 Порошенко подписал закон об особенностях поступления в вузы Донбасса

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Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №6548 "О внесении изменений в Закон Украины" О высшем образовании" относительно деятельности высших учебных заведений на территории Донецкой и Луганской областей", закон опубликован на сайте Верховной Рады.





Законом предлагается установить для высших учебных заведений Донецкой и Луганской областей фиксированный объем государственного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием для всех специальностей и всех образовательных уровней, указанных в соответствующих лицензиях на осуществление образовательной деятельности.





Ожидается, что принятие этого законопроекта будет способствовать урегулированию и разрешению ключевых проблем деятельности высших учебных заведений, которые находятся на территории Донецкой и Луганской областей.



