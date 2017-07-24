 Экс-Генпрокурор Махницкий о деле против него в России: "Удивление вызывает позиция нашего государства"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "112 Украина".
"С позиции права оно вообще ни в какие рамки не вписывается, поскольку нами принималось это решение (в отношении экс-президента Виктора Януковича. - ред.) на территории другого государства, а не в России. Статья, которая инкриминируется и мне, и моему бывшему первому заместителю Николаю Голомше, звучит как "незаконное привлечение к ответственности". То есть действия могут быть совершены только на территории РФ", - сказал он.
"Меня больше удивляют не действия российской стороны, потому что мы знаем, что российская правоохранительная система является репрессивной. Мы это видим наглядно, что происходит в соседнем государстве. Удивление вызывает позиция нашего государства, позиция органов, руководства государства, в том числе МИД. Потому что решение принято не в отношении конкретных каких-то физических лиц, а в отношении должностных лиц, которые принимали решение, в том числе в отношении меня, которые принимали решение о привлечении к ответственности военных преступников, с которых начались те проблемы, которые мы имеем сегодня. Нет никакой реакции, ответа со стороны Украины. Это удивляет", - добавил Махницкий.
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Напомним, Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего исполняющего обязанности Генерального прокурора Украины Олега Махницкого и его первого заместителя Николая Голомшу. Следственный комитет РФ расследует уголовное дело в отношении должностных лиц, в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 299 Уголовного кодекса РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела).
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не отвлекай ылиту...
слышишь чавканье у корыта!!!
заняты !!!
Источник: https://censor.net.ua/n449023
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На таких глупостях, много не заработаешь, поэтому смысла заниматься нет.
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За 1 гривню
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