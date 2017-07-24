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 Общество
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Все про:пенсионная реформа (952) пенсия (1649) Гройсман (3206)

 После реформирования солидарной пенсионной системы будет введена накопительная, - Гройсман

гройсман

После реформы нынешней солидарной пенсионной системы начнется переход к накопительной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире "5 канала".

"Мы с экспертами разработали "дорожную карту", которая позволит сразу после принятия реформы солидарной системы перейти к формированию накопительной системы", - сказал он. По его словам, формирование накопительной пенсионной системы станет следующим шагом после реформирования солидарной системы.

Глава правительства настаивает, чтобы в сентябре парламент принял пенсионную реформу. Это, по его словам, позволит повысить пенсии для 9 млн украинских граждан уже с 1 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Запомните: пенсионный возраст в Украине составляет 60 лет", - Гройсман

Напомним, 13 июля Верховная Рада Украины приняла правительственный проект пенсионной реформы за основу.
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Эта сучка мечтает вернуться в парламент . Только и всего . уже руцьких политтехнологов привезли- готовят реванш
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так порошеску її так і не посадив. а навіщо своїх сажати ?
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самий кращий комент на сьогодні ! браво !!!!! ви виграли приз головного дауна вітки ! з чим вас і вітаємо !
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не переходи на оскорбления кацапотроль, это слишком примитивно, хотя у вас у всех мозг очень маленький и отрофированный - это нормально - здоровья тебе и хорошего настроения, держись !!!!!
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Я так зрозумів що Васильович про Гройсмана, не перепутали на рахунок дауна на гілці ?
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Гросю не защищаю , но вот эту цуку Лукаш ( никто еще не забыл Небесную сотню) можно было бы и не транслировать.
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ну лукаш то точно бедная дама)) а капусту она ест что бы сиси выросли.))) напомню что во времена яныка зп тоже была заоблочной
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Наконец то к власти пришли профессионалы. Думаю, что к концу уже этого десятилетия пенсия в Украине приблизится к среднеевропейской.
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А тим хто пропрацював 28-39 років, теж з 0 накопичувати?
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Когда Ринат Ахметов выйдет на пенсию, хватит ли бюджета Пенсионного фонда Украины, чтобы эту пенсию выплачивать?
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Знакомо до боли...))))

31 Октября 2012, 12:09

Второй этап изменений перенесли аж на 2014 годПосле реформирования солидарной пенсионной системы будет введена накопительная, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3268В Украине откладывают второй этап пенсионной реформы.
Реализация второго этапа пенсионной реформы в Украине, а именно введение накопительной системы, откладывается на год и начнется не ранее 2014 г. Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко.
По его словам, сейчас в мире наблюдается уменьшение отчислений гражданами на частные пенсионные счета, что связанно с мировым финансовым кризисом, "поэтому нам не нужно пока спешить с накопительной системой, я думаю, что мы сможем ее запустить с 2014 года".
Ранее Тигипко допускал введение накопительной пенсионной системы с 2013 года.
Напомним, принятый в 2011 году закон о пенсионной реформе предполагает запуск второго, накопительного, и персонифицированного уровня пенсионной системы в год, следующий за годом ликвидации дефицита Пенсионного фонда. За 8 месяцев 2012 года дефицит Пенсионного фонда составил 8 млрд. грн.
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Смешные 8 млрд дефицита Пенсионного фонда в 2012 году против 143 млрд в 2017 -ом. Это я к тому каков результат пенсионных реформ в Украине.
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Тогда пенсии хватало на уплату коммуналки, а теперь отдай пенсию и зарплату...
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Воры уже просто хохочут над лохами населяющими Украину ...
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Шоб ты шнобель копил сто лет на эту пенсию.
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А сам то ТУПОЙ ЧМАРЬ надеется дожить до пенсии? Наивный!
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Необхідно вимагати повернення громадянам України сплачених ними коштів до солідарної системи, з розрахунку на річних, інфляційних та курсу долара.
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Скоро,очень скоро Гройся будет ответка за геноцид Украинского Народа


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на донбасі також так казали. попробувать не хочеш кармілєц ?
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Так чего в Чернигове все работы по банкам заняли донецкие и оплачиваемой работы нет?
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Если придурки не введут накопительный фонд,пенсионный общак будет пустой
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Гройсман: не голосувати за пенсійну реформу - це зрада інтересів українських громадян! Бо ж ми з порошенком теж громадяни...
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После реформирования солидарной пенсионной системы будет введена накопительная, - После реформирования солидарной пенсионной системы некому будет вводить накопительную.
Исправил название статьи, так честнее.
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Боюсь, після першого етапу пенсійної реформи вже не буде для кого проводити другий етап.....
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После рдеформирования солидарной пенсионной системы будет введена накопительная оскопительная, - Гройсман.
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Мне в факте пенсионной реформы интересно токо одно выйдет народ защищать СВОИ ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ эта реформа коснется всех и каждого или говоря по простому тут ОГРАБЯТ ВСЕХ! как за язык или за какойто то там союз так люди выходил а вот чисто за себя интересно выйдут ли!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПосле реформирования солидарной пенсионной системы будет введена накопительная, - Гройсман
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