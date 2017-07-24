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 3 тыс. граждан Грузии, въехавших в Европу по безвизу, не вернулись назад, - МВД

безвизовый

Около 3 тысяч граждан Грузии, которые воспользовались безвизовым режимом со странами Евросоюза, не вернулись в страну в установленные сроки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили.

Чиновник предположил, что не все из тех, кто не вернулся в Грузию за три месяца (как это предусмотрено соглашением с ЕС), остались в Европе. По его словам, часть могла уехать из шенгенской зоны в другие государства (в Турцию, Украину или Беларусь), с которыми у Грузии также действует безвизовый режим.

По его информации, в целом безвизом с начала его действия воспользовались 55 тыс. граждан Грузии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безвизовый режим Евросоюза не важен для 55% граждан Украины, - опрос

Согласно соглашению между Грузией и ЕС о безвизовом режиме, граждане Грузии имеют право находиться в странах ЕС и шенгенской зоны на протяжении 90 дней в течение 180 дней. Нарушив это правило, гражданин рискует быть депортированным. Кроме того, его могут оштрафовать и внести в список лиц, которым запрещен въезд в шенгенскую зону.
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Безвиз уже работает. Сколько исчезнет/исчезло?
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Вы пардон идиот ? Должно пройти определённое количество времени ,чтобы это выяснить а пока ВСЕ Украинцы абсолютно легально туристами гуляют по Европе! А вот когда срок их законного пребывания закончится,тогда и появятся первые цифры ,полагаю они буду ну оооочень большими ...
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Раньше октября-ноября не узнаем, чего зря ругаться.
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он останется- у него денег не хватит на поезду
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Просто в Европе нет цензора. Оно не сможет заработать ,как здесь.
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Не,у меня бабуля соседка,ей 87 и пенсия 1300,её попрошу,пусть выключит ...
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Кто хотел, мог таким же макаром уехать и при визовом режиме, так что нисколько не исчезнет.
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Не, ну тут мы точно будем лидерство держать.
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Зрада, все разьехались. А вот не было бы безвиза все бы выезжающие за границу вернулись бы
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Ну да вся зрада уехала, одни победоносцы остались. Петров, не смеши. Вот теперь страна рванет вперед)))), без зрады то...
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Если бы все кацабы улетели на Марс и не вернулись.
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значит еще не продали зелень и гвоздики.....
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"Заграница - это миф о загробной жизни. Кто туда попал, тот обратно не возвращается."

О. Бэндер
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" Около 3 тысяч граждан Грузии, которые воспользовались безвизовым режимом со странами Евросоюза, не вернулись в страну в установленные сроки "

Из Украины уедут миллионы ... Може 10 , а може и 15 млн . Собственно , именно этого и добивается шоколадная власть .
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миллионы ехали и до них
если не ошибаюсь, у нас одна из самых больших диаспор в Мире за пределами страны, в топ 5 точно входит ~ 22 млн
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Хочешь простой тест ? Попробуй уговорить шоколадную власть , шоб перепись населения провели ...
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Заберут безвиз у кацо. Нельзя злоупотреблять доверием европейцев. Это их дом.
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в европе столько барсеток и глупых водителей, мммм...
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Просто жить, Родину не выбирают, и только одному племени этого не понять .
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неужели заехали в Мацкву на Мавзалей чЛенина позырить?
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Українців буде в сотні разів більше - порахуйте коли почалося реформування в Грузії, який там рівень життя та кількість населення. Думаю Україна втратить тільки за 1 рік безвізу від 500 тис. до 5 млн. працездатних громадян. Насправді може на це й розраховують наші керманичі, абу правити тупим непрацюючим бидлом.
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Все, кто планировал ехать в Европу работать - поедут по рабочим визам (собственно, как и ездили), так что не несите бред.
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вот только не надо пи§деть, тот кто хотел уехать , уехал и без безвиза, это небыло проблемой
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Как то странно рассуждаете , если кто то захочет уехать то он уедет невзирая ни на что, и виза это будет последним что его остановит .
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та да , на канале РОИССЯ 1 или на 112-м расскажут шо пол-украины съехало
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/// Яукр ///
Достаточно было бы, чтобы они просто сидели у себя за поребриком...
И не лезли бы в другие государства....
Ну, я блин и размечтался
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Порошенко рассматривает визовую либерализацию как собственную победу. Это так и есть - ведь он добился того, что украинцам легче будет покидать свою страну, на которую у него большие планы. Ведь в Украине он не создал для них ни рабочих мест, ни жизни с достоинством и достатком. Совсем наоборот, Украина стала для нас выжженной землей, откуда убегают все, кто не умеет и не хочет воровать. Что же по сути визовой либерализации, то она была нам дана, стране, занимающей первое место в коррупционном рейтинге, в обмен на неподписание Ассоциации, которая, судя по всему, подписана уже не будет. Во всяком случае, этого не случится при президенте Порошенко. Вот вам настоящий смысл единственной «победы» нашего гаранта.
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Рабочие места создают специальные службы,им за это нехилое бабло капает.... Президент не Гройсман
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В Украине останется один парламент,остальные свалят без зазрения совести.
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я когда попал в ГДР еще при союзе не был удивлен немецкой точности и педантичности даже в мелочах,мысленно тогда подумал : а что же тогда о нищей ФРГ говорить?
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фейк, наверное. наверное такое невозможно)))
24.02.2017, 19:52:27 556 3.9 6
Абсолютное большинство депутатов ВРУ, чиновников высшего ранга (Министры, аппарат Президента Украины и другие) являются гражданами других стран.

