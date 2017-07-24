 "Россия изменила обстановку в сфере безопасности. Мы должны отреагировать на это", - командующий Сухопутными силами США в Европе Ходжес

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter.
"Россия изменила обстановку в сфере безопасности (в Европе. - ред.). Мы должны отреагировать на это, и не только США, но и все НАТО", - сказал он.
"У стран, которые находятся к "медведю" ближе всего, есть исторический опыт. Они ощущают горячее дыхание "медведя", и именно они волнуются больше всего", - добавил американский военачальник.
"Тот факт, что Швеция решила, что ей необходимо вновь разместить войска на острове Готланд, является очень ясным показателем происходящего", - отметил Ходжес.
В сентябре в Швеции пройдут широкомасштабные военные учения "Аврора 17", направленные, согласно официальному заявлению шведских войск, на то, чтобы "сдержать потенциальных атакующих и заставить их тщательно взвесить риски, следующие за атакой". "Аврора 17" станет самой крупномасштабной серией военных учений в Швеции за последние 20 лет.
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Командующий Сухопутных войск США в Европе Ходжес - украинским воинам: "Я никогда не был под огнем российской артиллерии, поэтому для нас очень полезно узнать о вашем опыте". ФОТОрепортаж(86)
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https://www.youtube.com/watch?v=BYZyf57s0aI
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В это звучит не в контексте "У нас появился достойный противник. И мы готовы ко всему", а скорее "Мы знаем, кто насрал и с этим шото надо делать".
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Феерично!
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Всего опубликовано 3,8 тыс. документов, более 400 из которых были полностью засекречены, еще 3,3 тысячи издавались частично или в отредактированном виде. Кроме того, в открытый доступ выложены 17 аудиозаписей показаний Носенко, который сбежал в США после убийства Кеннеди.
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