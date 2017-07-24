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 Политика Украины
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 МИД запускает вторую часть проекта "Крым - это Украина", где призывает сообщать о навигационных продуктах, где полуостров указан неоккупированным

крым карта

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что запустило второй этап проекта "Крым на карте мира", и пригласило неравнодушных к сотрудничеству.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении МИД.

Этот проект имеет целью отслеживать некорректное обозначение на картах оккупированного украинского Крыма как "русского". Первый этап касался печатных и электронных карт, второй нацелен на навигационные системы и продукты.

Как отметили в МИД, каждый может помочь и присоединиться "просто откройте навигаторы в своих смартфонах / планшетах / автомобилях и посмотрите, правильно обозначена АР Крым на карте".

Министерство просит сообщать о выявленных некорректные изображения на электронный адрес crimea@mfa.gov.ua или в комментариях к сообщению о проекте в фейсбуке. Для этого МИД просит представить следующие данные:

1. Скриншот / фото некорректного изображения.

2. Информация о навигационном продукте (название, речь использования, год изготовления, дата обновления карт).

3. Компания-производитель навигационной карты (название, страна, центральный офис).

4. Технический прибор, на котором работает программное обеспечение (название, год, производитель).

5. Дополнительная информация о продукте (например, если речь идет об обозначении АР Крым на навигаторе, который установлен в автомобиле - марка, год выпуска авто).

"Чем больше информации вы нам предоставите, тем легче будет сформулировать претензию к компании-производителя. Мы фиксируем все факты и обращаемся через наши посольства в центральных офисов компаний-производителей с просьбой исправить неточности в навигационных системах в соответствии с нормами международного права и резолюции ГА ООН №68 / 262 от 27 марта 2014 года, подтверждающие территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ ", - добавили в министерстве.

"Исправь ошибку! Крим - это Украина "- говорится в заключение сообщения.

Министерство напомнило, что в рамках первого этапа проекта благодаря сотрудничеству с общественностью уже неоднократно удалось исправить неправильные обозначения оккупированного украинского полуострова.

Этот первый этап МИД Украины запустило в конце 2015 года.


