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 Политика Украины, Экономика
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Все про:коалиция (3824) приватизация (813) ФГИ (478) Гройсман (3206)

 Для проведения приватизации не нужно ждать назначения нового руководителя ФГИ, - Гройсман

гройсман

Для проведения приватизации в Украине не нужно ждать назначения руководителя Фонда государственного имущества.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Руководитель Фонда госимущества - будут консультации в коалиции, и будет определен. Но не нужно ждать сегодня нового руководителя. Есть исполняющий обязанности - первый заместитель, пусть работает над тем, чтобы сделать это эффективно", - сказал премьер в интервью "5 каналу" в понедельник вечером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока длится судебная реформа, на приватизацию в Украине будут распространяться нормы английского права, - Гройсман

По словам Гройсмана, в правительстве разработали законопроект, который даст возможность конкурентно и прозрачно проводить приватизацию. "Мы будем просить парламент его поддержать в сентябре", - добавил он. В настоящее время законопроект находится на ознакомлении у президента Украины.

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https://petition.president.gov.ua/petition/38690
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Та канешна, ато слюнями подавимся...
Быстро красть и тикать!!!
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Я думал, Вы в курсе! 8 млн.$ - охрененная цена за целый завод, с территорией, зданиями, конвейерами сборки плюс уже собранные автомобили. Вот это приватизация! Вот это я понимаю!
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жонатан Джонатанович)))) Маскаль, а правда что в черном море барашки, потопили россиянский супер непобедимый кораблик?
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Джонатан Джонатанович))) маскаль, а как барашки умудрились потопить непобедимый караблик?
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Бывает и такое...

Эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин. Инцидент произошел к юго-западу от японского города Йокосука в 02.30 17.06.17 по местному времени.
Как сообщает пресс-служба ВМФ, столкновение произошло на скорости 56 морских узлов. ВМС США обратились к береговой охране Японии за помощью.
https://ria.ru/world/20170617/1496710684.html
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Джонатан Джонатанович)))) Ты хочешь сказать, что барашки потопили и американский Эсминец ВМС США USS Fitzgerald?
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Вован, шо раздеребанить не успеешь, барыга - базарник.
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Чечетов и Семенюк поддерживают ,стремная должность глава ФГИ,пилите сами,что бы без крайних
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Грабь награбленное (вернее - недограбленное). Барыги заторопились.
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пилите Грося, пилите..........................................................................
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Для проведения приватизации не нужно никого и ничего ждать.Для этого есть рейдерский захват.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля проведения приватизации не нужно ждать назначения нового руководителя ФГИ, - Гройсман
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