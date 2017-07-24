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Все про:армия РФ (6699) Беларусь (2655) учения (1866)

 Российские войска начали прибывать в Беларусь на учения, - Минобороны РБ

беларусь учения 2017 запад

В Беларусь начали прибывать военнослужащие вооруженных сил России, которые будут заниматься подготовкой к российско-белорусских маневров "Запад-2017"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Минобороны РБ.

В сообщении отмечается: "В рамках плановой подготовки к совместному стратегическому учению вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2017" состоится совместное специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тылового, технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации.

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С 23 июля для участия в совместном специальном учении прибывают подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации. Белорусским и российским военнослужащим предстоит совместно осуществить подготовку пунктов и средств управления соединениями, воинскими частями и организациями тылового, технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил двух стран, а также оборудовать районы (участки местности) практических действий войск (сил)".

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Ню-ню. Доиграется Лукашенко. Пускает козла в огород.
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Никому лодку не расшатывать а то путин нападёт при чём вместе с лукашенко...
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Ну всё. Пропала Беларусь. Они её захватят и больше их оттуда не выгонят
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Начувайтесь , сябри, підступна москальня приблукала!!! Пильнуйте!!!)))
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Учения млять, учиться будут как прикрываться женщинами и детьми? Научились уже превосходно
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Научат бульбашников лепить петухов из говна.
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А че не на раSSeюшке поманьоврить, места -то докуя и большше??
Вытопчут усю бульбу в махонькой Белоруси...
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То есть учение в сентября, а прибывают уже сейчас? Их, что там сотни тысяч будет? Совсем непохоже на оккупацию Беларуси, вот вообще непохоже
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Кацап смотрит по телевизору
(импортному) на военную технику (импортная вся электроника и многое другое) в
Масква-Баде (на мусульманский праздник заявка в 1000000 человек, на
православные в 10 раз меньше; школы, где на русском говорят 3 из 18 детей), на
вооруженный силы Китая, идущие по Красной Площади (09.05.1015) - и гордится вЯличием
страны… даже вата на роССии импортный продукт.
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По ходу фасадной независимости Беларуси наступает трындец...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийские войска начали прибывать в Беларусь на учения, - Минобороны РБ
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