 Для проведения приватизации не нужно ждать назначения нового руководителя ФГИ, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Руководитель Фонда госимущества - будут консультации в коалиции, и будет определен. Но не нужно ждать сегодня нового руководителя. Есть исполняющий обязанности - первый заместитель, пусть работает над тем, чтобы сделать это эффективно", - сказал премьер в интервью "5 каналу" в понедельник вечером.
По словам Гройсмана, в правительстве разработали законопроект, который даст возможность конкурентно и прозрачно проводить приватизацию. "Мы будем просить парламент его поддержать в сентябре", - добавил он. В настоящее время законопроект находится на ознакомлении у президента Украины.
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https://petition.president.gov.ua/petition/38690
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Эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин. Инцидент произошел к юго-западу от японского города Йокосука в 02.30 17.06.17 по местному времени.
Как сообщает пресс-служба ВМФ, столкновение произошло на скорости 56 морских узлов. ВМС США обратились к береговой охране Японии за помощью.
https://ria.ru/world/20170617/1496710684.html
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