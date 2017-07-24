 МИД запускает вторую часть проекта "Крым - это Украина", где призывает сообщать о навигационных продуктах, где полуостров указан неоккупированным

Этот проект имеет целью отслеживать некорректное обозначение на картах оккупированного украинского Крыма как "русского". Первый этап касался печатных и электронных карт, второй нацелен на навигационные системы и продукты.
Как отметили в МИД, каждый может помочь и присоединиться "просто откройте навигаторы в своих смартфонах / планшетах / автомобилях и посмотрите, правильно обозначена АР Крым на карте".
Министерство просит сообщать о выявленных некорректные изображения на электронный адрес crimea@mfa.gov.ua или в комментариях к сообщению о проекте в фейсбуке. Для этого МИД просит представить следующие данные:
1. Скриншот / фото некорректного изображения.
2. Информация о навигационном продукте (название, речь использования, год изготовления, дата обновления карт).
3. Компания-производитель навигационной карты (название, страна, центральный офис).
4. Технический прибор, на котором работает программное обеспечение (название, год, производитель).
5. Дополнительная информация о продукте (например, если речь идет об обозначении АР Крым на навигаторе, который установлен в автомобиле - марка, год выпуска авто).
"Чем больше информации вы нам предоставите, тем легче будет сформулировать претензию к компании-производителя. Мы фиксируем все факты и обращаемся через наши посольства в центральных офисов компаний-производителей с просьбой исправить неточности в навигационных системах в соответствии с нормами международного права и резолюции ГА ООН №68 / 262 от 27 марта 2014 года, подтверждающие территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ ", - добавили в министерстве.
"Исправь ошибку! Крим - это Украина "- говорится в заключение сообщения.
Министерство напомнило, что в рамках первого этапа проекта благодаря сотрудничеству с общественностью уже неоднократно удалось исправить неправильные обозначения оккупированного украинского полуострова.
Этот первый этап МИД Украины запустило в конце 2015 года.
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а косметика хіба ДОСІ не йде з московії повним ходом.....
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Мид не задрачуй,я и под березкой отдохну.
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доживем-увидим
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«В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми…»*Нет, не так.Пляж южного Черноморска, наши дни. Лето, жара. На пляже, недалеко от линии прибоя, устроилась замаскированная семья россиян, приехавшая из Мурманска. Они старались меньше говорить, чтобы местные не догадались, кто перед ними. Но вот произошел прокол, который четко обозначил принадлежность семейства. Мужчина долго и внимательно всматривался в море и явно что-то пытался там рассмотреть, потом громко спросил неизвестно кого:- Вы что же, покойников в море хороните?Кто-то из местных, загорающих рядом, проследил за взглядом мужчины и увидел, что тот уперся в борт катера, на котором крупными буквами было написано «Рятувальний». Согласимся, надо быть очень находчивым человеком, чтобы глядя на катер понять, что же так удивило россиянина! Вот в этом месте мы предлагаем каждому читателю остановиться, и не заглядывая дальше, попробовать самому восстановить цепь логических размышлений, протянувшуюся от катера и до вопроса. Признаемся честно, мы не уловили этой цепочки, а она была на поверхности. Россиянин прочел надпись на борту и попытался ее перевести в меру своих «славянских» способностей. В общем, он решил, что на борту написано «ритуальный». То есть, катер по оказанию ритуальных услуг.Надо сказать, что загорающий рядом украинец вмиг раскусил того, кто задал этот вопрос и с умным видом ответил россиянину:- Ну как, людей? На Донбассе каждый день крошат десятки «отпускников» из России, и их трупы никто не забирает. Гробов на них не напасешься, вот их и везут сюда. С катера сбрасывают в море, и дельфины специальной бандеровской породы их утилизируют путем поедания.Говорят, что пляж от смеха ползал рачки. Громче всех смеялись черноморские дельфины, а катер спасателей еле выловили корабли НАТО с учений Си Бриз. Сами спасатели от смеха уже не могли шевелиться, не то что доплыть до берега. Эта байка имеет под собой реальные основания, хоть и выглядит черновиком Ильфа и Петрова.Тем не менее, читатели пишут нам о довольно интересной ситуации, когда на пляжах Бердянска, Геническа, Херсона и Одессы снова появились россияне. Ведут они себя тихо и скромно, боясь нарваться на раздачу. В общем, ведут себя не как россияне, а как обыкновенные отдыхающие.
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Но тут возникает некая загадка, которую нам помог разгадать один из наших читателей. Суть ее сводится к тому, что на Арабатской Стрелке до конца сезона выкуплены номера отелей стоимостью свыше $100 за сутки. То есть, за эти деньги можно уже ехать в Турцию. Тем не менее, самые дорогие номера раскупают россияне. Что характерно, в Крым их дрыном не загонишь. И вот наш читатель провел такой себе разведопрос у этих деятелей, почему, мол в Крым не едете и почему не в Турцию. Поскольку разговор был не совсем на трезвую голову, то из россиян посыпались откровения.Крым им не нравится из-за дороговизны дороги и бешенных цен на месте. А, главное, их наповал убивает наглое и сволочное местное население, занятое в обслуге. Это - их слова. Они говорят, что такой чванливой дряни нет даже в Москве и по секрету говорят о том, что Путин ошибся, забрав Крым, населенный этой бесполезной публикой! Это - большой привет бесноватым «запутинцам» от тех самых россиян, на чьи кошельки они рассчитывали. Вот поэтому они в Черноморске и Геническе. Это при том, что идет война и они побаиваются ехать к «фашистам».Но самое интересное - другое. За эти деньги они могли бы ехать отдыхать в условную «пятерку» или твердую «четверку» в Турции, но приехали сюда, почему? Оказывается, они бывали в Турции не раз и не хотят там видеть пьяное, жлобское быдло из России (их России). Они точно знают, что такие номера у русского жлобья в Украине не пройдут и поэтому приехали просто отдохнуть. Еще раз, русские устали от русских и просто в шоке от крымчан.Эта ситуация настолько абсурдна, что требует пера Кафки. Если сами россияне читают эти строки, то им будет интересно узнать, что россиян уже тошнит настолько от своих соотечественников, что они едут отдыхать к «фашистской хунте», чтобы просто без быдлячества и понтов провести отпуск у моря. Они уже наелись и скреп, и духовности и стараются быть похожими на местных, чтобы не терпеть позор за свою родину. Дожились?
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пожалуйста
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