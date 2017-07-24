 После реформирования солидарной пенсионной системы будет введена накопительная, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире "5 канала".
"Мы с экспертами разработали "дорожную карту", которая позволит сразу после принятия реформы солидарной системы перейти к формированию накопительной системы", - сказал он. По его словам, формирование накопительной пенсионной системы станет следующим шагом после реформирования солидарной системы.
Глава правительства настаивает, чтобы в сентябре парламент принял пенсионную реформу. Это, по его словам, позволит повысить пенсии для 9 млн украинских граждан уже с 1 октября.
Напомним, 13 июля Верховная Рада Украины приняла правительственный проект пенсионной реформы за основу.
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31 Октября 2012, 12:09
Второй этап изменений перенесли аж на 2014 годВ Украине откладывают второй этап пенсионной реформы.
Реализация второго этапа пенсионной реформы в Украине, а именно введение накопительной системы, откладывается на год и начнется не ранее 2014 г. Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко.
По его словам, сейчас в мире наблюдается уменьшение отчислений гражданами на частные пенсионные счета, что связанно с мировым финансовым кризисом, "поэтому нам не нужно пока спешить с накопительной системой, я думаю, что мы сможем ее запустить с 2014 года".
Ранее Тигипко допускал введение накопительной пенсионной системы с 2013 года.
Напомним, принятый в 2011 году закон о пенсионной реформе предполагает запуск второго, накопительного, и персонифицированного уровня пенсионной системы в год, следующий за годом ликвидации дефицита Пенсионного фонда. За 8 месяцев 2012 года дефицит Пенсионного фонда составил 8 млрд. грн.
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Исправил название статьи, так честнее.
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рдеформирования солидарной пенсионной системы будет введена накопительнаяоскопительная, - Гройсман.
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