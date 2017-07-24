 Российские войска начали прибывать в Беларусь на учения, - Минобороны РБ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Минобороны РБ.
В сообщении отмечается: "В рамках плановой подготовки к совместному стратегическому учению вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2017" состоится совместное специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тылового, технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации.
С 23 июля для участия в совместном специальном учении прибывают подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации. Белорусским и российским военнослужащим предстоит совместно осуществить подготовку пунктов и средств управления соединениями, воинскими частями и организациями тылового, технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил двух стран, а также оборудовать районы (участки местности) практических действий войск (сил)".
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Вытопчут усю бульбу в махонькой Белоруси...
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(импортному) на военную технику (импортная вся электроника и многое другое) в
Масква-Баде (на мусульманский праздник заявка в 1000000 человек, на
православные в 10 раз меньше; школы, где на русском говорят 3 из 18 детей), на
вооруженный силы Китая, идущие по Красной Площади (09.05.1015) - и гордится вЯличием
страны… даже вата на роССии импортный продукт.
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