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На фоне того, что продолжает действовать ЗАКОН УКРАИНЫ «О создании свободной экономической зоны« Крым »и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины» это выглядит, по крайней мере, цинично.
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Это очень важно. Именно эти телодвижения, скорее всего, и вернут Крым в лоно Укранского государства.
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Imeju v Krymu kvartiru, xotel oformitj ee po Ukrainskim zakonam v Kieve, Pozvonil poluchit' sovet v organizaciju SOS KRYM, Poluchil otvet-My tut ni prichem, obrachajtes' k okkupantam. Vot Tak.
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То ексть прикупили квартируку в оккупации или почему её только сейчас нужно оформлять?
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net,ona byla kuplena davno,eche do okkupacii,prosto ne xotel kak vse tam,pereoformljat' na pus registraciju.
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Тогда она оформлена по украинским законам, зачем еще раз оформлять ?
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Такие коменты как твой , крайне непопулярны на этом форуме . Тут хтось напишет " Залупутин - гавнюк " и сразу миллион лайков , а если шось по делу накатаешь , то в спам оформляют
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Не брешіть, якщо пост розумний то не відправляють, але коли пишуть гидоту про всю Україну то звісно в спам .
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А чому це видалили? а з самими продуктами боротися не тре? купив якось соду, прийшов додому, дивлюся- Крисм!директор супермаркета бізнесмен з цеху вальцмана-гройсманів...
а косметика хіба ДОСІ не йде з московії повним ходом.....
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бач, адміни вже видалили - "В часи всесвітньої брехні говорити правду це - екстремізм!" Джорж Оруелл
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крысчане есть в продаже статуйки путина не дорого=))
МИД запускает вторую часть проекта "Крым - это Украина", где призывает сообщать о навигационных продуктах, где полуостров указан не оккупированным - Цензор.НЕТ 3794
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А я и смотрю, что в моем городе нет столба, где бы не висело объявление, зазывающее в оккупированный Крым на отдых. Видно это тоже часть порошенковскогго проекта, как и липецкий свечной заводик. Электрику и воду за счет украинцев тоже бесплатно раздают сепарам. Голубь мира! Только за наш счет.
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Может ты эти объявления расклеиваешь? Я когда вижу подобное объявление, срываю его и мои знакомые так же.
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Нахер тот Крым комуто всрався.
Мид не задрачуй,я и под березкой отдохну.
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Твое мнение останется твоим - Украинцы своего не подарят несмотря на мечты кацапов.
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Крим в Україну повернеться ще не скоро, і скоріш за все разом з Кубанню
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Вернется быстрее чем ты думаешь и пол рашки с собой захватит.
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Не треба нам пів рашки, своїх йолопів ще перевиховувати .
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Своих идиотов мы отправим туда, где останется рашка.
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Тоже мне борьба. Как будто если убрать в навигаторах россию их Крыма, ее и на самом деле там не будет.
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Отакі побутові дрібнички дуже дратують мокшанців.
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Пока не будет ликвидирована рашка, пока не будет спокойствия в мире. Вполне вероятно что главное зло на планете земля, рождается рашкой, воспитывается рашкой и финансируется рашкой. Что случится с развалом рашки? С развалом рашки, прекратится мировой терроризм и тем самым решится главная проблема США. Прекратятся диверсионные действия против стран ЕС и того же США и решится множество иных проблем как теракты, диктаторство, аннексия чужих территорий, военная пропаганда, хакерские атаки. До появления того образования что изначально называлось золотая орда, сегодня рашка, люди жили более мирно и в достатке. Не было такого понятия как геноцид народов и только с появлением козломордых уродов, мир начал конкретно кровоточить...﻿
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не говори гоп, пока не перепрыгнешь, но очень хочется в это верить.
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Ты будешь помогать кацапам когда они к тебе прибегут спасаясь от смерти после распада рашки?
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я к тому, что раша заразила этим злом многие страны и народы и процесс очищения не будет таким быстрым..
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ну да конечно фраер заедет или заплывет случайно в крым и скажет местным, что это украина, а если местные против, то можно их послать, ведь навигатор не соврет?
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В Крым вернутся крымские татары - местные ватники перед татарами будут объяснятся кто, когда и почему стал предателем. Разговор с предателями будет на уровне разговора с баранами перед перерезанием горла животным.
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То что рашка развалится, это 100% интересно куда будут драпать все рашисты? Где их ждут с распростертыми объятиями? В Чечне, Грузии, Молдове, Украине, Азербайджане - куда эти твари будут бежать от смерти?
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Это 100% кацапов можно уже считать несуществующей нацией название которой в скором времени будет звучать как Цыгане.
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Введіть для мокшанських виродків візовий режим, чи взагалі розірвіть дипвідносини. Вибачте - забув. Підерацийа - наші торгові партнери.
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Приморский парадокс 24th Июль 2017 anti-colorados
МИД запускает вторую часть проекта "Крым - это Украина", где призывает сообщать о навигационных продуктах, где полуостров указан неоккупированным - Цензор.НЕТ 5806 «В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми…»*Нет, не так.Пляж южного Черноморска, наши дни. Лето, жара. На пляже, недалеко от линии прибоя, устроилась замаскированная семья россиян, приехавшая из Мурманска. Они старались меньше говорить, чтобы местные не догадались, кто перед ними. Но вот произошел прокол, который четко обозначил принадлежность семейства. Мужчина долго и внимательно всматривался в море и явно что-то пытался там рассмотреть, потом громко спросил неизвестно кого:- Вы что же, покойников в море хороните?Кто-то из местных, загорающих рядом, проследил за взглядом мужчины и увидел, что тот уперся в борт катера, на котором крупными буквами было написано «Рятувальний». Согласимся, надо быть очень находчивым человеком, чтобы глядя на катер понять, что же так удивило россиянина! Вот в этом месте мы предлагаем каждому читателю остановиться, и не заглядывая дальше, попробовать самому восстановить цепь логических размышлений, протянувшуюся от катера и до вопроса. Признаемся честно, мы не уловили этой цепочки, а она была на поверхности. Россиянин прочел надпись на борту и попытался ее перевести в меру своих «славянских» способностей. В общем, он решил, что на борту написано «ритуальный». То есть, катер по оказанию ритуальных услуг.Надо сказать, что загорающий рядом украинец вмиг раскусил того, кто задал этот вопрос и с умным видом ответил россиянину:- Ну как, людей? На Донбассе каждый день крошат десятки «отпускников» из России, и их трупы никто не забирает. Гробов на них не напасешься, вот их и везут сюда. С катера сбрасывают в море, и дельфины специальной бандеровской породы их утилизируют путем поедания.Говорят, что пляж от смеха ползал рачки. Громче всех смеялись черноморские дельфины, а катер спасателей еле выловили корабли НАТО с учений Си Бриз. Сами спасатели от смеха уже не могли шевелиться, не то что доплыть до берега. Эта байка имеет под собой реальные основания, хоть и выглядит черновиком Ильфа и Петрова.Тем не менее, читатели пишут нам о довольно интересной ситуации, когда на пляжах Бердянска, Геническа, Херсона и Одессы снова появились россияне. Ведут они себя тихо и скромно, боясь нарваться на раздачу. В общем, ведут себя не как россияне, а как обыкновенные отдыхающие.
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Продолжение....

