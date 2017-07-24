 3 тыс. граждан Грузии, въехавших в Европу по безвизу, не вернулись назад, - МВД

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили.
Чиновник предположил, что не все из тех, кто не вернулся в Грузию за три месяца (как это предусмотрено соглашением с ЕС), остались в Европе. По его словам, часть могла уехать из шенгенской зоны в другие государства (в Турцию, Украину или Беларусь), с которыми у Грузии также действует безвизовый режим.
По его информации, в целом безвизом с начала его действия воспользовались 55 тыс. граждан Грузии.
Согласно соглашению между Грузией и ЕС о безвизовом режиме, граждане Грузии имеют право находиться в странах ЕС и шенгенской зоны на протяжении 90 дней в течение 180 дней. Нарушив это правило, гражданин рискует быть депортированным. Кроме того, его могут оштрафовать и внести в список лиц, которым запрещен въезд в шенгенскую зону.
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О. Бэндер
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Из Украины уедут миллионы ... Може 10 , а може и 15 млн . Собственно , именно этого и добивается шоколадная власть .
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если не ошибаюсь, у нас одна из самых больших диаспор в Мире за пределами страны, в топ 5 точно входит ~ 22 млн
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Достаточно было бы, чтобы они просто сидели у себя за поребриком...
И не лезли бы в другие государства....
Ну, я блин и размечтался
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24.02.2017, 19:52:27 556 3.9 6
Абсолютное большинство депутатов ВРУ, чиновников высшего ранга (Министры, аппарат Президента Украины и другие) являются гражданами других стран.
Об этом сообщает Elise Journal со ссылкой на свои источники в кругах европейских политиков.
По нашим данным, по меньшей мере 90% нынешних политиков имеют двойное, а некоторые и тройное гражданство.
Это полностью объясняет нынешнею ситуацию в Украине, где коррупция и бизнес среди украинских политиков перешли черту здравого смысла.
Объясняет и то, почему нынешние политики не стремятся видеть Украину в ЕС и не стремятся проводить реформы правосудия, реально бороться с коррупцией и потакают войне.
Ответьте сами себе на вопрос: Зачем им это? Если они здесь на заработках, а дети и жены абсолютного большинства нынешних политиков уже давно живут и учатся не в Украине а в элитных зарубежных университетах. Даже дети Президента Украины предпочли Лондон вместо Киева, показывая своим примером, всей стране, убожество украинского образования. Их папа врет, что все не так… Но детей все же решил отправить подальше от своего бизнеса (президенства) и упрятал в Лондоне.
Нищета, коррупция и беззаконие в стране вполне устраивают наших политиков для зарабатывания ошеломительных состояний, а после, являясь подданными других стран, большинство из этих так называемых политиков покинут страну и будут «Патриотами Украины» уже в Фейсбуке, присылая нищим гражданам Украины красивые фотографии в вишиванках из разных уголков мира.
По нашим данным, украинские депутаты предпочитают гражданства островов и отдаленных, малоизвестных республик. Во первых, это курортные зоны которые имеют безвизовый режим с большинством цивилизованных стран мира, во вторых там оформлены их счета и бизнес.
Есть и те, кто являются гражданами даже Великобритании, Израиля, Германии, Франции, Венгрии.
Есть даже уникумы с 3 и 5 паспортами разных стран мира.
По нашим данным, гражданство Израиля имеет также Премьер-Министр Украины Владимир Гройсман, а Президент Украины еще в далеком 2000 году получил гражданство Франции. На данный момент не известно, отказался он от него или нет.
Мы считаем, что НАБУ, миграционная служба и другие контролирующие органы должны незамедлительно проверить указанные нами факты, поскольку в стране где депутаты, чиновники в плоть до Премьер-Министра являются гражданами других стран, порядка и реальных реформ никогда в жизни не будет даже теоретически.
Ранее сообщалось, что с приходом «гастролеров» к власти, Украина стала самой коррумпированной страной Европы. За 3 года мы «здобулы» первую отметку в Европе по нарушению прав человека. Мы стали самой нищей страной Европы с самыми богатыми политиками-гастролерами которые даже по документам не являются украинцами.
www.bbcccnn.com.ua
[фейк, наверное. наверное такое невозможно))) / const07 / Блоги / ЖЖ.инфо]: Посмотри! http://zhzh.info/blog/2017-02-24-20973
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- Ты едешь в машина по узкой дорога. Слева - високий-високий гор. Справа - кpутой-кpутой абpив. Вдруг на дороге - кpасивий дэвушка. А рядом с ней - стpашный-пpестpашный старух. Кого давить будэшь?
- Конечно, старуху!
- Дурак!.. Тормоз давить нужно!
Так выпьем же за то, чтобы в трудной ситуации мы не забывали нажать на тормоз
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Так выпьем же за то, чтоб в орлов не стреляли, а козлы не летали
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