 Экс-глава "Укрспецэкспорта" Бондарчук попросил политического убежища в Великобритании, - замгенпрокурора Енин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.
Как сообщил Е.Енин агентству из-за того, что С.Бондарчук обратился к британским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище, Королевский суд отложил рассмотрение запроса правоохранительных органов Украины относительно его экстрадиции, пока не будет рассмотрен запрос на политическое убежище.
По прогнозам заместителя генпрокурора, экстрадиционные слушания могут начаться не раньше ноября 2017 года. "Думаю, в лучшем случае в ноябре", - сказал Е.Енин.
Как сообщалось, в марте 2017 года задержанный в Лондоне экс-руководитель "Укрспецэкспорта" С.Бондарчук был отпущен под залог. Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, на 24 марта было назначено судебное заседание, на котором должны были определить дату экстрадиционных слушаний.
Как сообщалось, в январе 2015 года Главная военная прокуратура Генпрокуратуры Украины объявила о подозрении С.Бондарчуку, завладевшему денежными средствами госконцерна в сумме $7,428 млн. Ему было объявлено подозрение по ч.5 ст.191 (завладение путем злоупотребления служебным положением чужим имуществом, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особенно крупных размерах) и ч.2 ст.366 (служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
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майора)оніщенка?!
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