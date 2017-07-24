 Миссия ОБСЕ зафиксировала за выходные более 200 взрывов на Донбассе

Об этом сообщается в последнем отчете миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"В период с вечера 21 июля до вечера 22 июля Специальная мониторинговая миссия задокументировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, в частности, похожее количество взрывов (около 75), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 70 взрывов). В период с вечера 22 июля до вечера 23 июля миссия задокументировала увеличение нарушений прекращения огня, однако похожее количество взрывов (около 70)", - говорится в сообщении.
При этом в этот же период СММ задокументировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской области.
"Все в контролируемой правительством Украины Попасной (69 км на запад от Луганска), в том числе более взрывов (около 70), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (17 взрывов)", - заявили наблюдатели.
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