Об этом сообщает Elise Journal со ссылкой на свои источники в кругах европейских политиков.

По нашим данным, по меньшей мере 90% нынешних политиков имеют двойное, а некоторые и тройное гражданство.

Это полностью объясняет нынешнею ситуацию в Украине, где коррупция и бизнес среди украинских политиков перешли черту здравого смысла.

Объясняет и то, почему нынешние политики не стремятся видеть Украину в ЕС и не стремятся проводить реформы правосудия, реально бороться с коррупцией и потакают войне.

Ответьте сами себе на вопрос: Зачем им это? Если они здесь на заработках, а дети и жены абсолютного большинства нынешних политиков уже давно живут и учатся не в Украине а в элитных зарубежных университетах. Даже дети Президента Украины предпочли Лондон вместо Киева, показывая своим примером, всей стране, убожество украинского образования. Их папа врет, что все не так… Но детей все же решил отправить подальше от своего бизнеса (президенства) и упрятал в Лондоне.

Нищета, коррупция и беззаконие в стране вполне устраивают наших политиков для зарабатывания ошеломительных состояний, а после, являясь подданными других стран, большинство из этих так называемых политиков покинут страну и будут «Патриотами Украины» уже в Фейсбуке, присылая нищим гражданам Украины красивые фотографии в вишиванках из разных уголков мира.

По нашим данным, украинские депутаты предпочитают гражданства островов и отдаленных, малоизвестных республик. Во первых, это курортные зоны которые имеют безвизовый режим с большинством цивилизованных стран мира, во вторых там оформлены их счета и бизнес.

Есть и те, кто являются гражданами даже Великобритании, Израиля, Германии, Франции, Венгрии.

Есть даже уникумы с 3 и 5 паспортами разных стран мира.

По нашим данным, гражданство Израиля имеет также Премьер-Министр Украины Владимир Гройсман, а Президент Украины еще в далеком 2000 году получил гражданство Франции. На данный момент не известно, отказался он от него или нет.

Мы считаем, что НАБУ, миграционная служба и другие контролирующие органы должны незамедлительно проверить указанные нами факты, поскольку в стране где депутаты, чиновники в плоть до Премьер-Министра являются гражданами других стран, порядка и реальных реформ никогда в жизни не будет даже теоретически.

Ранее сообщалось, что с приходом «гастролеров» к власти, Украина стала самой коррумпированной страной Европы. За 3 года мы «здобулы» первую отметку в Европе по нарушению прав человека. Мы стали самой нищей страной Европы с самыми богатыми политиками-гастролерами которые даже по документам не являются украинцами.

www.bbcccnn.com.ua
[фейк, наверное. наверное такое невозможно))) / const07 / Блоги / ЖЖ.инфо]: Посмотри! http://zhzh.info/blog/2017-02-24-20973


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Цiкаво, а "онижедети" справдi хотiли того, що через них сталося?
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Грузин сдает экзамен на получение водительских прав. Инспектор объясняет дорожную ситуацию:
- Ты едешь в машина по узкой дорога. Слева - високий-високий гор. Справа - кpутой-кpутой абpив. Вдруг на дороге - кpасивий дэвушка. А рядом с ней - стpашный-пpестpашный старух. Кого давить будэшь?
- Конечно, старуху!
- Дурак!.. Тормоз давить нужно!
Так выпьем же за то, чтобы в трудной ситуации мы не забывали нажать на тормоз
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В ЕС надо иметь при себе документ везде. И в банке и при покупки билетов. Так что эти 3 тысячи явно не в ЕС.
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говно заголовок - что значит "не вернулись в страну в установленные сроки"? что, есть сроки для возвращения в страну? есть сроки для выезда из зоны Шенгена, но никто не обязан сломя голову мчаться к себе домой.
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Ну а как же без зрады. Скоро Цензор и мышебратить начнет. По крайнее мере я не удивлюсь
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Не знаю как вас,меня украинская Земля кормит с 1982 года,когда приехал сюда навсегда.Всё находится под вашими ногами.Берите и кормите сами себя,манны небесной Кондитер и Гройсман вам в посылке на имя Кота Матроскина никто не пришлёт...,помните миллиардер Дональд Трамп 7 раз становился полным БАНКРОТОМ.
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Однажды, на далеком горном плато, чабан пас стадо коз. Вдруг с неба на стадо камнем упал орел и схватил одного козленка. Чабан выстрелил - и орел упал, а козленок полетел дальше.
Так выпьем же за то, чтоб в орлов не стреляли, а козлы не летали
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Цензор.НЕТНовостиОбщество3 тыс. граждан Грузии, въехавших в Европу по безвизу, не вернулись назад, - МВД
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