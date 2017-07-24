 Порошенко подписал закон об особенностях поступления в вузы Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №6548 "О внесении изменений в Закон Украины" О высшем образовании" относительно деятельности высших учебных заведений на территории Донецкой и Луганской областей", закон опубликован на сайте Верховной Рады.
Законом предлагается установить для высших учебных заведений Донецкой и Луганской областей фиксированный объем государственного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием для всех специальностей и всех образовательных уровней, указанных в соответствующих лицензиях на осуществление образовательной деятельности.
Ожидается, что принятие этого законопроекта будет способствовать урегулированию и разрешению ключевых проблем деятельности высших учебных заведений, которые находятся на территории Донецкой и Луганской областей.
Реализация указанного законопроекта не потребует дополнительного финансирования из государственного и местного бюджетов.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Абитуриенты подали более 1,1 млн заявлений в вузы, - МОН
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
григорий @fhntv29 3 ч.3 часа назад
два года назад 24.07.2015
Ответить
Ответить