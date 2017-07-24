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 Миссия ОБСЕ зафиксировала за выходные более 200 взрывов на Донбассе

обсе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 200 взрывов в зоне проведения АТО на выходных.

Об этом сообщается в последнем отчете миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"В период с вечера 21 июля до вечера 22 июля Специальная мониторинговая миссия задокументировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, в частности, похожее количество взрывов (около 75), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 70 взрывов). В период с вечера 22 июля до вечера 23 июля миссия задокументировала увеличение нарушений прекращения огня, однако похожее количество взрывов (около 70)", - говорится в сообщении.

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При этом в этот же период СММ задокументировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской области.

"Все в контролируемой правительством Украины Попасной (69 км на запад от Луганска), в том числе более взрывов (около 70), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (17 взрывов)", - заявили наблюдатели.

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Да.
У всех перемирие: у наших уважаемых руководителей, у Европы, у рашистов.
Только у солдат ВСУ война.
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Потрібен воєнний стан! Досить цього ідіотизму з АТО! Всі політики на Заході дуже зручно влаштувались, обіцяють нам гарантії припинення вогню і нічого не роблять! Досить цього наїпалова, воєнний стан та знищення терористів на Донбасі та в Криму, всіх колаборантів виселити в РФ з конфіскацією майна!
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Счетоводы хреновы. Половина из них кацапские подпевала и проститутки путинские..
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Кацапы в миссии ОБСЕ участвуют с согласия Украины.
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Вот не знаю, но кажется мне, что если я буду выходить каждую ночь и считать звёзды - толку больше будет...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиссия ОБСЕ зафиксировала за выходные более 200 взрывов на Донбассе
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