 Корабли НАТО в Одессе будут открыты для всех желающих

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, Duncan является одним из новейших кораблей с мощным радиолокационным оборудованием. Официально визит натовских судов называют "деловым".
Британские и турецкие моряки проведут тренинги и совместные учения для украинских военных.
Напомним, в порт Одессы 24 июля прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) - эсминец Королевских ВМС Великобритании Duncan и фрегат ВМС Турции Yildirim.
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кацапы уже и так обделались от страха только от одного факта захода кораблей в Одессу :D
сразу же начали кукарекать, что-то про "ответные" заходы в порты Кубы и Венесуэлы что бы "напугать НАТУ как следует" ну и конечно же вспомнили, что "если бы не они"- то в Крыму уже были бы базы НАТЫ
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Напомним, в порт Одессы 24 июля прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) - эсминец Королевских ВМС Великобритании Duncan и фрегат ВМС Турции Yildirim.
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Там на постоянной основе держать "деловую " базу НАТО ! :D
Почему питары винторогие в СВИНОСТОПОЛЕ это могут сделать а мы нет ?
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Вроде нет - возможность апгрейда в будующем.
"The ship's redesigned electrical system can generate 104 megawatts or 250 percent more electricity than previous ships, not only to support EMALS but also possibly laser weaponry down the road."
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Ну вы поняли, чем я буду впредь иллюстрировать возгорание ватных...
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1- В Одессу зашли корабли НАТО.
2- В Крым пришел русский мир.
Смотрите не перепутайте.
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