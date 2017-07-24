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 Политика Украины
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Все про:Россия (71538) уголовное дело (2310) Янукович (32564) Махницкий (75)

 Экс-Генпрокурор Махницкий о деле против него в России: "Удивление вызывает позиция нашего государства"

махницкий

Бывший и. о. Генерального прокурора Украины Олег Махницкий, которого заочно арестовал суд Москвы, заявил, что удивлен бездействием украинской стороны в отношении его дела.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "112 Украина".

"С позиции права оно вообще ни в какие рамки не вписывается, поскольку нами принималось это решение (в отношении экс-президента Виктора Януковича. - ред.) на территории другого государства, а не в России. Статья, которая инкриминируется и мне, и моему бывшему первому заместителю Николаю Голомше, звучит как "незаконное привлечение к ответственности". То есть действия могут быть совершены только на территории РФ", - сказал он.

"Меня больше удивляют не действия российской стороны, потому что мы знаем, что российская правоохранительная система является репрессивной. Мы это видим наглядно, что происходит в соседнем государстве. Удивление вызывает позиция нашего государства, позиция органов, руководства государства, в том числе МИД. Потому что решение принято не в отношении конкретных каких-то физических лиц, а в отношении должностных лиц, которые принимали решение, в том числе в отношении меня, которые принимали решение о привлечении к ответственности военных преступников, с которых начались те проблемы, которые мы имеем сегодня. Нет никакой реакции, ответа со стороны Украины. Это удивляет", - добавил Махницкий.

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Напомним, Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего исполняющего обязанности Генерального прокурора Украины Олега Махницкого и его первого заместителя Николая Голомшу. Следственный комитет РФ расследует уголовное дело в отношении должностных лиц, в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 299 Уголовного кодекса РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела).
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Удивление вызывает позиция нашего государства, позиция органов, руководства государства, в том числе МИД.
не отвлекай ылиту...
слышишь чавканье у корыта!!!
заняты !!!
Источник: https://censor.net.ua/n449023
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Это верно.
На таких глупостях, много не заработаешь, поэтому смысла заниматься нет.
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Это и правда не так смешно, как кажется. Вот вполне реальная ситуация-выдача фигурантов России из другой европейской страны. Или, как недавно в Италии произошло с участником АТО.Так что даже и в Европе можно под молот попасть.
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Италия и ее мафия родственники роСсийской мафии, управляются из одного центра.
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ждем ареста вовы-ху*ла украинским судом!
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Они считают Украину своей территорией. А наши вяло как-то возражают.
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"Уважаемый" екс-прокурор, я тоже очень удивляюсь как у нас на Украине чиновники и другие мафиозники с полными карманами гоняют на красный свет, сбивают людей и их даже прав не лишают. Куда еще говорить о тюрьме...
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неуважаемый кацап, научись, мокша лишнехромосомная, писать правильно - В УКРАИНЕ!
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Руки прочь от кристально чистого патриота, не вынесшего ни копейки из рабочего места. Принять его обратно на должность и защитить всеми правами Украинского государства.
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КЛОУНАДА КАЦАПСЬКОГО ПРАВОСУДДЯ!!!!!! АЛЕ ТУТ Є ПЕВНА ЛОГІКА. ТОМУ ЩО ЦЯ НАВОЛОЧ МАХНО НЕ РОБОТОЮ ЗАЙМАВСЯ А ДЕРЕБАНОМ ПОСАД!!!!!!! ТОМУ Є ЛОГІЧНИМ ЩОБИ НАШ СУД ЙОГО ЗААРЕШТУВАВ!
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А я удивлен откуда у Махницкого в собственности огромная гостиница в центре Киева появилась? Наколядовал?
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Просто пару дел потерял, в бытность свою генпрокурором.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ купить ее было за ТААКИЕ деньги, что он не смог отказаться.
За 1 гривню
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Помните фильм" зеленый фургон"? Там каждому новому начальнику милиции в селе Севериновка шили сапоги . Всем селом. Вот и экс ген прокурору подмахнули всем селом
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Голубые...это такие мужики, которые...которых...в отношении которых...
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Ещё у козла хватает наглости мычать о бездействии. Сам то что делал в своё время? Ублюдок.
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Да уж поболее делал, чем все генпрокуроры после него. При Махницком беркутню арестовывали пачками, а при Шокине и особенно Яреме - отпускали из тюрьмы как Садовника и ко.
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Кожен бачить і чує те, що хоче. За 4 місяці виконання обов"язків Генпрокурора Махніцький зміг лише зробити те, що зміг.
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Это называется быку красную тряпку показали. А ума не хватает подумать о том, что если бы сегодня Свобода рулила, а не БПП с жопоблоком, то отброськин бы точно замом Авакова не был, а Голубан бы точно на нарах сидел, и добробаты бы уж точно по тюрьмам не сидели. Вот и маем то, что маем.
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Еси п пупсики рулили, то мардва п у Киеве на тренчеле балалаила.
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Ага. Особенно много он сделал, получая диплом от пидрахуя Кивалова. Справжній незламний патріот та борець з ригами.
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А что здесь удивляться,не секрет что многие в Украине не чувствуют своего государства ,от правителей до простого украинца, для простых МОЯ ХАТА С КРАЮ,а для властных ТЫ МНЕ ,А Я ТЕБЕ И МОЯ ХАТА НЕ УКРАИНА,вот так и плутаемся уже больше двадцати лет,а может и столетиями.Государство Украина весит как то флюгер и крутится туда ,куда сильней сосед с запада или с востока подует.А потом помню как Ющенко говорит,да с этим раздробленным народом ещё лет 40 ничего не построишь. Алё где наш МОИСЕЙ, веди нас 40 лет вокруг Азовского моря может ненужное население вымрет в этом походе?
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Я тоже удивлен бездействием украинского правосудия. Давно нужно было расследовать торможение дел Майдана и получение диплома от пидрахуя паном Махницким.
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та тебе, падлюку, взагалі треба вже давно повісити за мародерство і злягання з режимом шоколадного хряка, разом з іншими так зв прокурорами- бандюками з рошенівського цеху яремою (та його заступника даниленка - досі обслуговують всю мафію від продивуса до лесика довгого), шокіна та дурноватого юрка у-у-уценка
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Дружище, ты был первым генпрокурором после Майдана. Доверие к тебе было выше крыши. Что ты первым делом начал делать? Неужели, сажать преступников у власти? Ответ неверный. Ты начал набивать карманы. Вот его бы я с удовольствием пацакам отдал.
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Удивление вызывает позиция нашего государства которое не взяло за задницу Махницкого,который ни хера не сделал на посту Ген.прокурора по горячим следам по расследованию гибели людей на Майдане и прочим резонансным делам и преступлениям,дал возможность регионалам перевести дух...И лишний раз доказал,что "Свобода"-просто "пшик"!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-Генпрокурор Махницкий о деле против него в России: "Удивление вызывает позиция нашего государства"
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