 "Важно послать России четкий сигнал и сделать так, чтобы наши санкции имели практический результат", - лидер канадской оппозиции Шир

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение высказал лидер Консервативной партии Канады (оппозиционной) Эндрю Шир.
"Консервативная партия всегда боролась за мощные санкции, которые являются не только символическим выражением наших взглядов, а действительно оказывают влияние и поощряют режим Путина изменить свои действия", - сказал он.
По его убеждению, канадский санкционный режим против РФ должен, прежде всего, быть эффективным. "Важно послать России четкий сигнал и сделать так, чтобы наши санкции имели практический результат и оказывали то влияние, ради которого задумывались", - добавил лидер парламентской оппозиции.
1180 28
Материалы по теме: Санкции против России
"Для нас единство "Большой семерки" в отношении санкций имеет ключевое значение", - пресс-секретарь Еврокомиссии Шинас о новых санкциях США(30)
Германия предложила расширить санкции против РФ из-за поставок турбин Siemens в Крым, - Reuters(160)
Климкин о турбинах Siemens в оккупированном Крыму: Это соучастие в агрессии кремлевского режима против Украины(302)
Конгресс США опубликовал новый законопроект о санкциях против России и Ирана(107)
Как Россия использует против Украины ИГИЛ и безвиз(0)
После того, как Siemens отказался работать с Россией, там вспомнили, что концерн "помогал сжигать евреев"(174)
США оштрафовали Exxon на $2 млн за нарушение антироссийских санкций(36)
Это уже не просто новые санкции, это - принципиально новые подходы США к давлению на преуспевающую российскую элиту
http://echo.msk.ru/blog/kremchukov/2024046-echo/
Ответить
Ответить
"Важно послать Россию на#уй". Сорри за мой монреальский акцент.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это ударит по шишкам кацапским, а не только по быдлу и это будет сигнал.
Еще какой сигнал.
Ответить
Ответить
Ответить
это единственный рецепт.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В ответку он ничего не даст...
Он, уже опять, стал тем писюном из ленинградских дворов...
Не зря ж он недавно в этом признался...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сегодня - воскресенье и, по идее - выходной день. Но оказывается, что это у нас выходной - святое, а тем более- каникулы.
В воюющей стране парламент имеет совесть уходить на каникулы два раза в год на полтора месяца. Вдумаемся, даже формально, эти бездельники не работают три месяца в году, а остальное время так перерабатываются, что у некоторых особо голодающих уже харя в фотографию не влазит.
И то сказать, если бы у нас была хоть малая доля журналистики, вместо нынешней сплошной проституции, то кто-то из представителей этой древнейшей профессии непременно сделал бы серию забавных статей о том, кто из депутатов, как и где проводит эти самые каникулы.
Думаю, избирателям было бы крайне интересно это узнать. А пока дарим эту идею тому из журналистов, кто решится поднять эту тему. Даже если описывать в каждой статье приключения 40-45 депутатов, то материала хватит на десяток статей.
До нас, например, дошли слухи о том, что некий депутат Рабинович, прямо в эти дни торгуется с риелтерами за покупку земельного участка на острове миллионеров Сен Мартен - Франция.Скромный участок, всего $12 млн., но он там еще «хатынку» хочет построить, наверняка она тоже что-то будет стоить. Ну это так, эскиз к тому, что поделывают депутаты на каникулах.
В отличие от них, война на Донбассе интересна самим нашим военным, простым гражданам Украины и американцам.
Так, вместо острова Сен Мартен, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер прибыл в район боевых действий и лично посмотрел на то, что мсье Оланд и фрау Меркель называли гражданской войной повстанцев, инспирируемых Россией. Волкер заметил, что увиденного им достаточно для того, чтобы назвать вещи своими именами, это настоящая горячая война России против Украины.
Нам не известно, какие каналы коммуникации имеет Волкер с руководством США, но есть достаточно оснований считать, что они - самые прямые. Скорее всего, руководство Штатов отправило его на место, чтобы он своими глазами на это посмотрел и дал собственную оценку, и он - дал.
Можно быть уверенным, что мнение Волкера стало одним из важнейших аргументов для Трампа, который подписал закон, регулирующий механизм санкционного пресса против России, включая и новый пакет адресных санкций.
Отныне Россия поставлена в такое положение, что малейшее ее неправильное движение будет приводить почти к автоматическому затягиванию гаек. Мнение обеих палат парламента США в отношение РФ и лично Путина уже сформировалось окончательно и теперь любой повод, хоть слегка достойный для формирования нового пакета - будет запущен быстро и весело.
