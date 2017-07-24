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 Порошенко подписал закон об особенностях поступления в вузы Донбасса

образование тестирование вуз

Закон устанавливает фиксированный объем госзаказа для вузов Донецкой и Луганской областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Зеркало недели.
Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №6548 "О внесении изменений в Закон Украины" О высшем образовании" относительно деятельности высших учебных заведений на территории Донецкой и Луганской областей", закон опубликован на сайте Верховной Рады.

Законом предлагается установить для высших учебных заведений Донецкой и Луганской областей фиксированный объем государственного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием для всех специальностей и всех образовательных уровней, указанных в соответствующих лицензиях на осуществление образовательной деятельности.

Ожидается, что принятие этого законопроекта будет способствовать урегулированию и разрешению ключевых проблем деятельности высших учебных заведений, которые находятся на территории Донецкой и Луганской областей.

Реализация указанного законопроекта не потребует дополнительного финансирования из государственного и местного бюджетов.

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Ніяких преференцій для донецьких вузів та донецьких абітурієнтів бути не може - це порушення принципу рівноправ'я всіх громадян України! порошенко знову порушив Конституцію України на догоду терористам. удак!
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а зачем именно закон? Просто приказ по министерству уже не катит?
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Задовбали вже з тими "власними" назвами. Довиділялись. Довідособлювались. Є донецька область і крапка
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Завидую украинцам. такого деятельного и всюду проникающего специалиста не было ещё ни в одной стране.
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