мы должны отреагировать на это", - командующий Сухопутными силами США в Европе Ходжес

ходжес

США, НАТО и союзники должны отреагировать на то, что Россия изменила европейскую политику безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter.

"Россия изменила обстановку в сфере безопасности (в Европе. - ред.). Мы должны отреагировать на это, и не только США, но и все НАТО", - сказал он.

"У стран, которые находятся к "медведю" ближе всего, есть исторический опыт. Они ощущают горячее дыхание "медведя", и именно они волнуются больше всего", - добавил американский военачальник.

"Тот факт, что Швеция решила, что ей необходимо вновь разместить войска на острове Готланд, является очень ясным показателем происходящего", - отметил Ходжес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ходжес об учениях "Запад-2017": Ввоз/вывоз военной техники РФ в Беларусь будет внимательно отслеживаться. Есть обеспокоенность, что это "троянский конь"

В сентябре в Швеции пройдут широкомасштабные военные учения "Аврора 17", направленные, согласно официальному заявлению шведских войск, на то, чтобы "сдержать потенциальных атакующих и заставить их тщательно взвесить риски, следующие за атакой". "Аврора 17" станет самой крупномасштабной серией военных учений в Швеции за последние 20 лет.
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і що заважало Вам це зробити в перебігу останніх трьох років?
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Другая концепция мешала - то от газиков пучит, нордом стримает, то мистралями тошнило, и ещё это... сименс головного мозга....
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потому Британия и попросила развода. Ну кто будет жить с хроническим сифилитиком? А Британия лечение не потянула одна. Теперь вон Штаты лечат. Принудительно.Одних от мистралей вылечили, теперь осталось других вылечить от метеоризма.
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да уж, дешевле ходить голым, чем пьяным...
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Хотя дешевле всего ходить вне пляжей в одежде.
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Все равно для большинства роисян 600 евро штрафа - это конец отпуска.
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В целом конечно, если не знать о чем речь, то это предмет для гордости Роиси. :D

В это звучит не в контексте "У нас появился достойный противник. И мы готовы ко всему", а скорее "Мы знаем, кто насрал и с этим шото надо делать".
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"В сентябре в Швеции пройдут широкомасштабные военные учения "Аврора 17"

Феерично!
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Жаль, но мирных стрельб по Зимнему они наверное не предполагают.
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Национальный архив США обнародовал документы, связанные с убийством 35-го американского президента Джона Кеннеди, в том числе и показания бывшего агента КГБ Юрия Носенко о главном подозреваемом в этом деле - Ли Харви Освальде. Об этом сообщает сайт ведомства.
Всего опубликовано 3,8 тыс. документов, более 400 из которых были полностью засекречены, еще 3,3 тысячи издавались частично или в отредактированном виде. Кроме того, в открытый доступ выложены 17 аудиозаписей показаний Носенко, который сбежал в США после убийства Кеннеди.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Россия изменила обстановку в сфере безопасности. Мы должны отреагировать на это", - командующий Сухопутными силами США в Европе Ходжес
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