Но самое главное, что отмена санкций теперь становится практически невозможной. По крайней мере, Трамп настойчиво пытался внести в закон поправки, дающие ему право регулировать санкционный пресс, но это ему не удалось.
До сегодня стоял вопрос о том, подпишет он это закон или нет. Наблюдатели склонялись к тому, что он вынужден подписать закон, ибо Путин настолько уничтожил его репутацию, что любые послабления именно в этом направлении могут вылиться в очень тяжелые последствия лично для Трампа.
Тем более, что внешняя политика США жестко координируется Пентагоном, а там собралась очень деятельная команда, которая с удовольствием подержала бы за горло как самого Путина, так и всю ее гнусную шоблу.
То есть, Россия уже явно и отчетливо вышла на грань, а после подписания этого закона видно, что уже и пересекла ее.
Но о Путине можно говорить более определенно. Он уже точно переступил грань и ничего хорошего его уже не ожидает. Это несмотря на десятки миллиардов денег, золота, камней, недвижимости, акций и прочего, спрятанного, якобы, через надежных подставных лиц.
Но Путину просто повезло с лоховатым населением. Оно с разинутым ртом смотрит вдаль, пока Путин и его шайка весело чистят их карманы, а больше у Путина фарта нет.
Он, невзирая на титулы и звания, остался быдловатой шпаной, а потому, должен был помнить основные постулаты питерских подворотен, как высоко судьба его не забросила. Он забыл основное предупреждение: «жадность фраера погубит» и основное правило: «главное - вовремя смыться».
Сейчас мы покажем, как действуют эти вещи на живом примере.
Вот если честно, кто-то сейчас помнит о человеке, которого зовут Старик Батурин, в миру - Юра Лужков?
Не правда ли, все уже вычеркнули его из памяти. А ведь этот лысый дедушка нагнул столицу РФ на сумму, немного не дотягивающую до $10 млрд.
Скорее всего, часть из этих средств пришлось «забыть» при уходе на дембель, но пятерочка у него осталась смело. При этом, дедушка был очень бесноватым.
Если его хорошо потрусить, то из него вывалятся такие связи с криминалом, что писатели детективов могут всю жизнь иметь себе хороший заработок. Да и для Гааги он оказался бы не чужим.
И вот где Юра? Это - риторический вопрос. На самом деле, основной его смысл в том, что никому Юра не интересен. Он живет с шиком арабского шейха, плюет вверх икрой и его никто не ищет!
Он может без боязни жить в России и так же легко осесть на Западе. Он не сделал рокового шага и может спать спокойно.
Вот это и есть пример того, как надо вовремя смываться и не жадничать. Он не переступил грань и умрет своей смертью, в кругу родных и близких, а те, кто эту грань переступил, такого уже не купят ни за какие деньги.
anti-colorados
,
Ответить
Проект президента Владимира Путина будет реализован полностью, когда обогатится все его окружение, отметил российский социолог и политолог Игорь Эйдман.
Игорь Эйдман: Большинству населения, непричастному к избранному кругу друзей друзей Путина, достанется все остальное
Великий проект президента РФ Владимира Путина заключается в том, чтобы все его окружение стало долларовыми миллиардерами, написал российский социолог и политолог Игорь Эйдман в Facebook.
Так политолог прокомментировал сообщение издания "Ведомости" о том, что ректор Горного института в Петербурге Владимир Литвиненко, под руководством которого когда-то защитил кандидатскую диссертацию Путин, стал долларовым миллиардером.
"Ничего удивительного. В начале миллиардерами становились друзья Путина, его бывшие сослуживцы, однокашники, охранники, помощники, партнеры по дачному кооперативу "Озеро" и по дзюдо. Потом - друзья пайщиков "Озера", сослуживцы партнеров по дзюдо, партнеры однокашников, охранники партнеров. Но и это не предел. Рано или поздно миллиардером станет последний шофер охранника однокашника партнера сослуживца друга Путина. Тогда можно будет с гордостью рапортовать, что "великий проект Путина" реализован полностью и окончательно", - отметил он.
Эйдман добавил, что после этого будет завершен передел "общественного пирога".
"А большинству населения, непричастному к избранному кругу друзей друзей и охранников охранников Путина, достанется все остальное. Немного, правда, останется, но наш народ привык жертвовать собой во имя торжества великих проектов вождей", - подытожил он.
Ответить
"Важно послать Расею чётко. И так, чтобы это имело практический результат"
Ответить
-Кажуть с сои,мясо роблят.
-Та нi.Петина политика,о подставленной щеке не канае.
-Ну тодi,в бубен
Ответить
Ответить
Ответить