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Все про:Великобритания (1689) Укрспецэкспорт (51) Енин (49)

 Экс-глава "Укрспецэкспорта" Бондарчук попросил политического убежища в Великобритании, - замгенпрокурора Енин

бондарчук

Задержанный в Лондоне экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук попросил политического убежища в Великобритании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

Как сообщил Е.Енин агентству из-за того, что С.Бондарчук обратился к британским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище, Королевский суд отложил рассмотрение запроса правоохранительных органов Украины относительно его экстрадиции, пока не будет рассмотрен запрос на политическое убежище.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бондарчук был задержан и вышел под залог до 24 марта", - Сарган

По прогнозам заместителя генпрокурора, экстрадиционные слушания могут начаться не раньше ноября 2017 года. "Думаю, в лучшем случае в ноябре", - сказал Е.Енин.

Как сообщалось, в марте 2017 года задержанный в Лондоне экс-руководитель "Укрспецэкспорта" С.Бондарчук был отпущен под залог. Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, на 24 марта было назначено судебное заседание, на котором должны были определить дату экстрадиционных слушаний.

Также читайте: Подозреваемый в хищении экс-глава "Укрспецэкспорта" Бондарчук: "Мной было вполне легально заработано не 7,5, а 12 млн долларов"

Как сообщалось, в январе 2015 года Главная военная прокуратура Генпрокуратуры Украины объявила о подозрении С.Бондарчуку, завладевшему денежными средствами госконцерна в сумме $7,428 млн. Ему было объявлено подозрение по ч.5 ст.191 (завладение путем злоупотребления служебным положением чужим имуществом, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особенно крупных размерах) и ч.2 ст.366 (служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Разыскиваемый Интерполом экс-глава "Укрспецэкспорта" Бондарчук спокойно отгулял день рождения жены в Лондоне. ФОТО


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Валерия Малева на этой должности при Кучме тупо замочили....
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тоже браслет проигнорировал или просто на поруки взяли
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А что так ? С соевым и его ГОП компанией не захотел делиться наворованным ?
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взяли за сраку, струсили бабла себе лично, для казны залог и отпустили и так со всеми, кто побогаче
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Чи й собi майнути до бритiв? Попросити притулку.... экономiчного.
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Можна чому б нi. Але приготуйте 2-10 млн. фунтiв заздалегідь.
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Якщо цей пацак так хоче «політичної» статті, то хай переквалафікують його дії в «державну зраду» замість «розкрадання»
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лондон всех воров с деньгами принимает, если украл много, разрешат остаться. хороший стимул для ворья всего мира, маладцы бриты
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Конкуренция с Израилем за "денежные мешки".
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Была бы в Украине такая сильная армия,у нас тоже воры строились и покупали клубы типа "Челси"
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Кто в Лондон свалит, кого на поруки возьмут, а у кого и просто дело в суде развалится... так никого при порохатых и не посадят в итоге.
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как никого не посадят - а нас на голодную пайку, второй Ленинград......
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Да я их всех на кол посажу быстрее чем они меня на кацапскую "пайку".
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ага, будешь сопеть в две дыры (нос) и на кухне геройские войны с тараканами вести.....
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Ты голодаешь? Так работать то нужно на себя.
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слабак ! ну от насіров........ таки знає що йому нічого і не буде !
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Знаю, знаю. Помню-помню. За скромную зарплату семья этого "руководителя" постоянно совершает вояжи за границу. И никакой безвиз им не нужен. Скромность украшает?
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а павло лазаренко лох поехал с чемоданами денег в сша убежища просить. много лет в тюрьме отсидел, все деньги отдал, поц.
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уголовник попросил политического убежища
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А почему в Африке никто не просит убежище?
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очередной "узник совести" с баблом "честно заработанным" как только начинают брать за нескромные места сразу крики про "политические преследования" я про него вообще первый раз слышу про этого политического борцуна
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как и любом расследовании, в этом тоже главное - не выйти на самого себя.... напомнить, кто стоял за спиной Ющенко, кто принимал решение о продаже тех или иных вооружений в те времена, 2005-2009 годы ? Министр обороны Ехануров и секретарь, а затем член СНБО Порошенко, кум припиздента Ющенко и его доверенное лицо...
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Ну чего всех тянет в загнивающую гейропу. А не в КНР,КНДР, ну или в Сомали на крайний случай?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-глава "Укрспецэкспорта" Бондарчук попросил политического убежища в Великобритании, - замгенпрокурора Енин
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