Но тут возникает некая загадка, которую нам помог разгадать один из наших читателей. Суть ее сводится к тому, что на Арабатской Стрелке до конца сезона выкуплены номера отелей стоимостью свыше $100 за сутки. То есть, за эти деньги можно уже ехать в Турцию. Тем не менее, самые дорогие номера раскупают россияне. Что характерно, в Крым их дрыном не загонишь. И вот наш читатель провел такой себе разведопрос у этих деятелей, почему, мол в Крым не едете и почему не в Турцию. Поскольку разговор был не совсем на трезвую голову, то из россиян посыпались откровения.Крым им не нравится из-за дороговизны дороги и бешенных цен на месте. А, главное, их наповал убивает наглое и сволочное местное население, занятое в обслуге. Это - их слова. Они говорят, что такой чванливой дряни нет даже в Москве и по секрету говорят о том, что Путин ошибся, забрав Крым, населенный этой бесполезной публикой! Это - большой привет бесноватым «запутинцам» от тех самых россиян, на чьи кошельки они рассчитывали. Вот поэтому они в Черноморске и Геническе. Это при том, что идет война и они побаиваются ехать к «фашистам».Но самое интересное - другое. За эти деньги они могли бы ехать отдыхать в условную «пятерку» или твердую «четверку» в Турции, но приехали сюда, почему? Оказывается, они бывали в Турции не раз и не хотят там видеть пьяное, жлобское быдло из России (их России). Они точно знают, что такие номера у русского жлобья в Украине не пройдут и поэтому приехали просто отдохнуть. Еще раз, русские устали от русских и просто в шоке от крымчан.Эта ситуация настолько абсурдна, что требует пера Кафки. Если сами россияне читают эти строки, то им будет интересно узнать, что россиян уже тошнит настолько от своих соотечественников, что они едут отдыхать к «фашистской хунте», чтобы просто без быдлячества и понтов провести отпуск у моря. Они уже наелись и скреп, и духовности и стараются быть похожими на местных, чтобы не терпеть позор за свою родину. Дожились?
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нахрен их за поребрик. Оно отдохнет и поедет снова сцаря славить.
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Кстати сказать, за последние года кучу европейских издательств заставили изымать учебники из оборота с "расейским" Крымом.
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