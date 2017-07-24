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 Общество
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Все про:корабль (906) НАТО (5644) Одесса (5750)

 Корабли НАТО в Одессе будут открыты для всех желающих

нато корабль

Прибывшие в Одессу корабли постоянной военно-морской группы НАТО - турецкий фрегат Yildirim и британский эсминец Duncan - 25 июля будут открыты для посещения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, Duncan является одним из новейших кораблей с мощным радиолокационным оборудованием. Официально визит натовских судов называют "деловым".

Британские и турецкие моряки проведут тренинги и совместные учения для украинских военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По стандартам НАТО в ВСУ подготовлено 28 боевых подразделений, - Минобороны

Напомним, в порт Одессы 24 июля прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) - эсминец Королевских ВМС Великобритании Duncan и фрегат ВМС Турции Yildirim.
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Оскільки постійної бази НАТО в Україні немає, то флот альянсу працює в нас вахтовим методом.
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Праця - это работа. Просто у нас это слово не от корня "раб".
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Каждый год обстреливают , а мокши думают метеориты летят То у них нормально --земли проданы и в аренде и китайцы, что хотят , то и творят ))
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А пострелять можно? или ракету запустить ....
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Хочу Томагавком в хуйловское кубло попасть.
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илюк валентин,а что тебе разрешают твоего президента путина хуйлом обзывать?
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зачем? :D
кацапы уже и так обделались от страха только от одного факта захода кораблей в Одессу :D
сразу же начали кукарекать, что-то про "ответные" заходы в порты Кубы и Венесуэлы что бы "напугать НАТУ как следует" ну и конечно же вспомнили, что "если бы не они"- то в Крыму уже были бы базы НАТЫ
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простiше "гальюном" скоритуватися: торпеду пустити чи подзюрити....
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совершенно напрасно.кацапы закладок понаставят
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Американці хитрі. На відвідини до них усі дівки з Одеси збігаються.
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де там хоть слово за американцев?
Напомним, в порт Одессы 24 июля прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) - эсминец Королевских ВМС Великобритании Duncan и фрегат ВМС Турции Yildirim.

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Та не бреши, то на кацапських дівок всі збігаються, а наші дівчата виходять заміж тільки за іноземних красенів з грошима Корабли НАТО в Одессе будут открыты для всех желающих - Цензор.НЕТ 7426не меньш мільона
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А из Одессы в клемблять можно зафигачить НАТОвскими кораблями, чи не ? Вот вопрос так вопрос. Один раз США и ЕС епанули-бы по Масковии и все мировые проблемы решили.
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Duncan является одним из новейших кораблей с мощным радиолокационным оборудованием. Официально визит натовских судов называют "деловым".
Там на постоянной основе держать "деловую " базу НАТО ! :D
Почему питары винторогие в СВИНОСТОПОЛЕ это могут сделать а мы нет ?
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К сажылению адна катигория жылающих астанетса жылать на расстоянии.
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так ты определись рф или свинорейх? А то ты в одном предложении по разному кацапию почему-то называешь
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А мне интересно,установил ли Дональд Трамп Лазерную Пушку на Авианосце "Джеральд Форд"
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First of Its Class, America's Newest Aircraft Carrier Is Underway at Sea

Вроде нет - возможность апгрейда в будующем.
"The ship's redesigned electrical system can generate 104 megawatts or 250 percent more electricity than previous ships, not only to support EMALS but also possibly laser weaponry down the road."
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Гуго Карлович™‏ @JoN_TM 2 ч2 часа назад

Ну вы поняли, чем я буду впредь иллюстрировать возгорание ватных...Корабли НАТО в Одессе будут открыты для всех желающих - Цензор.НЕТ 1020
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Серый Кардинал‏ @slevo4kin 9 ч9 часов назад

1- В Одессу зашли корабли НАТО.
2- В Крым пришел русский мир.
Смотрите не перепутайте.
Корабли НАТО в Одессе будут открыты для всех желающих - Цензор.НЕТ 6225

Корабли НАТО в Одессе будут открыты для всех желающих - Цензор.НЕТ 8088
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Регулярная армия -это прекрасно!!! Это что-то особенного!!! (С)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКорабли НАТО в Одессе будут открыты для всех желающих
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